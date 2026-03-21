英紙ガーディアンの報道によると、2度の世界チャンピオンは、自身の肖像を商標登録し、保護を受けるため、知的財産庁に申請を行った。
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偽広告をめぐる奇妙な措置！ダーツ界のスーパースター、ルーク・リトラーが自身の顔を商標登録した模様
その理由は、リトラーが、人工知能や画像加工によって、本人の同意なしに自身の顔が広告に悪用されるのを防ぐことができるためだ。
さらに、リトラーの肖像を不正に使用し、著作権を侵害する偽造品の販売を防ぐことも目的としている。
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リトラーはダーツ史上最大の契約を結んだ
現在、リトラーほど商業的に価値の高いダーツ選手は他にいない。そのため、世界ランキング1位の彼は、米国で自身の愛称「ザ・ヌーク」の商標登録も済ませている。今年初め、2度目の世界選手権優勝を果たした直後、現在19歳となった彼は、スポンサーである「ターゲット・ダーツ」と、このスポーツ史上最大規模の契約を結んだ。
英通信社PAの情報によると、この英国人選手は総額約2000万ポンド（約2300万ユーロ）を受け取る見込みだ。契約期間は10年間で、固定報酬に加え、成績に応じたボーナスや、リトラーが販売する製品の売上分配金も含まれている。
リトラーはビデオゲームやファストフードチェーンの広告も手がけている
リトラーはさらに、ビデオゲームやファストフードチェーン、袋入りのナッツスナックなどの広告にも出演している。彼のマーケティングを担当しているのは、ダーツ界で最も成功した実業家の一人、ゲイリー・プラマー本人だ。
さらに、リトラーは莫大な賞金を獲得している。過去2年間で、彼はオーダー・オブ・メリットにおいてすでに300万ユーロの大台を突破した。彼の成功物語の終わりは、まだ遥か先のことだ。つい木曜日にも、プレミアリーグでの劇的な追い上げの末、今シーズン2度目のデイリー優勝を飾ったばかりである。
ルーク・リトラーがダーツ界のトップに：オーダー・オブ・メリット
現在の位置 氏名 賞金 1 ルーク・リトラー 2,961,000ポンド 2 ルーク・ハンフリーズ 1,206,500ポンド 3 ジャン・ファン・ヴィーン 948,250ポンド 4 マイケル・ヴァン・ガーウェン 710,250ポンド 5 ジョニー・クレイトン 649,000ポンド 6 ジェームズ・ウェイド 637,250ポンド 7 ジョシュ・ロック 619,250ポンド 8 ガーウィン・プライス 617,750ポンド 9 スティーブン・バンティング 615,250ポンド 10 ゲイリー・アンダーソン 600,250ポンド
- 2026年3月16日現在
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