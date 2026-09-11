今回の契約延長は、デ・ゼルビ監督の下での厳しい夏を経て実現したものだ。同監督はこの夏、選手たちに献身性について警鐘を鳴らし、誰一人として無理に引き留めるつもりはないことを明確にしていた。その状況を好転させ、20歳のベルグバルを引き留めたことは、トッテナムにとって極めて大きな追い風となる。若くして、ベルグバルはすでにスパーズで全公式戦通算80試合に出場し、スウェーデン代表としても14キャップを記録。今夏のワールドカップでの歴史的な戦いぶりが、その実績をさらに際立たせた。

ただ、前季終盤の混乱を極めた時期を経て、指揮官と選手の関係は明らかに修復されたようだ。スパーズはそのシーズン終盤、かろうじて降格を回避しており、極度のプレッシャーがかかるその時期に デ・ゼルビ監督は、スウェーデン人選手への対応において自身にいくつかのミスがあったことを認めていた。契約延長の完了後、イタリア人指揮官はこのMFを称賛し、プロジェクトにおける長期的な重要性を強調した。

「日々のトレーニングで、ルーカスの学ぼうとする姿勢、成長しようとする意欲、そして自分を最高レベルへ押し上げようとする気持ちは見て取れる」とデ・ゼルビ監督は語った。「ルーカスは勇敢で、責任を担うことを望み、大きな場面でプレーできるだけの個性を持っている。同時に、成長がプロセスであることも理解しているし、自分のプレーの中でさらに向上できる部分に取り組む姿勢も素晴らしい。彼のベストのフットボールはまだこれからだと私は信じているし、ルーカスがその潜在能力を完全に発揮できる土台を与えたいと思っている」