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「僕たちには大きな可能性がある！」 ニコ・ゴンサレス、スパーズ戦勝利後に夢のニューカッスルデビューを称賛
ノースロンドンで即効性のあるインパクト
ゴンサレスはセント・ジェームズ・パークのサポーターに自己紹介する時間さえ必要とせず、マティアス・ヤイスレ監督がニューカッスル・ユナイテッド指揮官としてプレミアリーグ初勝利を挙げるうえで重要な役割を果たした。マンチェスター・シティから加入した元MFは、ボーナスを含めれば最大5200万ポンドとなる、初期移籍金4800万ポンドの契約で加入。ニューカッスルの中盤で早くも居場所を見つけた様子を見せ、戦術眼とビジョンで試合後半に粘り強く対応したトッテナムの守備を崩す助けとなった。
タイネサイドでの生活に素早く順応したことを振り返り、このMFは慌ただしい移籍の中でのパフォーマンスだっただけに、なおさら特別だったと認めた。「最高だった。ここに来てまだ4日だったので、先発するのは簡単ではなかったけど、自分がしてきた仕事にも、チームがしてきた仕事にも本当に満足している」とゴンサレスは『BBC Match of the Day』に語った。
- Getty Images Sport
戦術的な修正が実を結ぶ
慎重な展開となった前半を経て、ニューカッスルは後半開始後に勢いを増し、最終的にはロベルト・デ・ゼルビ監督のチームを圧倒した。均衡を破ったのはゴンサレスだった。アマル・デディッチを見つけて起点を作ると、最後はアンソニー・エランガが決めた。スウェーデン代表FWはサンドロ・トナーリをうまくかわし、冷静に流し込んだ。ゴンサレスは、ベンチからの指示自体は変わらなかったものの、チームは遂行力と強度を引き上げ、ノースロンドンから勝ち点3を持ち帰れるようにしたと説明した。
「（後半の）アイデアは同じだったが、いくつか修正を加え、相手に対して少しアグレッシブになった。僕はこのグループには大きな可能性があると思っている。本当に若いチームだし、改善できる余地も大きい。今日でさえ、僕たちは改善を続け、より快適にプレーできるようになっていったと感じた。それこそが、僕たちが続けていくべきやり方だ」
ジャイスレの青写真を実行する
午後のハイライトの一つは、先制点に絡んだゴンサレスのプレーだった。彼のビジョンがトッテナムの最終ラインを切り裂いた。2025年初頭にポルトから5200万ポンドで加入し、その後1月以降は先発機会が減少したもののシティで59試合に出場してきたこのMFは、こうした種類のプレーについて、加入以来ジャイスレ監督と集中的に話し合ってきたことを明かした。
「これは監督とかなり話してきたことだ。監督は僕にこういうボールを見ることを求めているし、前半も後半も何本か狙って、そして得点できた。僕たちが取り組もうとしてきたことの一つだ。後半には、こういうことを続けなければならないと話していた。こういうタイプの選手たちを守るのは本当に難しいからだ。今季、これがもっと多くのゴールにつながることを願っている」とゴンサレスは説明した。
- AFP
セント・ジェームズ・パークでのデビューに向けて勢いを築く
この勝利は、ニューカッスルが開幕戦でリヴァプールとホームで2-2の引き分けを演じた勢いをさらに強めるものとなった。ニューカッスルは次戦、9月5日にボーンマスをホームに迎える。ゴンサレスは、セント・ジェームズ・パークで大きな期待を集めるホームデビューに臨み、この好スタートをさらに発展させることを目指す。
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