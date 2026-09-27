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「僕たちにエネルギーを与えてくれた！」 ダニ・オルモ、ウェンブリーでのスペイン逆転劇の正確なターニングポイントを明かす
スペイン、劇的なウェンブリー勝利で欧州の無敗記録を更新
スペイン代表FWダニ・オルモは、世界王者がイングランドに3-2で逆転勝利を収めた後、ウェンブリー・スタジアムでの特別な一夜を振り返った。ラミネ・ヤマルが開始2分以内に先制点を挙げた一方、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインのヘディング弾でホームのイングランドが逆転した。
しかし、後半に途中出場のアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルが得点し、記憶に残る逆転劇を完結させた。
この結果、スペインは正規の試合時間での無敗記録を39試合に伸ばし、イタリアが持っていた欧州記録を更新した。
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オルモ、ケインのPK失敗が逆転劇のきっかけだったと指摘
UEFAのインタビューで語ったオルモは、後半にケインがPKをクロスバーに当てた場面で、試合の流れが決定的に変わったと明かした。バルセロナのスターは、この“ひと息つける展開”によってスペインが勢いを得て、プレッシングを強めるとともにボール保持でも主導権を握れたと指摘した。
オルモは、スペインが立て続けに2失点したことで、前半はラ・ロハに集中力を欠く時間帯があったと認めた。
ケインのPK失敗について、オルモは「それが僕たちにエネルギーを与えてくれた」と述べた。「もし決められていたら簡単ではなかっただろう。でも最終的に彼は外し、それが僕たちに続ける力をくれた。プレッシングを続け、プレーを続ける力だ。僕たちはこうしてやり遂げた」
ハーフタイムでの修正とベンチの結束が世界王者を後押しした
ハーフタイムでのスペインの戦術的な立て直しについて、オルモは、1対1の局面で勝ち、よりダイレクトにプレーしたいというチーム全体の強い思いを強調した。また、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の戦術的柔軟性を称賛し、途中出場からすぐに試合を決めるインパクトをもたらしたバエナとオヤルサバルを高く評価した。
オルモはさらに、ロッカールームは家族のようなもので、すべての選手が自分の役割を受け入れていると強調した。
「ハーフタイムには少し立て直そうとした。ボールを持っている時も持っていない時も、もう少しアグレッシブになり、デュエルに勝ち、よりダイレクトにプレーしようとした」とオルモは付け加えた。「ミケルとアレックス・バエナは、僕たちにとって重要な選手だ。僕たちはすでに家族のようなものだし、全員が同じ方向を向いている。それは勝利することだ」
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スペインがグループ首位としてクロアチア戦へ備える
スペインは火曜日の夜、UEFAネーションズリーグ第2戦でクロアチアをセビージャに迎える準備を進める中、ホームに戻る。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、グループ首位の座を固めることを目指す。
同じ夜には、イングランドが敗戦からの立て直しを図り、チェコと対戦するため敵地へ向かう。
オルモとチームメートたちは、歴史的な39試合無敗記録の更新を狙う。
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