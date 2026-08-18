口論がエスカレートする中、グアルディオラは、ウォーカーの名前が頻繁に持ち出されるのは、彼がチームキャプテンだからにすぎないと説明し、事態の沈静化を図った。しかし、この説明は火に油を注ぐ結果となった。ウォーカーは即座に言い返し、「あなたは僕をキャプテンにしたくなかった」と主張し、指揮官の本心に疑問を投げかけた。いら立ちを募らせた右SBはさらに、ピッチ上でのより広い戦術的な崩れの責任を何度も自分に押しつけられていると訴え、「僕はほかの誰かに反応した。ボールも失った。それなのに、どういうわけかそこに僕の名前が持ち込まれる」と付け加えた。

その後、この対立は驚くべき展開を見せた。普段は戦術への強いこだわりで知られるグアルディオラが、トップチームの選手たち全員の前で目に見えて感情をあらわにしたのだ。涙をこらえるのに苦しみながら、指揮官は熱のこもったスピーチを行い、自分が選手たちにとって摩擦の原因になっているのであれば、自身の立場を問う考えをあらわにした。

涙ながらのグアルディオラは、「もし私が問題なら、そう言わなければならない」と語った。「私は金のためにここにいるつもりはないし、ただここに残るためだけに残るつもりもない。私は君たちと一緒にいたい、この立場で戦いたいから契約を延長したんだ。

「私が君たちを置いて去り、逃げ出すように感じてほしくない。バラバラに崩れていくような感覚も持ちたくない。そして私は『いや、君たちを助けたい』と感じている。

「だが、もし君たちが、まずキャプテンたち、そしてほかの者たちも、問題があると感じているなら？ 私に言ってほしい。それで君たち全員への愛情が変わることはない。一瞬たりともだ。だが、私は戦いたい。それだけだ。すまない」







