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「僕ならそうする」―ラミン・ヤマルは「素晴らしい選手」ジュリアン・アルバレスのバルセロナ移籍を支持
ヤマルがアルバレスに売り込みをかける
ヤマルはバルセロナでアルバレスとプレーする可能性に期待を隠さない。スペイン代表の合宿地で『エル・ラルゲロ』の取材に応じたウインガーは、アルバレスが今夏カタルーニャに移籍すればチームメイトが温かく迎えるだろうと語った。
「今はあまり考えていないが、彼が素晴らしい選手なので、一緒にプレーできたら嬉しい」と、ヤマルは移籍の可能性について尋ねられた際に語った。 「もし彼が来れば、私たちは両手を広げて歓迎する。彼は世界最高のクラブ、最高のファン、そして私にとって最高の街に来るんだ。もし私が彼なら迷わず移籍する。彼が来たいなら、私たちは待っている。ぜひ来てほしい」
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シメオネ、退団容認へ
このアルゼンチン代表の獲得交渉は、スペインの首都で緊張が高まる中で進んでいる。報道によると、ディエゴ・シメオネ監督は、このストライカーがラ・リーガのライバルクラブへの移籍を公に迫ったことで忍耐の限界に達した。献身を求めるアトレティコ指揮官は、チーム団結を守るため、W杯優勝経験のある彼を放出する用意があるという。
アルバレスはシメオネ監督の下で2シーズンを過ごしたが、すでにメトロポリターノを去る意向を表明。ピッチでの活躍にもかかわらず、攻撃の主役として新たな挑戦を求めており、バルセロナは長期的な攻撃陣の強化を見据え、その役割を彼に提供したいと考えている。
カンプ・ノウのロッカールームでの総意
元マンチェスター・シティの選手獲得の可能性について、バルセロナの主力選手で意見を表明したのはヤマルだけではない。中盤の要ペドリも「クラブには最高の選手を揃えたい」と公に認めたが、契約が正式に成立するには依然として多くの財政的障害が残っていると指摘した。
クラブはレヴァンドフスキの後継者と見込むこのストライカー獲得へ巨額オファーを検討しているが、首脳陣は国内ライバルへの売却に伴う高額な上乗せ料金など、複雑な財務問題を解決しなければならない。
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首都で膠着状態
選手の意向は明確だが、アトレティコは強硬な姿勢を示している。首脳陣はライバルを強化するより海外クラブへの売却を望み、高額な契約解除条項を提示している。この夏、ジョアン・ラポルタとデコにとって、妥協点を見出すことが最大の課題となる。
現時点では、この騒動はワールドカップ後の移籍市場を象徴する物語の一つとなりそうだ。ヤマルらチームメイトが公に歓迎を表明する中、バルセロナ経営陣には、世界屈指のストライカーをカンプ・ノウへ招き、マドリードでの在籍に終止符を打つため、必要な資金を調達するプレッシャーがかかっている。