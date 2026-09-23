ククレジャは、リーガで厳しいスタートとなったマドリーの今季序盤を受けて、チームの運動量への懸念を一蹴した。DFは、レアル・マドリーが現在スペイン1部で最も走行距離が少ないとするデータに対し、すぐに反論した。

スペイン代表活動中に語ったこのサイドバックは、こうした厳しい視線は結果によって生じているにすぎないと主張。ククレジャは、その批判が存在するのは、最近のアトレティコとベティス相手の注目度の高い敗戦があるからにすぎないと考えている。

マドリーの選手であるククレジャは、チームメートの努力が足りていないわけではないと強調している。フィジカル面の出力を巡る現在の議論についても、メディアによる過剰反応が大半だと自信を見せている。