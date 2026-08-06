この投稿が行われたのは、注目すべきタイミングである。41歳のロナウドは、ポルトガルが2026年ワールドカップでベスト16敗退となって以降、長い夏季休暇を過ごしており、アル・ナスルのチームがリスボンでのプレシーズントレーニングキャンプを本人不在のまま消化する一方で、マジョルカで家族との時間を過ごしていた。アル・ナスルがアルメリアと行った親善試合では、チームメートにあいさつするためピッチサイドに短時間姿を見せたものの、まだ完全なトレーニングには復帰していない。ただ、クラブはこれを、より大きな問題によるものではなく、コンディション調整を管理した計画の一環だと位置づけている。ロナウドは昨年に結んだ2年の契約延長により、今後のシーズンに向けても依然として契約下にある。