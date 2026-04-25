ナポリでコンテ監督とルカクの伝説的コンビが再熱している。金曜のクレモネーゼ戦を4-0で制した直後、コンテ監督は記者会見で、クラブ施設を訪れた際にも自身のオフィスを訪れなかったとして32歳のストライカーを公に注意した。

長期離脱中のルカクはベルギーでリハビリを行っていたが、クラブ幹部との面談のためイタリアに戻った際、コンテ監督を訪ねなかった。ルカクのキャリアを支えてきた監督は「本当にがっかりした」と語った。