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「僕たちはそれを楽しむつもりだ」 リサンドロ・マルティネス、ワールドカップ決勝の痛みを経てリオネル・メッシを称える準備整う
DFが胸の痛む敗戦を振り返る
マルティネスは火曜朝、最新の代表キャンプに参加するアルゼンチンの37人メンバーに合流するため、ブエノスアイレスに到着した。センターバックは、スペインとの痛恨のワールドカップ決勝敗戦の残る痛みについて、到着後すぐに報道陣に語った。しかし、このDFは、メッシを母国の地でふさわしい形で送り出すためにも、チームはすぐに意識を切り替えなければならないと強調した。
- Getty Images Sport
マルティネス監督、チームの大会での奮闘を称賛
フットボール最大の舞台であと一歩届かなかった悔しさは、今もアルゼンチン代表のロッカールームに深く残っている。 『ESPN Argentina』を通じてスペイン戦での失意を振り返ったマルティネスは、「とてもつらい。あまり思い返さない方がいいが、大会を通して自分たちが見せた途方もない努力も強調しなければならない」と認めた。
チーム全体が共有する苦しさに触れ、このセンターバックは「間違いなく、素晴らしいワールドカップだった。だが、決勝で負けたことは僕たち全員にとってつらい」と付け加えた。
さらに、母国のサポーターの前で行われるメッシの別れの一戦へ視線を向けたマルティネスは、「今、自分たちはここにいる。再び祖国に戻ってきたし、それを楽しむつもりだ」と語った。
連盟、モヌメンタルで盛大なトリビュートを計画へ
アルゼンチンサッカー協会（AFA）は、バロンドール8度受賞者を祝福するため、完売したエスタディオ・モヌメンタルで盛大な送別セレモニーを企画した。この特別な催しに向けた連盟の計画を認めたAFA会長クラウディオ・タピアは、「世界最高の選手であり、我々の代表チームの象徴であり、キャプテンでもあるリオネル・アンドレス・メッシを招き、彼が本当に受けるにふさわしい見送りを受けられるようにする」と語った。
また統括団体は、2022年ワールドカップ優勝メンバー全員とその家族にも、首都で行われるこの歴史的な夜に出席するよう正式な招待を送っている。
- STEINSIEK.CH
感動的な別れに先立って集中的なトレーニングが行われる
リオネル・スカローニ監督率いるチームは、今後行われるボリビアおよびブルキナファソとのホーム親善試合に向け、非公開でトレーニングを開始した。その後、チームは10月6日にブエノスアイレスで行われるベナン戦で、メッシにとって感情的な別れの試合となる一戦をもって日程を締めくくる。これらの試合を前に、指揮官は9月29日に記者会見に臨み、チームに関する自身の計画を明らかにする予定となっている。
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