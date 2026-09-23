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「僕たちはサッカーのことなんてどうでもよかった」 アンディ・ロバートソンが、ディオゴ・ジョタの悲劇的な死がリバプールのチームに与えた「凄惨な」影響を明かす
悲しみに暮れるクラブ
リヴァプールは2025年、ジョタの突然の死により深い悲しみに包まれた。この悲劇は、クラブがその前のシーズンにプレミアリーグ王者に輝いた直後に起きたものだった。この痛ましい知らせはチームに衝撃を与え、タイトル防衛に向けた準備を大きく混乱させた。当時の指揮官アルネ・スロットは、実質的に通常のプレシーズントレーニングを取りやめ、悲嘆に暮れる選手たちが練習参加を完全に見送る選択も認めた。
この深刻な精神的打撃は、最終的にリヴァプールのピッチ上での戦いにも影響を及ぼし、連覇を目指す中でその命運を狂わせた。チームは競争力を失い、王者から失望の5位へと大きく後退した。その結果、スロットはその後の夏の移籍市場の間に解任された。
注目の新戦力もまた、その余波に巻き込まれた。夏に加入したアレクサンデル・イサクやフロリアン・ヴィルツは、傷つき、悲しみに暮れるロッカールームに足を踏み入れることになった。既存の選手たちがあまりにも大きな喪失を受け止めようともがく中、新加入組は順応に数カ月を要した。
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ロバートソンがロッカールームの実情を明かす
The Overlapで語ったロバートソンは、その時期のアンフィールドの雰囲気について厳しい実情を明かした。「言い表すのも、話すのも難しい。僕たちが経験したことは悲惨だった」と、このスコットランド代表は説明した。さらに、新戦力をチームに溶け込ませることはほぼ不可能だったとし、「新加入の選手たちは、深い悲しみに包まれたクラブにやって来た。彼らには本当に気の毒だと感じていた。高額な移籍金で加入したのに、なじむまで何カ月もかかった」と述べた。
あまりにも悲劇の重みが大きく、プロとしての責務は脇に置かれていた。ロバートソンは、チームが競争心を完全に失っていたことも認めた。「それが الحقيقةだった。僕たちはロッカールームで親友の一人を失ったばかりで、サッカーのことなんてどうでもよかった」と明かした。「今振り返ると、あの決意を少し失っていたと思う。『何のためにやっているんだ？』と考えてしまう時もあった。ジョタの家族が経験していることを見てほしい。彼の子どもたちを見てほしい……」
友人を失ったことを受け止める 과정
リヴァプールの選手たちにとって、ジョタは単なる同僚以上の存在だった。彼の死に至るまでの時間の流れは、最も近しい人々にとって、その現実をなおさら受け入れがたいものにした。ロバートソンは「彼が亡くなる1週間前、僕は彼の結婚式に出ていた」と明かした。「人生でこれ以上ないほどつらいことの一つだよ。人生で最も幸せな日の彼を見た次の週に、その家族が引き裂かれているのを見るんだから」
クラブはこの危機を乗り越えるため、内部のサポート体制に大きく頼った。クラブの心理士がコーヒーを飲みながら少人数での話し合いの場を設け、スロットの思いやりあるリーダーシップも、切実に必要とされていた心の余裕をもたらした。「みんなで何とか乗り越えたし、彼のことはずっと忘れないと話していた」とロバートソンは締めくくった。「でも、結局はフットボールをしなければならなかった。そこに選択の余地はなかった。できる限りのことをやろうとしたし、もしかしたらそれが、昨季があれほど厳しかった理由なのかもしれない」
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今後は別々の道を歩むことになる
その後、ロバートソンはマージーサイドを離れてトッテナム・ホットスパーへ移籍したが、北ロンドンでの新たな挑戦は厳しい形で始まっている。スパーズは新シーズンのスタートで苦しみ、開幕から5試合で勝ち点2を積み上げるにとどまるなど、調子を模索している。
一方、再建されたリヴァプールは新たな道を切り開こうとしている。リヴァプールはこれまでの苦戦を振り払い、今季プレミアリーグで無敗スタートを切って6位に位置。さらに上位進出をうかがっている。
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