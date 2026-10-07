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「僕に満足しているようには見えなかった」 チェルシーのスター、モーガン・ロジャーズが、イングランドのチェコ戦勝利でハリー・ケインをアシストしたにもかかわらず、トーマス・トゥヘルが激怒していたことを明かす
重要なアシストの前の序盤の苦戦
ロジャーズは、直近のクロアチア戦でイングランドが7-0の大勝を収めた一戦でゴールを決める途中出場を果たしたことを受け、右ウイングで先発の座をつかんだ。しかし、1億1700万ポンドでチェルシーに加入したこの選手は、ウェンブリーで不安定な立ち上がりとなり、なかなか感覚をつかめず、ボックス内へ精度を欠くクロスを何本も送っていた。
それでも前半終了間際、ロジャーズはケインが至近距離から仕留めるための見事なダイレクトボールを突き刺し、流れを変えた。イングランドは最終的に、ブラディミール・ツォウファルのオウンゴールとケインの追加点にも助けられ、チェコに3-0で快勝してネーションズリーグ勝利を収めた。ロジャーズは後半にも2つ目のアシストに迫ったが、ルーカス・ホルニチェクがジュード・ベリンガムのヒール気味のシュートを阻んだ。
- Getty Images Sport
国際舞台で存在感を高める
『ITV Sport』の取材に応じたロジャーズは、自身の序盤のクロスが自分の基準に達しておらず、監督の不興も買ったことを認めた。
「そうだね。いくつかは自分でも納得していなかった。1本の後に監督がこちらを見たけど、あまり満足していないようだった」と同選手は語った。「自分が誇りを持っている部分なので、少しがっかりしていた。でも、そのうちの1本が結果につながったのは良かった。再びキャプテンのアシストを記録できてうれしかった」
チーム全体のアプローチについても、24歳のロジャーズはイングランドの戦術面のメンタリティーに前向きな変化があったと指摘した。
「これが僕たちの望むプレーの形だし、キャンプ全体を通して本当にそれが見えていた。スペイン戦でもそうだった。僕たちはもっとポジティブにプレーしようとしているし、自分たちを表現しようとしている」とロジャーズは説明した。「ワールドカップを振り返ると、試合によっては自分たちの本当の力を十分に示せなかった時間帯があった。
「もちろんワールドカップではより難しくなるし、相手もこちらを止めようとしてくる。それでも僕たちは、もう少し自分たちを表現し、1つのチームとして改善と成長を続けていきたいと分かっていた。間違いなくそれはできたと思うし、正しい方向への一歩だ」
ケインにタイトルをもたらすための挑戦
ケインはこの試合で2得点を挙げ、代表通算得点を91に伸ばすとともに、ピーター・シルトンが持つ歴代最多の125キャップに並んだ。ロジャーズはこのバイエルン・ミュンヘンの大黒柱をすぐさま称賛し、チームに与え続ける影響力の大きさをたたえた。
「彼を表現する言葉が見つからない」とロジャーズは語った。「本当に唯一無二の存在だし、彼がどれほど特別な存在で、何を成し遂げているのかを、僕たちはしっかり受け止めなければならない。本当に信じられないことだ。ゴールやキャップ数だけではなく、取り組む姿勢、プレーの仕方、模範を示しながらチームを引っ張る姿もそうだ。若い選手たちにとっても、僕自身にとっても、見習うべき本物のアイドルだ」
イングランドが直近のワールドカップ準決勝で味わった失意を原動力に、ロジャーズはケインがなかなか手にできていない代表でのタイトル獲得を後押しする決意を示している。「おそらく彼に欠けているのはそれだけだ。イングランドのために、それ以外は文字通りすべてやってきた」と続けた。「たぶん必要なのはトロフィーだけで、僕たち全員が見据えているのもそこだ。まだ数回チャンスはあるし、彼が今のようにコンディションを保ち、内に秘めたハングリーさを持ち続ける限り、そこにいるはずだ……そしていつものようにゴールを決めるだろう。イングランドのユニフォームを着た彼にふさわしいそのトロフィーを手にしてもらうために、全員が力を尽くさなければならない」
- Getty Images Sport
重要な試練を前に国内戦線へ戻る
代表ウィークを終え、ロジャーズは再びクラブでの戦いに意識を戻す。国内リーグ再開後、チェルシーは今週土曜日のプレミアリーグでボーンマスと対戦する予定だ。
一方、代表ではイングランドがネーションズリーグA3組でスペインに次ぐ2位につけている。トゥヘル監督率いるチームは来月、ウェンブリーでクロアチアとの再戦に臨み、その3日後にはアトレティコ・マドリーのメトロポリターノに乗り込み、現欧州王者かつ世界王者を相手に雪辱を目指す。
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