フットボール最大の舞台であと一歩届かなかった悔しさは、今もアルゼンチン代表のロッカールームに深く残っている。 『ESPN Argentina』を通じてスペイン戦での失意を振り返ったマルティネスは、「とてもつらい。あまり思い返さない方がいいが、大会を通して自分たちが見せた途方もない努力も強調しなければならない」と認めた。

チーム全体が共有する苦しさに触れ、このセンターバックは「間違いなく、素晴らしいワールドカップだった。だが、決勝で負けたことは僕たち全員にとってつらい」と付け加えた。

さらに、母国のサポーターの前で行われるメッシの別れの一戦へ視線を向けたマルティネスは、「今、自分たちはここにいる。再び祖国に戻ってきたし、それを楽しむつもりだ」と語った。