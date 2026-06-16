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「偉大なる」リオネル・メッシはアルゼンチンのワールドカップ初戦に万全の状態で臨む。リオネル・スカローニ監督はエミ・マルティネスとジュリアン・アルバレスの最新情報も発表した。
前回優勝チームに大きな追い風
アルビセレステは調整期間中に7連勝し、勢いに乗ってグループJ初戦に臨む。メッシの軽度のハムストリング肉離れ、アルバレスの足首の不調、GKマルティネスの薬指骨折はすべて解消した。 スカローニ監督は26人全員が万全と報告。DFニコラス・タリアフィコのみ、メンバー発表前に最終チェックを行う予定だ。
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スカローニ監督、アルジェリア戦を前に「冷静さ」を強調
スカローニ監督は、スター軍団に突きつけられる世界的な期待とプレッシャーについて語った。冷静でいるよう呼びかけ、象徴的な主将の継続的な影響力を称えた。また、選手たちのコンディションについて前向きな最新情報を伝えた。
彼は「落ち着こう。これはサッカーの一試合に過ぎない。我々は前回のワールドカップを経験している。初戦は重要だが、全てではない」と語った。
「チームの状態は良く、落ち着いている。強力な相手だが、最適なタイミングで臨める。誰もがピッチでプレーする[レオ]・メッシを見たいと願っている。彼はアルゼンチン人だけでなく、世界中を熱狂させてきた。
私はいつもそう思う。ネガティブなことは何もない。彼はどんな状況でも常にここにいる。チームにとって欠かせない存在であり、今はさらに重要だ。調子は良さそうだ。
「エミリアーノは問題ない。明日も出場できる。フリアンは足首を痛めたが回復し、明日も選択肢だ」
選手層の厚さが選考を難しくしている
主力選手が出場可能になったものの、アルゼンチン代表監督は、多くのエリート選手が揃っているため、バランスの取れた先発メンバーを選ぶのは依然として極めて難しいと認めた。スカローニ監督は「代表選手の質が高いので、私はいつも先発11人の選出に苦労する。負傷者がいなくてもだ。
負傷者はいない。ニコ・タリアフィコは合流後に練習に参加するか様子を見るが、原則として全員起用可能だ。メンバー選びで困ったのは、優れた選手をベンチに置かなければならなかった時だけだ。11人でバランスよくプレーすることが大切で、誰かが外れるのは仕方がない。
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王者チームを厳しい守備の試練が待ち受ける
アルゼンチンはグループJ初戦で、393分間無失点の堅守を誇るアルジェリアに挑む。この試合は、オーストリアやヨルダン戦を控える現世界王者の攻撃力を試す最初の試練だ。初戦勝利こそ、大会序盤を優位に進める鍵となる。