ギャラガーとケネディは今日、インスタグラムで喜ばしい私生活の近況を世界に向けて共有した。ケネディは、愛犬とともに野原で並んで立つ2人を収めた美しい写真6枚を投稿。写真では、ケネディが胎児のエコー写真を手にし、ふくらみ始めたお腹に手を添える姿が見られる。写真に添えて、ケネディは「私たちにとって最高の冒険が、もうすぐ始まる。ベイビー・ギャラガー、2027年1月」とキャプションを記した。

2020年に交際を始め、6月にマジョルカでの休暇中に婚約した2人には、この心温まる投稿の後、サッカー界のファンや友人たちからすぐさま祝福のメッセージが殺到した。