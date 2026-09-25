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「僕たちは歴史をつくった！」。ジャンルイジ・ドンナルンマが、ロベルト・マンチーニとの再会と感情あふれるイタリア復帰について語った。
ローマで新時代が始まる
ドンナルンマが、イタリア代表に復帰したマンチーニ監督を歓迎するメッセージについて口を開いた。 イタリア代表は現在、ベルギーとの重要な一戦を見据えており、これは代表チームにとって新たな章の幕開けとなる。
注目の一戦は、金曜日の英国時間19時45分にローマのスタディオ・オリンピコでキックオフを迎える。復帰した指揮官にとって、待ち受ける課題は決して容易ではない。UEFAネーションズリーグA組には、フランスとトゥルキエという他の強敵2か国も入っており、勝ち点1つひとつが極めて重要になる。
- AFP
このユニフォームを着る誇り
ドンナルンマにとって、代表のユニフォームに袖を通すことは今なおこの上ない名誉である。GKはこれまで国際舞台で歓喜を味わってきたが、セリエAを離れて以降、祖国のために成功したいという思いはこれまで以上に強くなっている。
ドンナルンマは『Football Italia』が伝えたコメントの中で、「イタリア代表を背負えることをとても誇りに思っている。海外でプレーするようになってからはなおさらだ。本当にイタリアが恋しいし、最も重要な大会で自分の国を代表するために戻ってきたいという情熱がある」と説明した。
さらに、「ここ（スタディオ・オリンピコ）に戻ってくるのはいつだって胸が高鳴る。このスタジアムでは素晴らしい時間を過ごしてきた。ともに仕事をしたすべての監督、すべてのスタッフから学んできたし、これからも学ぶことをやめるつもりはない」と語った。
欧州での歴史の再現を目指して
ドンナルンマは、マンチーニの下で勝つために何が必要かを正確に理解している。守護神は、敬愛されるイタリア人指揮官とともに、EURO2020優勝を成し遂げたチームの重要な一員だった。マンチーニ復帰によってチーム内の雰囲気に変化があったかと問われると、ドンナルンマは冷静な姿勢を崩さなかった。
「スピリットは、監督が誰であろうと常に持っていなければならない。なぜなら、僕たちは自分たちの国を代表しているからだ」と同選手は付け加えた。「監督ごとに異なる戦術的アイデアがあり、僕たちはマンチーニとともにいくつかの部分に取り組んでいる。彼とともに過去に残したような結果を、またいくつか達成できればと思う。僕たちはEUROで歴史を作ったし、それを再現したい」
- Getty
未来を見据えて
ベルギーとの金曜夜の大一番が急速に迫る中、トレーニンググラウンドで施されている戦術的な調整は、まもなく試されることになる。イタリアは、ネーションズリーグでの目標達成に向け、ローマで力強いスタートを切ることが不可欠だと分かっている。当面の焦点は、ベルギー相手に結果を手にすることだ。
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