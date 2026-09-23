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「僕の心は50対50だ」 クラブ・ブルージュのスター、ニコロ・トレソルディがドイツとイタリアの間での代表選択を2027年のU-21欧州選手権後まで先送りへ
二つの国の間で揺れる心
欧州屈指の有望な若手タレントの1人を巡る争奪戦は、少なくともあと1年は続く見通しとなった。トレゾルディは、自身のA代表としての国籍選択に関する最終決断を先送りすると正式に発表。DFBとFIGCの双方が強い関心を示す中、22歳の同選手は2027年の欧州選手権までドイツU-21代表に残り、その後にこの2つの強豪国の間で最終的な選択を下す考えだ。
『Sky Germany』に対し、トレゾルディはこの選択が感情面でいかに難しいものかを率直に明かした。ベルギーで目覚ましい活躍を見せているFWは、この2つのサッカー強国に対する思いが完全に二分されていると認めた。「僕の心は50対50だ。どちらの国も僕にとってとても大きな意味を持っている」と、このFWは語っている。
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ユルゲン・クロップとの会話
トレソルディの将来を巡る状況は、現在ドイツ代表を率いる名将ユルゲン・クロップが、この若きストライカーに自ら接触したことで大きく動いた。クロップは、チャンピオンズリーグの舞台でその価値を証明してきた選手の確保に強い意欲を示しており、すでに両者はFWとしての進むべき道について詳しく話し合っている。トレソルディは、こうした繊細な状況に対するクロップの接し方をすぐに称賛。自身がキャリアの長期的な将来を考える中で抱えている葛藤に対し、指揮官が深い共感を示してくれたと明かした。
リヴァプール前指揮官とのやり取りを振り返ったトレソルディは、両者の関係が一般的な監督と選手の枠を超えるものだと語った。「いい会話ができた。自分の状況をクロッポに説明したし、彼も理解してくれた。彼は素晴らしい人だ。監督と選手の会話ではなく、まるで父と息子の会話のようだった。彼は『君のためにドアはいつでも開いている』と言ってくれた」とトレソルディは明かしている。
マンチーニがイタリア代表監督就任へ動く
トレソルディの心を揺さぶっているのはドイツだけではない。イタリアの新監督ロベルト・マンチーニも、このストライカーに自身のルーツへ戻るよう説得するため積極的に働きかけている。トレソルディは、マンチーニからのアプローチに対してもドイツ側に示したのと同じ誠実さで応じたと明かした。「クロップに話したのと同じことを彼にも言った」とトレソルディは語った。
サルデーニャ生まれのトレソルディは、13歳でドイツへ移るまで幼少期の初めをイタリアで過ごしており、この地中海の国と深いつながりを持っている。さらに興味深いことに、母親を通じてアルゼンチン代表を選ぶ資格も有しているが、現時点での争奪戦はヨーロッパに絞られている。トレソルディは、自身のイタリアとの結び付きが単に親の出自によるものではなく、成長過程の根幹を成すものだと強調した。「父だけがイタリア出身というわけではない。自分もそこで生まれ、そこで育った」と話した。
- AFP
トレソルディがドイツU-21代表へのコミットメントを改めて表明
現時点では、アントニオ・ディ・サルヴォ率いるプロジェクトへのコミットメントを維持しており、当面はユース年代でドイツを代表したいという意向を示している。最終的な結論が出るのは、実質的にあと1年先になる見通しだ。トレゾルディは今週土曜日、アントニオ・ディ・サルヴォ監督のチームがUEFA欧州選手権予選の重要な一戦でラトビアU-21代表と対戦する試合でピッチに戻る予定となっている。出場可能となったことは、大会出場権獲得へ歩みを進めるチームにとって心強い追い風だ。
「ドイツのユニフォームを誇りを持って着ているし、ここにいられてとてもうれしい。今もこの欧州選手権でプレーしたいと思っている。その後、物事がどう進んでいくかを見ていくことになる」と本人は語った。
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