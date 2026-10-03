最近のパフォーマンスを比較し、エスポジトは、イタリアがベルギーとのこれまでのグループ戦と比べて大きな成長を見せたと指摘した。また、指示を効果的に遂行できれば、このチームには国際舞台の最高レベルで戦うのに十分なクオリティーがあると主張した。

イタリアは、この日の試合を通して相手に主導権を握られながらも、1.56の期待得点（xG）を記録した。

エスポジトはチームの長期的な成長路線に引き続き自信を示している。

「新しい監督、新しい選手たちとともにスタートしているところだ」とエスポジトは付け加えた。「おそらくベルギー戦ではそれほど良いプレーはできなかったが、その後は改善しているし、僕たちはプレーしようとしている。これは僕たちにとって重要だ。クオリティーはあるし、この流れを続けていかなければならない」