Getty Images Sport
翻訳者：
「僕たちはかなり走る！」 マルク・ククレジャが、リーガでの衝撃的な敗戦後にレアル・マドリーは怠慢だとの主張に反論した
序盤の批判を一蹴して
ククレジャは、リーガで厳しいスタートとなったマドリーの今季序盤を受けて、チームの運動量への懸念を一蹴した。DFは、レアル・マドリーが現在スペイン1部で最も走行距離が少ないとするデータに対し、すぐに反論した。
スペイン代表活動中に語ったこのサイドバックは、こうした厳しい視線は結果によって生じているにすぎないと主張。ククレジャは、その批判が存在するのは、最近のアトレティコとベティス相手の注目度の高い敗戦があるからにすぎないと考えている。
マドリーの選手であるククレジャは、チームメートの努力が足りていないわけではないと強調している。フィジカル面の出力を巡る現在の議論についても、メディアによる過剰反応が大半だと自信を見せている。
- Getty Images Sport
チームのハードワークを擁護する
『Cadena SER』のインタビューで、ククレジャはチームの走行データについて率直な反応を示した。DFは、その数字に不意を突かれたと認めた上で、チームはピッチ上ですべてを出し切っていると強調した。
「正直、驚いた。もし長い時間ボールを保持することについてなら、違うと言えるかもしれない。でも走ることについてなら……僕たちはかなり走っていると思う」とククレジャは説明した。
「もし毎試合勝っていたなら、僕たちがあまり走っていないなんて話にはならないはずだ。『走る量はとても少ないが、非常に効率的だ』とか、別の見出しになっていただろう」
データを活用して改善を推進する
レアル・マドリーは、ベティス戦でのもどかしい敗戦とアトレティコとのダービーでの痛い黒星を受け、メディアから強いプレッシャーにさらされてきた。こうした結果により、試合へのフィジカル面のアプローチを巡る議論が当然ながら一段と強まっている。
チームメートを強く擁護しながらも、ククレジャは基礎となるデータが持つ紛れもない価値を認めた。現状の欠点を改善するため、チームがこれらの数値を建設的に活用しなければならないとも理解を示した。
「結局のところ、データはそこにある」と、このスペイン代表は認めた。「データは改善のためにも役立つし、いろいろなことに取り組む助けにもなる。もしかすると、僕たちはもう少し多くを出す必要があるのかもしれないし、物事を改善し切る必要があるのだと知るためにも役立つ」
- Getty Images Sport
将来の勝利に焦点を当てる
国内サッカーがようやく再開されれば、マドリーは何としても勝利の形を取り戻したいところだ。レアル・マドリーは厳しい日程に直面しており、高まり続けるプレッシャーを和らげるためにも、勝ち点3の確保が最優先事項となる。一方、ククレジャはまずスペイン代表として国際試合に臨む予定で、スペインはイングランド、クロアチア、チェコ代表と対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。