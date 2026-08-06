Cristiano Ronaldo/IG
翻訳者：
「僕のおもちゃ」 クリスティアーノ・ロナウド、希少なフェラーリやブガッティ、ハイパーカーがずらりと並ぶスーパーカーガレージを公開
ロナウドがガレージの扉を開け放つ
クリスティアーノ・ロナウドが今週、自身のプライベートコレクションの一端をファンに珍しく公開した。自宅ガレージで撮影した3枚の写真を投稿し、ひときわ目を引くスーパーカーのラインナップを披露した。ワールドカップ後の長めの休暇で、現在もクラブを離れているアル・ナスルのキャプテンは、説明不要のシンプルな2語のキャプションを添えて、その画像をインスタグラムで共有した。
すべてを物語るシンプルなキャプション
「僕のおもちゃ」とロナウドは写真に添えて書いたが、そのキャプションは実際に並んでいたものを控えめに表現したものだった。報道によると、このポルトガル人FWの所有車にはフェラーリ4台、ランボルギーニ・アヴェンタドール、ポルシェ911、ブガッティ2台、マクラーレン・セナなどが含まれている。合計では、ロナウドは約13台のスポーツカーを所有しているとされ、そのコレクションの価値は約1100万ユーロ。サウジアラビア移籍前にはマンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリー、ユヴェントスなどで20年にわたってプレーしており、フットボール界屈指の高額所得者としての地位を反映したガレージだ。
表舞台から距離を置くロナウドの現在地を改めて示す一幕
この投稿が行われたのは、注目すべきタイミングである。41歳のロナウドは、ポルトガルが2026年ワールドカップでベスト16敗退となって以降、長い夏季休暇を過ごしており、アル・ナスルのチームがリスボンでのプレシーズントレーニングキャンプを本人不在のまま消化する一方で、マジョルカで家族との時間を過ごしていた。アル・ナスルがアルメリアと行った親善試合では、チームメートにあいさつするためピッチサイドに短時間姿を見せたものの、まだ完全なトレーニングには復帰していない。ただ、クラブはこれを、より大きな問題によるものではなく、コンディション調整を管理した計画の一環だと位置づけている。ロナウドは昨年に結んだ2年の契約延長により、今後のシーズンに向けても依然として契約下にある。
ロナウドとアル・ナスルの次は何か
休暇はそう長くは続かない。アル・ナスルのリスボン合宿は8月5日に終了し、ロナウドを含むチームはその直後にリヤドへ戻る見込みだ。8月15日にアル・ファテーとの一戦でサウジ・プロリーグのシーズンが開幕するまで、ロナウドに残されるフルメニューのトレーニング期間はおよそ1週間となる。アンジェ・ポステコグルー監督のチームは、5月についにロナウドの国内タイトル無冠を終わらせ、連覇王者として今季をスタートすることになる。ロナウドはダマクに4-1で勝利してタイトルを決めた一戦で2得点を記録。これは2020年にユヴェントスでセリエAを制して以来となる、自身初の主要クラブタイトルだった。もっとも今のところ、ロナウドが開けているのはガレージのドアだけだ。
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