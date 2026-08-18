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「僕たちの最高の冒険が、いま始まろうとしている」 トッテナムのスター、コナー・ギャラガーが第1子を授かったことを発表
SNSで心温まる発表
ギャラガーとケネディは今日、インスタグラムで喜ばしい私生活の近況を世界に向けて共有した。ケネディは、愛犬とともに野原で並んで立つ2人を収めた美しい写真6枚を投稿。写真では、ケネディが胎児のエコー写真を手にし、ふくらみ始めたお腹に手を添える姿が見られる。写真に添えて、ケネディは「私たちにとって最高の冒険が、もうすぐ始まる。ベイビー・ギャラガー、2027年1月」とキャプションを記した。
2020年に交際を始め、6月にマジョルカでの休暇中に婚約した2人には、この心温まる投稿の後、サッカー界のファンや友人たちからすぐさま祝福のメッセージが殺到した。
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チームメートや友人たちが祝福のメッセージを送る
この発表には、すぐさまサッカー界の著名人たちから反応が寄せられた。トッテナムのチームメートであるマイキー・ムーア、ペドロ・ポロ、ケビン・ダンソはいずれも投稿のコメント欄に祝福のメッセージを残し、ギャラガーを祝った。ムーアは青いハート2つの絵文字を添えて「おめでとう」と投稿。さらに、ギャラガーの古巣でプレーした選手たちも反応し、アトレティコ・マドリーDFダビド・ハンツコや元クリスタル・パレスのウインガー、ウェイン・ラウトリッジが喜びを表した。
また、イングランドの著名選手たちのパートナーも祝福の言葉を送った。メーガン・ピックフォードは「おめでとう、美しいレディ」とコメントし、ケイト・ケインは「おめでとう！」と投稿。アトレティコ・マドリーの公式アカウントも「おめでとう、美しい家族」と心温まるメッセージを送り、ギャラガーが今年前半にこのスペインのクラブを去って以降も強い関係を維持していることをうかがわせた。
スパーズでの新たなスタートを振り返って
ピッチ上では、ギャラガーが1月の加入後、トッテナムで初のフルシーズンに向けて準備を進めている。最近、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下での生活への適応について語ったギャラガーは、「昨季のような状況にいないのは、はるかに楽しい。新たなスタートであり、新しい選手、新しい顔ぶれだ。新しいプレースタイルの下で、全員が同じ認識を持ち、自分たちがどうプレーするのか、そして監督が何を求めているのかを理解できるようにしようとしている」と述べた。さらに「プレシーズンでは、まさにそれに取り組んできた。自分たちが望むプレーの仕方を理解し、シーズン開幕に備えるためだ」と付け加えた。
- AFP
ギャラガーの次は？
ギャラガーは今後、父親になるという私生活での喜ばしい準備と、重要なプロとしての責務を両立させていくことになる。トッテナムがデ・ゼルビの下でプレシーズンの戦術を仕上げる中、このMFは来るプレミアリーグの戦いで重要な役割を担うと見られている。ファンは、この新たなピッチ外での幸福が、公式戦開始後の支配的なパフォーマンスにつながるかどうかを注視することになるだろう。
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