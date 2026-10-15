AFP
翻訳者：
「僕が怒るのは当然だ！」ヴィニシウス・ジュニオール、ジョゼ・モウリーニョの決断に激怒したと認める。レアル・マドリーのスターはブーイングを浴びせるファンにも言及
モウリーニョ、ローマで大幅な変更を加える
レアル・マドリーはスタディオ・オリンピコで1-3とリードを許し、ヴィニシウスも苦しい夜を過ごしていた。ブラジル人ウイングはローマの2点目につながる場面でボールを失い、モウリーニョ監督は思い切った決断を下す。60分を迎える直前、ポルトガル人指揮官は主力ウイングのヴィニシウスを下げ、エンドリッキとアルダ・ギュレルを投入した。
この大胆な采配はすぐに実を結ぶ。エンドリッキが反撃の口火を切り、同じく途中出場のカルロス・エスピとともに得点。7分間での鮮やかな逆転劇につなげた。さらにアントニオ・リュディガーが90分に劇的なヘディングシュートを決めて逆転を完成させ、スペインの名門に勝ち点3をもたらした。
- Antonio Balasco
ヴィニシウス、タッチライン際での苛立ちについて説明
試合終了のホイッスルが鳴った後、ヴィニシウスは途中交代への不満を隠さなかった。26歳のヴィニシウスは自身の出来が悪かったことを認めつつ、ピッチに立ち続けたいという思いを強調した。「交代させられて腹が立つのは自然なことだ。僕はいつだって全ての時間プレーし、最高のパフォーマンスを発揮してチームを助けたい。でも今日はそれができなかった」と記者団に語った。「結果的に交代策は僕たちの助けになった。試合の流れを変えたんだ」
「エンドリッキは途中出場して、本当に良いプレーをした。流れを変えてゴールを決めた。後半で最高の選手だったよ。それにカルロス［エスピ］もいる。彼はいつも数分しか出場しないけど、彼らは僕たちを大いに助けてくれている」
モウリーニョもこの状況について言及し、選手を擁護しながら交代の理由を説明した。「ヴィニにとってはつらかっただろう」とマドリーの指揮官は語った。「ヴィニは失うべきではない場面でボールを失った。でも、そういうことはある。私もミスをする。彼が成長し、再び喜びを見いだしつつあった矢先に、こうなってしまったのは残念だ」
モウリーニョ監督は、ロッカールームに問題は残っていないとも付け加えた。「彼が不満に思うのは自然なことだ」と述べた。「悔しさを感じるのは普通だ。だが試合後、彼は勝利をとても喜んでいた」
ファンからの批判と、国内での痛恨の出場停止処分
戦術面での変更に加え、ヴィニシウスはレアル・マドリーの一部ファンの間で高まる不満についても語った。サンティアゴ・ベルナベウでたびたびブーイングを浴びている同選手は、その理由を自身の在籍年数の長さにあると考えている。「ブーイングが僕の助けにならないのは確かだ。でも、ファンはチケット代を払っているし、何を言うのも自由だ」と語った。
「でも、応援してもらえるのが一番いい。ファンが後押ししてくれれば、僕たちはもっと良いプレーができるから」と続けた。「僕も、キリアン［エムバペ］も、ジュード［ベリンガム］も、全員がそうだ。
「ただ、ファンにはブーイングをする権利がある。僕は長くここにいるし、キャプテンの一人でもあると感じているから、僕にはブーイングしやすいんだと思う。でも、若手選手の誰かがブーイングを浴びるくらいなら、僕に向けてほしい」
ヴィニシウスは本来の調子を取り戻すと約束し、10代で加入して以来、385試合に出場して129ゴールを挙げ、数々のタイトル獲得に貢献してきたことを批判する人々に改めて示した。しかし、国内での巻き返しは先送りになる。ローマでの試合をわずか数時間後に控え、ヴィニシウスにはラ・リーガで4試合の出場停止処分が科され、同選手にとって痛手となった。
- Getty Images Sport
エル・クラシコを欠場
直前の出場停止により、彼はバルセロナとの次のエル・クラシコに出場できなくなった。レアル・マドリーは、リーグ戦の重要な時期を大黒柱のFW抜きで戦わなければならない。
モウリーニョ監督は攻撃陣の穴を埋めるため、台頭する若手有望株に頼る必要がある。エンドリッキとギュレルは欧州の試合で途中出場から実力を証明しており、レアル・マドリーの指揮官には、大黒柱の出場停止中に役割を担える代役がそろっている。
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