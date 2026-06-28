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「僕たちはまだ一緒にいる」――アルゼンチン「史上最高の選手」リオネル・メッシが、ワールドカップ7試合連続得点を達成し、感想を語った。
スカローニ監督、前回王者のメンバーを入れ替える
すでにベスト32進出を決めていたアルゼンチンのリオネル・スカローニ監督は、メッシら主力を休養させた。前回王者のアルゼンチンはメキシコ、フランスに続き2026年大会のグループステージを全勝突破した。初出場のヨルダンは誇りをかけて戦ったが、前半はアルゼンチンの選手層の厚さを前に抑えきれなかった。
2022年大会を怪我で欠場したジョバンニ・ロ・チェルソが、GKのタイミングをずらした直接FKで先制。さらに混戦からマルコス・セネシが得たPKをラウタロ・マルティネスが沈め、リードを2点に広げた。
メッシ、ベンチから歴史的活躍
ベンチスタートのメッシは、出場わずか20分で記録を更新した。60分にマルティネスに代わり投入され、ダラス・スタジアムで存在感を示した。80分には見事なフリーキックでワールドカップ7試合連続得点をマークし、大会史上初の快挙を達成した。
試合終了後、彼はSNSで「グループリーグ突破へあと1勝。一緒に戦おう」とファンにメッセージを送った。
ゴールデンブーツ争い
このゴールで39歳のメッシはW杯通算19得点とし、得点王としてのリードを広げた。16得点のクローゼやムバッペ、15得点のロナウドを大きく引き離した。
メッシが歴代トップを独走する一方で、2026年大会のゴールデンブーツ争いも激化。現在6ゴールで首位に立ち、ヴィニシウス・ジュニオール、デンベレ、ムバッペ、ハーランドの4人を2ゴール差でリードしている。
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決勝への道が開けた
アルゼンチンは王座防衛へ向け、グループ首位通過で当面は強豪回避。ベスト16ではオーストラリアやエジプトとの対戦が予想される。その前に、7月7日の32強戦ではカーボベルデと対戦する。