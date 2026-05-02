「偉大なチャンピオンを失った」：元F1ドライバーのアレッサンドロ・ザナルディ氏、59歳で死去

それは彼の人生における転機となった。ザナルディは後年、それを「最も輝かしい瞬間の一つ」と呼んだ。彼は「あらゆる確率に反し、科学的にも生き延びる可能性は皆無だった」という状況を乗り越えた。

しかし2020年6月19日、トスカーナでハンドバイク中にトラックと衝突し重傷を負った。1年半にわたって生死の境をさまよい、ようやく退院した。

イタリアのジョルジア・メローニ首相はXに「イタリアは偉大なチャンピオンを失った。彼は人生の試練を勇気と強さと尊厳の教訓に変えた」と投稿し、哀悼の意を表した。