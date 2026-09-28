ギリシャ代表のWGクリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦の74分、ディミトリス・クルベリスの決勝点をアシスト。ギリシャは1-0で勝利した。24歳のアタッカーは左サイドで鮮やかに反転すると、クルベリスがアレクサンダー・ニュベルの守るゴールを破るためのラストパスを供給した。

この勝利は、WWKアレーナでのドイツ戦におけるギリシャの最近の勝利に続くもので、エスニキのグループA首位の座を確かなものにした。

ツォリスは、国際舞台の強豪を相手にアウェーで連勝を飾ったことへの喜びを口にした。