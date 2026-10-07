『ITV Sport』の取材に応じたロジャーズは、自身の序盤のクロスが自分の基準に達しておらず、監督の不興も買ったことを認めた。

「そうだね。いくつかは自分でも納得していなかった。1本の後に監督がこちらを見たけど、あまり満足していないようだった」と同選手は語った。「自分が誇りを持っている部分なので、少しがっかりしていた。でも、そのうちの1本が結果につながったのは良かった。再びキャプテンのアシストを記録できてうれしかった」

チーム全体のアプローチについても、24歳のロジャーズはイングランドの戦術面のメンタリティーに前向きな変化があったと指摘した。

「これが僕たちの望むプレーの形だし、キャンプ全体を通して本当にそれが見えていた。スペイン戦でもそうだった。僕たちはもっとポジティブにプレーしようとしているし、自分たちを表現しようとしている」とロジャーズは説明した。「ワールドカップを振り返ると、試合によっては自分たちの本当の力を十分に示せなかった時間帯があった。

「もちろんワールドカップではより難しくなるし、相手もこちらを止めようとしてくる。それでも僕たちは、もう少し自分たちを表現し、1つのチームとして改善と成長を続けていきたいと分かっていた。間違いなくそれはできたと思うし、正しい方向への一歩だ」



