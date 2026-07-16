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「傲慢ではない」――リオネル・スカローニ監督が「唯一無二」のアルゼンチン代表を称賛。リオネル・メッシらがイングランドを圧倒し、ワールドカップ決勝進出を決めた。
スカローニ監督、アルゼンチンの準決勝勝利に喜ぶ
アルゼンチンがイングランドを2－1で下し、再びワールドカップ決勝進出を決めた。スカローニ監督は「言葉を失った」と明かし、この瞬間を「初めてのことだ」と表現。選手たちは期待を上回り続け、苦戦しながらも「チームはプレッシャーで力を発揮する」と強調した。決意と支援が原動力だと語った。
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スカローニ監督、選手たちのメンタリティを称賛
試合後の会見でスカローニ監督は、チームへの称賛が過信ではないかと問われ、逆境でのメンタリティこそ重要だと強調した。また、選手たちの献身と団結に感極まった様子も見せた。
「言葉が出ない。これはわが国、わが国民の喜びだ。先日も言ったが、このチームは常に私を驚かせる」とスカルオーニ監督はTyC Sportsの取材に語った。
「声が詰まるのは、これが多くのことを証明しているからだ。チームスピリット、兄弟愛、決して諦めない姿勢、最後まで戦い抜くこと。これからは決勝で優勝するつもりだが、このチームにこれ以上何を求めればいいのか？ 彼らは私の心を深く動かしてくれた。これ以上言うことはあまりない。すべては彼らのおかげだ」
そして彼はこう続けた。「我々は勝利のために全力を尽くす。だが、選手たちが示したものを人々に理解してもらうのは難しい。我々は唯一無二だ。これは傲慢ではない。この選手たちが我々を勝利へ導いたのだ。」
スカローニ監督は、このチームが独自のレガシーを築きつつあると考えている。
スカローニ監督は、今回のアルゼンチン代表のパフォーマンスが同国史上屈指だと語る。1986年のイングランド戦でマラドーナが決めた伝説的ゴールに言及しつつも、準決勝の総合力は新たな基準を打ち立てたと主張した。
「エジプト戦が最高だと思っていたが、今回はそれを上回った」とスカローニ監督は語った。「相手が誰であれ、これは準決勝だ。このようなことがあったかは分からない。ディエゴの2点目は歴史に刻まれるだろうが、今日の我々のパフォーマンスは信じられないほど素晴らしかった。
「このチームはプレッシャーがかかると最高のプレーをする。相手の弱点を見抜くと果敢に攻める。たとえ負けていても、最後までやり遂げたなら満足だっただろう。」
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決勝ではスペインに注目が集まる。
史上初となるワールドカップ2連覇へ王手をかけたアルゼンチン代表は、日曜日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われるスペインとの決勝戦に向け、準備を進めている。
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