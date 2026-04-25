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「僕のオフィスはすぐそこだったのに……誰もノックしなかった！」――アントニオ・コンテ監督は、ロメル・ルカクの最近の行動に怒っている理由をこう説明した。
コンテ監督、ルカクの練習場での振る舞いを批判
ナポリでコンテ監督とルカクの伝説的コンビが再熱している。金曜のクレモネーゼ戦を4-0で制した直後、コンテ監督は記者会見で、クラブ施設を訪れた際にも自身のオフィスを訪れなかったとして32歳のストライカーを公に注意した。
長期離脱中のルカクはベルギーでリハビリを行っていたが、クラブ幹部との面談のためイタリアに戻った際、コンテ監督を訪ねなかった。ルカクのキャリアを支えてきた監督は「本当にがっかりした」と語った。
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コンテ監督、沈黙に不満を露わにする
コンテ監督は、ルカクと直接会談したか問われると本音を語った。ルカクがナポリの役員と面会した際、監督は挨拶を待ったが結局なく、公に不満を吐露した。
「取締役の一人が彼と話したことは知っている。彼は練習場に来ていたし、私のオフィスもすぐそばにあった…だが、誰もドアをノックしなかった。挨拶やメッセージ、何かしらの連絡があると思っていただけに、本当にがっかりした」とコンテ監督は記者団に語った。「こうした状況では、監督は全員の立場を理解しようと努めるが、誰も監督を理解しようとしてくれない」
怪我の多いシーズン
ルカクは8月のハムストリング再発で今季7試合のみ出場。3月上旬以来ピッチに立っていない。コンテ監督との不和が報じられるも、高強度トレーニングでコンディション証明に励む。来季末でナポリとの契約が切れるため、巻き返して2026年W杯ベルギー代表入りを狙う。
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ワールドカップへの夢が危うい状況にある
セリエA終盤はルカクにとって時間との戦いだ。コンテ監督との溝を埋め、北米開催の大会へ向け代表に選出されるため、試合に出場できることを示さねばならない。
今週、ルカクとナポリ首脳陣は建設的な会談を行った。だがコンテ監督の公然批判を踏まえると、関係を完全に修復するには非公開での説得が不可欠だ。パルテノーペイがシーズンを力強く締めくくるためにも、移籍市場が開く前にこのベテランストライカーが最後のインパクトを残せるか注目されている。