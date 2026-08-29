ゴンサレスはセント・ジェームズ・パークのサポーターに自己紹介する時間さえ必要とせず、マティアス・ヤイスレ監督がニューカッスル・ユナイテッド指揮官としてプレミアリーグ初勝利を挙げるうえで重要な役割を果たした。マンチェスター・シティから加入した元MFは、ボーナスを含めれば最大5200万ポンドとなる、初期移籍金4800万ポンドの契約で加入。ニューカッスルの中盤で早くも居場所を見つけた様子を見せ、戦術眼とビジョンで試合後半に粘り強く対応したトッテナムの守備を崩す助けとなった。

タイネサイドでの生活に素早く順応したことを振り返り、このMFは慌ただしい移籍の中でのパフォーマンスだっただけに、なおさら特別だったと認めた。「最高だった。ここに来てまだ4日だったので、先発するのは簡単ではなかったけど、自分がしてきた仕事にも、チームがしてきた仕事にも本当に満足している」とゴンサレスは『BBC Match of the Day』に語った。