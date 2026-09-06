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Goal.com
ライブ
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Alvino Hanafi

翻訳者：

「僕たちは決して諦めなかった！」フラヴィオ・ナジーニョ、名誉挽回のゴールでPSGを危機に陥れた後に反応

モナコ
フラビオ・ナジーニョ
リーグ・アン
パリ・サンジェルマン

フラヴィオ・ナジーニョが、パルク・デ・プランスでのパリ・サンジェルマン戦でASモナコが見せた衝撃の2-1逆転勝利を振り返った。この結果により、王者は過去14年で最悪のシーズンスタートを強いられることになった。

  • 王者のシーズン序盤の危機が深刻化へ

    モナコは2026-27シーズンの完璧なスタートを継続し、パルク・デ・プランスでパリ・サンジェルマンに劇的な2-1の勝利を収めた。前半を0-1で折り返したモナコは、後半に見事な逆転劇を演じ、パリ・サンジェルマンを14年ぶりの最悪のスタートに追い込んだ。ホームのパリ・サンジェルマンはリーグ・アン開幕3試合で未勝利となっている。試合後のミックスゾーンで左SBフラヴィオ・ナジーニョは、この勝利をチームにとって完璧な夜だったと表現した。

    「そうだね、僕たちにとって完璧な夜だった！ 勝って帰ることができたし、それが最も重要なことだと思う」とナジーニョは語り、1試合ずつ戦っていくことの重要性を強調した。


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  • imago-sport-1082368229.jpgZUMA Press Wire

    序盤のミスからの挽回

    このポルトガル人DFは、首都で波乱の夜を過ごした。PSGの先制点で自身のミスを認めた一方、その後はディアゴナルのユニフォームで初ゴールも記録した。ミスに集中力を乱されることなく、ナジーニョは気持ちを切り替え、チームメートにポジティブなエネルギーを還元した。決定的な同点弾を決めた後でも、個人の貢献より集団としての努力が重要だと強調している。

    「PSGのゴールでは自分がミスをした。ボールが見えていなかったから、そのことはチームメートにも認めた……。あの後は、とにかく頭を切り替えて、前向きでいて、チームメートにいいエネルギーを伝えることを心がけた」とナジーニョは説明した。

  • 揺るぎない精神力と結束力

    モナコがビハインドをひっくり返したことは、夏の変化を経てチームに根づいた揺るがぬメンタリティを際立たせた。ナジーニョは、成功の原動力として、チーム全体の結束力とプレッシャー下でも慌てない姿勢を挙げた。PSGが終盤の同点弾を狙って総攻撃に出ると、モナコは粘り強く耐え、GKルーカス・フラデツキーのアディショナルタイムでの見事なセーブにも助けられた。

    「試合は90分続く。だから決して諦めてはいけない。勝ちでも、引き分けでも、負けでも、最後の笛が鳴るまで戦わなければならない」とナジーニョは述べた。

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    チームメートを称賛し、前を見据える

    スタニス・イドゥンボも得点を挙げてこの歴史的な勝利を決定づけると、ナジーニョはともにゴールを決めた仲間とチーム全体をすぐさま称賛した。イドゥンボの卓越したクオリティーと人柄を強調し、この若きFWは成功に値すると述べた。モナコが再び見事な結果を祝う中、チームは9月12日土曜日のリーグ・アン、ストラスブール戦に向けて、この勢いを維持することへとすぐに意識を切り替えることになる。

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