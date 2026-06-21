傲慢で無意味…ワールドカップでのイブラヒモビッチのプレーに痛烈な批判

イタリア紙『トゥットスポルト』によると、ACミランのオーナー、ジェリー・カルディナーリ氏のアドバイザー、ズラタン・イブラヒモヴィッチ氏は『ニューヨーク・タイムズ』から「傲慢」と批判された。 さらにFOXチャンネルで2026年ワールドカップの試合を解説した際も、「この任務に不向きだ」と酷評された。

これは、クラブのサッカー部門トップ層の人事異動から1ヶ月が経過しても経営体制が整わないことへのロッソネリ支持者の不満が高まる中で起きた。イブラヒモビッチはこの人事異動の対象外だった。

同紙は論説で「イブラヒモビッチがいなければフォックスのワールドカップ番組はもっと良かった」と断じた。 同紙は、この元スウェーデン代表スターが期待されたほどの価値をもたらしておらず、チームや選手に関する詳細に精通していないように見えると指摘した。これに対し、NFLの伝説的選手トム・ブレイディは、1シーズンをかけて一流の解説者・アナリストへと成長した。

一方で、戦術や技術の分析に集中すれば、選手時代に示した知性と直感を生かし、より有意義な解説ができるとの見方も示した。

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