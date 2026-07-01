「僕ならそうする」―ラミン・ヤマルは「素晴らしい選手」ジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍を支持

ヤマルはバルセロナでアルバレスとプレーする可能性に期待を隠さない。スペイン代表の合宿地で『エル・ラルゲロ』の取材に応じたウインガーは、アルバレスが今夏カタルーニャに移籍すればチームメイトが温かく迎えるだろうと語った。

「今はあまり考えていないが、彼が素晴らしい選手なので、一緒にプレーできたら嬉しい」と、ヤマルは移籍の可能性について尋ねられた際に語った。 「もし彼が来れば、私たちは両手を広げて歓迎する。彼は世界最高のクラブ、最高のファン、そして私にとって最高の街に来るんだ。もし私が彼なら迷わず移籍する。彼が来たいなら、私たちは待っている。ぜひ来てほしい」



