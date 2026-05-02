家族によると、このイタリア人男性は5月1日に59歳で亡くなった。死因は明かされていない。「アレックスは家族や友人たちに囲まれ、安らかに息を引き取った。」
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「偉大なチャンピオンを失った」：元F1ドライバーのアレッサンドロ・ザナルディ氏、59歳で死去
25年前、ザナルディはラウジッツリンクのレースで事故に遭い両足を失った。その後、ハンドバイクで復帰しパラリンピックで4つの金メダルを獲得。さらにWTCCでレースにも戻った。
1991～1999年にはF1でジョーダン、ミナルディ、ロータス、ウィリアムズ（ラルフ・シューマッハのチームメイト）で走行。9月15日、ラウジッツでのチャンプカー・シリーズで悲劇的な事故に遭った。
ザナルディ、2020年に再び重傷を負う
それは彼の人生における転機となった。ザナルディは後年、それを「最も輝かしい瞬間の一つ」と呼んだ。彼は「あらゆる確率に反し、科学的にも生き延びる可能性は皆無だった」という状況を乗り越えた。
しかし2020年6月19日、トスカーナでハンドバイク中にトラックと衝突し重傷を負った。1年半にわたって生死の境をさまよい、ようやく退院した。
イタリアのジョルジア・メローニ首相はXに「イタリアは偉大なチャンピオンを失った。彼は人生の試練を勇気と強さと尊厳の教訓に変えた」と投稿し、哀悼の意を表した。