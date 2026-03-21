偽広告をめぐる奇妙な措置！ダーツ界のスーパースター、ルーク・リトラーが自身の顔を商標登録した模様

その理由は、リトラーが、人工知能や画像加工によって、本人の同意なしに自身の顔が広告に悪用されるのを防ぐことができるためだ。

さらに、リトラーの肖像を不正に使用し、著作権を侵害する偽造品の販売を防ぐことも目的としている。