マルティネス監督のメッセージで最も印象的だったのは、アルゼンチンがタイトル防衛に失敗したことを喜ぶかもしれない人々に向けた鋭い一言だった。コパ・アメリカ2連覇の間に2022年ワールドカップでも優勝したこのチームは、少なからぬ批判にさらされてきた。マルティネス監督は、謎めきながらも力強い言葉でその問題に直接言及した。

「国民の皆さん、結果だけで私たちの旅を判断しないでほしい。逆境に立ち向かい、不可能を可能にし、言い訳ではなく前進する理由を探し続けた」とマルティネスは語った。

私たちはピッチの外でも国旗を守り、家族と、そしてすべての人々の支援を感じながら代表として忘れられない瞬間を分かち合いました。皆さんを代表できることは、いつまでも誇りです。『偉大なる者の転落は、凡庸なる者の喜びである』ことを忘れないでください。本当にありがとう。私たちの国を大切にしましょう。愛してるよ、アルゼンチン！」