モナコは2026-27シーズンの完璧なスタートを継続し、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンに劇的な2-1の勝利を収めた。前半を0-1で折り返したモナコは、後半に見事な逆転劇を演じ、パリ・サンジェルマンを14年ぶりの最悪のスタートに追い込んだ。ホームのパリ・サンジェルマンはリーグ・アン開幕3試合で未勝利となっている。試合後のミックスゾーンで左SBフラヴィオ・ナジーニョは、この勝利をチームにとって完璧な夜だったと表現した。

「そうだね、僕たちにとって完璧な夜だった！ 勝って帰ることができたし、それが最も重要なことだと思う」とナジーニョは語り、1試合ずつ戦っていくことの重要性を強調した。



