「傲慢ではない」――リオネル・スカローニ監督が「唯一無二」のアルゼンチン代表を称賛。リオネル・メッシらがイングランドを圧倒し、ワールドカップ決勝進出を決めた。

試合後の会見でスカローニ監督は、チームへの称賛が過信ではないかと問われ、逆境でのメンタリティこそ重要だと強調した。また、選手たちの献身と団結に感極まった様子も見せた。

「言葉が出ない。これはわが国、わが国民の喜びだ。先日も言ったが、このチームは常に私を驚かせる」とスカルオーニ監督はTyC Sportsの取材に語った。

「声が詰まるのは、これが多くのことを証明しているからだ。チームスピリット、兄弟愛、決して諦めない姿勢、最後まで戦い抜くこと。これからは決勝で優勝するつもりだが、このチームにこれ以上何を求めればいいのか？ 彼らは私の心を深く動かしてくれた。これ以上言うことはあまりない。すべては彼らのおかげだ」

そして彼はこう続けた。「我々は勝利のために全力を尽くす。だが、選手たちが示したものを人々に理解してもらうのは難しい。我々は唯一無二だ。これは傲慢ではない。この選手たちが我々を勝利へ導いたのだ。」