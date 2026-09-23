リヴァプールは2025年、ジョタの突然の死により深い悲しみに包まれた。この悲劇は、クラブがその前のシーズンにプレミアリーグ王者に輝いた直後に起きたものだった。この痛ましい知らせはチームに衝撃を与え、タイトル防衛に向けた準備を大きく混乱させた。当時の指揮官アルネ・スロットは、実質的に通常のプレシーズントレーニングを取りやめ、悲嘆に暮れる選手たちが練習参加を完全に見送る選択も認めた。

この深刻な精神的打撃は、最終的にリヴァプールのピッチ上での戦いにも影響を及ぼし、連覇を目指す中でその命運を狂わせた。チームは競争力を失い、王者から失望の5位へと大きく後退した。その結果、スロットはその後の夏の移籍市場の間に解任された。

注目の新戦力もまた、その余波に巻き込まれた。夏に加入したアレクサンデル・イサクやフロリアン・ヴィルツは、傷つき、悲しみに暮れるロッカールームに足を踏み入れることになった。既存の選手たちがあまりにも大きな喪失を受け止めようともがく中、新加入組は順応に数カ月を要した。



