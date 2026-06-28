すでにベスト32進出を決めていたアルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、メッシら主力を休養させた。前回王者のアルゼンチンはメキシコ、フランスに続き2026年大会のグループステージを全勝突破した。初出場のヨルダンは誇りをかけて戦ったが、前半はアルゼンチンの選手層の厚さを前に抑えきれなかった。

2022年大会を怪我で欠場したジョバンニ・ロ・チェルソが、GKのタイミングをずらした直接FKで先制。さらに混戦からマルコス・セネシが得たPKをラウタロ・マルティネスが沈め、リードを2点に広げた。