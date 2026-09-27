スペイン代表FWダニ・オルモは、世界王者がイングランドに3-2で逆転勝利を収めた後、ウェンブリー・スタジアムでの特別な一夜を振り返った。ラミネ・ヤマルが開始2分以内に先制点を挙げた一方、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインのヘディング弾でホームのイングランドが逆転した。

しかし、後半に途中出場のアレックス・バエナとミケル・オヤルサバルが得点し、記憶に残る逆転劇を完結させた。

この結果、スペインは正規の試合時間での無敗記録を39試合に伸ばし、イタリアが持っていた欧州記録を更新した。