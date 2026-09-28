Sven Simon
翻訳者：
「僕たちは平常心を失わなかった！」。クリストス・ツォリスが、ギリシャがアウクスブルクでドイツを破った舞台裏を明かす
ツォリスが歴史的勝利の決勝点をアシスト、ギリシャがまたしても欧州の強豪を撃破
ギリシャ代表のWGクリストス・ツォリスが決定的なクオリティーを発揮し、アウクスブルクで行われたドイツ戦の74分、ディミトリス・クルベリスの決勝点をアシスト。ギリシャは1-0で勝利した。24歳のアタッカーは左サイドで鮮やかに反転すると、クルベリスがアレクサンダー・ニュベルの守るゴールを破るためのラストパスを供給した。
この勝利は、WWKアレーナでのドイツ戦におけるギリシャの最近の勝利に続くもので、エスニキのグループA首位の座を確かなものにした。
ツォリスは、国際舞台の強豪を相手にアウェーで連勝を飾ったことへの喜びを口にした。
- Kirchner-Media
ウインガーが明かす、プレッシャーの中でもギリシャが冷静さを保てた要因は精神的な落ち着きだったと
UEFAのインタビューで、ツォリスは、ドイツが長い時間にわたってボール支配で優位に立っていたにもかかわらず、ギリシャの選手たちは決して慌てなかったと説明した。すべてのフィールドプレーヤーが守備の役割を遂行しつつ、カウンターアタックのチャンスは訪れると信じていたことを強調した。
ツォリスは、後半序盤にフォティス・イオアニディスが決定機を逃したことも、チームの自信を揺るがすことはなかったと述べた。
「最高の気分だ」とツォリスはUEFAに語った。「アウェー2試合で2勝だし、相手はいずれも非常に難しい高いクオリティーを持つ相手だった。ドイツが主導権を握っていたが、僕たちは冷静さを失わなかった。みんなが走り、ポジションを守り、チャンスは必ず来ると分かっていた」
チームスピリットがジャイアントキリングの快進撃を左右する決定的要因に
ツォリスは、イバン・ヨバノビッチ監督の下で育まれた並外れた結束力を称賛し、個々の選手層の厚さの違いはチームスピリットが補っていると主張した。GKコンスタンティノス・ツォラキスから前線まで、すべての選手が互いのために戦っていると強調している。
アーセナルのウイングを務める同選手は、ギリシャが欧州サッカーで存在感を示す力あるチームであることを証明していると述べた。
ツォリスは、その勢いを母国に持ち帰ることを楽しみにしている。
- Kirchner-Media
ギリシャ、テッサロニキでのオランダとの大一番に照準
ツォリスとチームメートたちは帰国し、木曜日にテッサロニキのトゥンバ・スタジアムで行われるオランダとのネーションズリーグに意識を切り替える。イバン・ヨバノビッチ監督のチームは、3試合で3連勝を目指す。
同じ日の夜には、ドイツがミュンヘンでセルビアをホームに迎え、巻き返しを狙う。
ツォリスは左ウイングで先発の座を維持することを目指している。
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