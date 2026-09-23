トレソルディの将来を巡る状況は、現在ドイツ代表を率いる名将ユルゲン・クロップが、この若きストライカーに自ら接触したことで大きく動いた。クロップは、チャンピオンズリーグの舞台でその価値を証明してきた選手の確保に強い意欲を示しており、すでに両者はFWとしての進むべき道について詳しく話し合っている。トレソルディは、こうした繊細な状況に対するクロップの接し方をすぐに称賛。自身がキャリアの長期的な将来を考える中で抱えている葛藤に対し、指揮官が深い共感を示してくれたと明かした。

リヴァプール前指揮官とのやり取りを振り返ったトレソルディは、両者の関係が一般的な監督と選手の枠を超えるものだと語った。「いい会話ができた。自分の状況をクロッポに説明したし、彼も理解してくれた。彼は素晴らしい人だ。監督と選手の会話ではなく、まるで父と息子の会話のようだった。彼は『君のためにドアはいつでも開いている』と言ってくれた」とトレソルディは明かしている。