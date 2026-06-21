傲慢で無意味…ワールドカップでのイブラヒモビッチのプレーに痛烈な批判

ミランのCL出場権を逃した不本意なシーズン後、ズラタン・イブラヒモビッチはクラブ内のネガティブな雰囲気から逃れようとした。2026年W杯の試合分析という新仕事に就き、一度は成功したと思った。
しかし、彼の試合分析にはすぐに否定的な意見が寄せられた。米国の新聞は「付加価値も成果もない」と批判し、スウェーデンのレジェンドには専門職に必要なスキルが欠けていると指摘した。
ミランのCL出場権を逃した不本意なシーズン後、ズラタン・イブラヒモビッチはクラブ内のネガティブな雰囲気から逃れようとした。2026年W杯の試合分析という新仕事に就き、一度は成功したと思った。
しかし、彼の試合分析にはすぐに否定的な意見が寄せられた。米国の新聞は「付加価値も成果もない」と批判し、スウェーデンのレジェンドには専門職に必要なスキルが欠けていると指摘した。
イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ACミランのオーナー、ジェリー・カルディナーリ氏のアドバイザー、ズラタン・イブラヒモヴィッチ氏は『ニューヨーク・タイムズ』から「傲慢」と批判された。 さらにFOXチャンネルで2026年ワールドカップの試合を解説した際も、「この任務に不向きだ」と酷評された。
これは、クラブのサッカー部門トップ層の人事異動から1ヶ月が経過しても経営体制が整わないことへのロッソネリ支持者の不満が高まる中で起きた。イブラヒモビッチはこの人事異動の対象外だった。
同紙は論説で「イブラヒモビッチがいなければフォックスのワールドカップ番組はもっと良かった」と断じた。 同紙は、この元スウェーデン代表スターが期待されたほどの価値をもたらしておらず、チームや選手に関する詳細に精通していないように見えると指摘した。これに対し、NFLの伝説的選手トム・ブレイディは、1シーズンをかけて一流の解説者・アナリストへと成長した。
一方で、戦術や技術の分析に集中すれば、選手時代に示した知性と直感を生かし、より有意義な解説ができるとの見方も示した。
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批判はメディアだけではない。イタリア紙は、スポーツディレクターが依然空席で、カルディナーリ氏の補強が遅れる中、イブラヒモビッチが新体制での役割を巡りサポーターの怒りを買っていると指摘した。
この混乱はマルコス・クロシェ（アイントラハト・フランクフルトスポーツディレクター）との交渉破談が原因で、その後もビクター・ペザーニ、デビッド・オジック、ラモン・プラニスで争奪が続くものの、いずれも契約には至っていない。
6月29日の移籍市場開始を目前に控え、ミランはセリエAで唯一、技術部門の体制が整わないクラブだ。さらに、候補者の一人キロフスキーは、スポーツディレクター就任に必要なイタリアサッカー連盟（FIGC）のライセンスをまだ取得していない。
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