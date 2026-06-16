「偉大なる」リオネル・メッシはアルゼンチンのワールドカップ初戦に万全の状態で臨む。リオネル・スカローニ監督はエミ・マルティネスとジュリアン・アルバレスの最新情報も発表した。

スカローニ監督は、スター軍団に突きつけられる世界的な期待とプレッシャーについて語った。冷静でいるよう呼びかけ、象徴的な主将の継続的な影響力を称えた。また、選手たちのコンディションについて前向きな最新情報を伝えた。

彼は「落ち着こう。これはサッカーの一試合に過ぎない。我々は前回のワールドカップを経験している。初戦は重要だが、全てではない」と語った。

「チームの状態は良く、落ち着いている。強力な相手だが、最適なタイミングで臨める。誰もがピッチでプレーする[レオ]・メッシを見たいと願っている。彼はアルゼンチン人だけでなく、世界中を熱狂させてきた。

私はいつもそう思う。ネガティブなことは何もない。彼はどんな状況でも常にここにいる。チームにとって欠かせない存在であり、今はさらに重要だ。調子は良さそうだ。

「エミリアーノは問題ない。明日も出場できる。フリアンは足首を痛めたが回復し、明日も選択肢だ」