Sebastian Frej
翻訳者：
「僕たちには時間が必要だ！」。セバスティアーノ・エスポジトが、イタリアがフランスと引き分けた後に明確なメッセージを送った。
エスポジト、世界トップクラスの相手に対するチームの堅実なパフォーマンスを称賛
イタリア代表FWセバスティアーノ・エスポジトは、スタッド・ド・フランスでフランスと1-1で引き分けた後、チームが規律あるパフォーマンスを見せたことに満足感を示した。ボール支配率では開催国に65％を譲ったものの、イタリアは危険な存在であり続け、ミハエル・オリーセの先制点に対してアレッサンドロ・バストーニの得点で追いついた。
エスポジトはロベルト・マンチーニ監督のチームで最前線を担い、献身的な運動量でフランスの攻撃を苦しめた。
この結果、イタリアはグループAで貴重な勝ち点1を獲得した。
- Getty Images Sport
マンチーニの下で新たなサイクルが進む中、FWは時間を求める
試合後にUEFAの取材に応じたエスポジトは、アウェーでフランスと引き分けたことは、進化を続けるイタリア代表にとって前向きな節目だと強調した。代表のユニフォームを着ることの大きな責任を認めつつ、選手たちの融合に際してはサポーターに忍耐を求めた。
またエスポジトは、チームの戦術遂行が試合を重ねるごとに改善し続けていると述べた。
「守備面では良い試合ができたと思うし、本当に、本当に良いチームを相手に非常に良い結果だった」と、エスポジトはUEFAに語った。「ここに来て引き分けるのは、決して悪い結果ではない。自分たちがイタリアであることは分かっているし、その歴史があるからこそ毎試合勝ちたい。良い試合はできたし、まだもっと良くなれるが、時間が必要だ」
ベルギー戦での挫折を経て、FWが明確な進歩を強調
最近のパフォーマンスを比較し、エスポジトは、イタリアがベルギーとのこれまでのグループ戦と比べて大きな成長を見せたと指摘した。また、指示を効果的に遂行できれば、このチームには国際舞台の最高レベルで戦うのに十分なクオリティーがあると主張した。
イタリアは、この日の試合を通して相手に主導権を握られながらも、1.56の期待得点（xG）を記録した。
エスポジトはチームの長期的な成長路線に引き続き自信を示している。
「新しい監督、新しい選手たちとともにスタートしているところだ」とエスポジトは付け加えた。「おそらくベルギー戦ではそれほど良いプレーはできなかったが、その後は改善しているし、僕たちはプレーしようとしている。これは僕たちにとって重要だ。クオリティーはあるし、この流れを続けていかなければならない」
イタリア、今後のネーションズリーグの戦いに向けて準備を進める
エスポジトと代表のチームメートたちは、残るネーションズリーグのグループ戦に向けて準備を進めており、順位表での立場を固めることを目指している。新たなサイクルが進む中、マンチーニは若手タレントにさらなる出場機会を与えようとしている。
フランスは次戦が行われる月曜日、勝利への軌道に戻ることを目指す。
エスポジトは代表でさらなる個人としての成長を目標にしている。
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