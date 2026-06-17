「僕にとっては問題ない」：FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手が、ワールドカップで突然、慣れないポジションで起用される

前半、攻撃陣の試みは失敗に終わり、ラングニック監督も試合後に認めた。29歳のライマーは中央で孤立し、試合は長らく停滞した。

後半、監督がライマーを左SBに戻すと、チームはようやく流れを取り戻した。

ランニック監督は「コニーは多才で、どのポジションでも力を発揮してくれる」と数週間前から絶賛していた。

ライマーもこのポジション変更を冷静に受け止めた。 「こうした相手には突破が難しい。難しい試合になると分かっていたし、良い時間帯もあった」と試合後に語り、「最終的には我々のメンタリティが表れた。ワールドカップ開幕戦で3ポイントを取れて嬉しい。新しい役割でも問題はなかったが、間違いなく激しい試合だった」と続けた。