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翻訳者：
「僕の名前ばかり出している！」。マンチェスター・シティでカイル・ウォーカーとロッカールームで激しい口論となり、ペップ・グアルディオラが涙に暮れる
アンフィールドの熱狂
マンチェスター・シティ陣営の緊張は、2024年12月のリヴァプール戦で屈辱的な0-2の敗戦を喫した後、ついに限界点に達した。Amazon Prime Videoのドキュメンタリー 『A Beautiful Obsession』の新たな映像によれば、ウォーカーはチームミーティングで不当な扱いを受けているとして、監督に痛烈な批判を浴びせた。イングランド代表の同選手は、チーム内のベテランリーダーという立場にありながら、不当に批判の矛先を向けられていると感じていた。
「毎回、毎回、俺の名前を出す。すべてのミーティングでだ」と、ウォーカーはロッカールームで怒りをあらわにする様子が映されている。「毎回だ。毎回、俺の名前だ」
この憤怒の爆発は、クラブにとって微妙な時期に起きた。アンフィールドでの敗戦により、マンチェスター・シティは6敗を含む7試合連続未勝利という惨憺たる流れに追い込まれた。この突然の失速は、そのわずか前のシーズンにプレミアリーグ4連覇という歴史的偉業を成し遂げていたことと、鮮烈な対照をなしていた。さらに緊迫した空気に重みを加えていたのは、グアルディオラがつい最近、契約延長にサインしてシティでの将来を託したばかりだったという事実である。
- Getty Images Sport
グアルディオラの感情的な反応
口論がエスカレートする中、グアルディオラは、ウォーカーの名前が頻繁に持ち出されるのは、彼がチームキャプテンだからにすぎないと説明し、事態の沈静化を図った。しかし、この説明は火に油を注ぐ結果となった。ウォーカーは即座に言い返し、「あなたは僕をキャプテンにしたくなかった」と主張し、指揮官の本心に疑問を投げかけた。いら立ちを募らせた右SBはさらに、ピッチ上でのより広い戦術的な崩れの責任を何度も自分に押しつけられていると訴え、「僕はほかの誰かに反応した。ボールも失った。それなのに、どういうわけかそこに僕の名前が持ち込まれる」と付け加えた。
その後、この対立は驚くべき展開を見せた。普段は戦術への強いこだわりで知られるグアルディオラが、トップチームの選手たち全員の前で目に見えて感情をあらわにしたのだ。涙をこらえるのに苦しみながら、指揮官は熱のこもったスピーチを行い、自分が選手たちにとって摩擦の原因になっているのであれば、自身の立場を問う考えをあらわにした。
涙ながらのグアルディオラは、「もし私が問題なら、そう言わなければならない」と語った。「私は金のためにここにいるつもりはないし、ただここに残るためだけに残るつもりもない。私は君たちと一緒にいたい、この立場で戦いたいから契約を延長したんだ。
「私が君たちを置いて去り、逃げ出すように感じてほしくない。バラバラに崩れていくような感覚も持ちたくない。そして私は『いや、君たちを助けたい』と感じている。
「だが、もし君たちが、まずキャプテンたち、そしてほかの者たちも、問題があると感じているなら？ 私に言ってほしい。それで君たち全員への愛情が変わることはない。一瞬たりともだ。だが、私は戦いたい。それだけだ。すまない」
一時代の終焉
アンフィールドでの口論の余波はすぐに表れ、この出来事の後、ウォーカーの先発11人への関与は急落した。新天地を求めるまで、クラブでの出場はその後わずか7試合にとどまった。2025年1月、このDFは海外での選択肢を探ることを求め、これによってACミランへのローン移籍が実現した。
ウォーカーは最終的に2025年夏、マンチェスター・シティを完全移籍で離れ、バーンリーに加入した。シティで300試合以上に出場していた。彼の退団は、7年間にわたる非常に成功した在籍期間の終わりを意味した。この期間に、彼はプレミアリーグ史上で最も多くのタイトルを獲得したサイドバックの1人となった。
- AFP
エティハドでのレガシー
グアルディオラ自身も最後の契約を満了まで全うすることはなく、当初の予定より1年早い2026年夏にクラブを去ることを選んだ。退任の発表は、ボーンマスと引き分けてマンチェスター・シティが優勝争いから後退した直後に行われた。最後の数シーズンは波乱含みだったものの、彼の退任は、イングランド・フットボールを永遠に変えた前例のない支配の時代に正式に幕を下ろすものとなった。
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