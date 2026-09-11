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「僕たちは素晴らしいものを築いている！」 ルーカス・ベリヴァルがロベルト・デ・ゼルビの戦力整理警告を受け、トッテナムに将来を託す
ロンドン北部での劇的な方針転換
ベリバルはトッテナム・ホットスパーと新契約を締結し、自身の将来を巡る不透明感に正式に終止符を打った。これはロベルト・デ・ゼルビのプロジェクトにとって大きな追い風となる動きである。わずか3カ月前、スウェーデン代表の同選手は移籍を求める意向をクラブに伝えていた。昨季終盤には出場時間が大きく制限され、厳しい時期を過ごしていたためだ。
残留を決断した理由と、デ・ゼルビの下でクラブが進もうとしている方向性について振り返ったベリバルは、クラブの公式サイトで、現在の体制への信頼を口にした。「ここで素晴らしいものを築き上げていると思う。クラブにとってはエキサイティングな時期だし、だからこそ契約を延長できてうれしい。常にできる限り多くを成し遂げたいし、ピッチ内外で最高の自分でありたいと思っている。そのために、ここが正しい場所だと分かっている」とベリバルは語った。
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プレミアリーグの強豪勢をよそに
今回の契約延長に至る道のりは決して平坦ではなく、ベルグバルが当初抱えていた不満につけ込もうと、複数のトップリーグクラブが動いていた。ノッティンガム・フォレストは夏の移籍市場で3800万ポンドの大型オファーを提示したが、トッテナム首脳陣に拒否された。一方、アストン・ビラとチェルシーも状況を注視していた。
ベルグバルは、今季ここまでプレミアリーグでの出場時間がわずか45分にとどまっている中、ピッチ上で目に見える形のインパクトを残すことに明確に照準を合わせている。MFはクラブの信頼に応える決意を示し、次のように語った。『個人的には、チームのためにもっと結果を出すことが目標だ。パフォーマンス、ゴール、アシストで、できる限りチームの助けになりたい。トレーニングで毎日良くなっているし、この先、本当に良いシーズンになるのを楽しみにしている』
デ・ゼルビが基準を打ち立てる
今回の契約延長は、デ・ゼルビ監督の下での厳しい夏を経て実現したものだ。同監督はこの夏、選手たちに献身性について警鐘を鳴らし、誰一人として無理に引き留めるつもりはないことを明確にしていた。その状況を好転させ、20歳のベルグバルを引き留めたことは、トッテナムにとって極めて大きな追い風となる。若くして、ベルグバルはすでにスパーズで全公式戦通算80試合に出場し、スウェーデン代表としても14キャップを記録。今夏のワールドカップでの歴史的な戦いぶりが、その実績をさらに際立たせた。
ただ、前季終盤の混乱を極めた時期を経て、指揮官と選手の関係は明らかに修復されたようだ。スパーズはそのシーズン終盤、かろうじて降格を回避しており、極度のプレッシャーがかかるその時期に デ・ゼルビ監督は、スウェーデン人選手への対応において自身にいくつかのミスがあったことを認めていた。契約延長の完了後、イタリア人指揮官はこのMFを称賛し、プロジェクトにおける長期的な重要性を強調した。
「日々のトレーニングで、ルーカスの学ぼうとする姿勢、成長しようとする意欲、そして自分を最高レベルへ押し上げようとする気持ちは見て取れる」とデ・ゼルビ監督は語った。「ルーカスは勇敢で、責任を担うことを望み、大きな場面でプレーできるだけの個性を持っている。同時に、成長がプロセスであることも理解しているし、自分のプレーの中でさらに向上できる部分に取り組む姿勢も素晴らしい。彼のベストのフットボールはまだこれからだと私は信じているし、ルーカスがその潜在能力を完全に発揮できる土台を与えたいと思っている」
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ベルグバル、シーズンはまちまちのスタートに
ベリバルは今季開幕からトッテナムの最初の2試合に出場し、プレミアリーグでのブレントフォード戦の0-3での敗戦と、カラバオカップでのチャールトン・アスレティック戦の5-1での勝利で先発した。しかし、ブレントフォード戦では前半のミスからビタリー・ヤネルトのゴールを許し、このMFはハーフタイムで交代。その後、ニューカッスル戦とフォレスト戦のリーグ戦ではいずれもベンチ入りしたものの出場していない。
このスウェーデン人MFは当初、2024年夏にユールゴーデンからノースロンドンへ移籍した。急速な成長を受け、直近のスパーズとの新たな契約に先立ち、2025年4月には2031年までクラブに残る契約延長を勝ち取っていた。
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