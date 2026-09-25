ドンナルンマは、マンチーニの下で勝つために何が必要かを正確に理解している。守護神は、敬愛されるイタリア人指揮官とともに、EURO2020優勝を成し遂げたチームの重要な一員だった。マンチーニ復帰によってチーム内の雰囲気に変化があったかと問われると、ドンナルンマは冷静な姿勢を崩さなかった。

「スピリットは、監督が誰であろうと常に持っていなければならない。なぜなら、僕たちは自分たちの国を代表しているからだ」と同選手は付け加えた。「監督ごとに異なる戦術的アイデアがあり、僕たちはマンチーニとともにいくつかの部分に取り組んでいる。彼とともに過去に残したような結果を、またいくつか達成できればと思う。僕たちはEUROで歴史を作ったし、それを再現したい」