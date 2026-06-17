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Jochen Tittmar

翻訳者：

「僕にとっては問題ない」：FCバイエルン・ミュンヘンのスター選手が、ワールドカップで突然、慣れないポジションで起用される

ワールドカップ
オーストリア 対 ヨルダン
オーストリア
コンラート・ライマー

ヨルダンとのワールドカップ初戦で、オーストリアのラルフ・ラングニック監督がサプライズ布陣。バイエルンのコンラッド・ライマーをボランチではなく司令塔として起用した。

負傷したRBライプツィヒのクリストフ・バウムガルトナーの穴を埋めるため、FCBの選手は10番として活躍が期待された。サンフランシスコでの3－1の接戦を制したこの試合で、この布陣変更は予想外だった。

  • ライマーは母国で「赤・白・赤の万能ナイフ」と呼ばれる。高い運動量と戦術的柔軟性を併せ持つ選手だ。 

    代表では左SB、右SB、ダブル6、右WGの5ポジションを経験。 ラルフ・ラングニック監督は今回、4度目となる攻撃の司令塔としての起用を決めた。

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    ライマー氏の実験は失敗した。

    前半、攻撃陣の試みは失敗に終わり、ラングニック監督も試合後に認めた。29歳のライマーは中央で孤立し、試合は長らく停滞した。 

    後半、監督がライマーを左SBに戻すと、チームはようやく流れを取り戻した。 

    ランニック監督は「コニーは多才で、どのポジションでも力を発揮してくれる」と数週間前から絶賛していた。

    ライマーもこのポジション変更を冷静に受け止めた。 「こうした相手には突破が難しい。難しい試合になると分かっていたし、良い時間帯もあった」と試合後に語り、「最終的には我々のメンタリティが表れた。ワールドカップ開幕戦で3ポイントを取れて嬉しい。新しい役割でも問題はなかったが、間違いなく激しい試合だった」と続けた。

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