試合終了のホイッスルが鳴った後、ヴィニシウスは途中交代への不満を隠さなかった。26歳のヴィニシウスは自身の出来が悪かったことを認めつつ、ピッチに立ち続けたいという思いを強調した。「交代させられて腹が立つのは自然なことだ。僕はいつだって全ての時間プレーし、最高のパフォーマンスを発揮してチームを助けたい。でも今日はそれができなかった」と記者団に語った。「結果的に交代策は僕たちの助けになった。試合の流れを変えたんだ」

「エンドリッキは途中出場して、本当に良いプレーをした。流れを変えてゴールを決めた。後半で最高の選手だったよ。それにカルロス［エスピ］もいる。彼はいつも数分しか出場しないけど、彼らは僕たちを大いに助けてくれている」

モウリーニョもこの状況について言及し、選手を擁護しながら交代の理由を説明した。「ヴィニにとってはつらかっただろう」とマドリーの指揮官は語った。「ヴィニは失うべきではない場面でボールを失った。でも、そういうことはある。私もミスをする。彼が成長し、再び喜びを見いだしつつあった矢先に、こうなってしまったのは残念だ」

モウリーニョ監督は、ロッカールームに問題は残っていないとも付け加えた。「彼が不満に思うのは自然なことだ」と述べた。「悔しさを感じるのは普通だ。だが試合後、彼は勝利をとても喜んでいた」



