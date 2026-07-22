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「偉大なる者の転落は、凡庸な者たちの喜びである」――ワールドカップ決勝敗退後、リサンドロ・マルティネスがアルゼンチンのファンに感動的なメッセージを送る
誇りとスポーツマンシップのメッセージ
マルティネスは長文の投稿で、アルゼンチン代表団全員への感謝を述べ、敗北の直後でも誰の貢献も忘れられないと強調した。 「トロフィーを持ち帰れず悔しいが、このユニフォーム、チームメイト、スタッフ全員に誇りを感じている。」
彼はキャプテンのリオネル・メッシに倣い、対戦相手の力を認めました。大会を通じて見せた「ラ・ロハ（スペイン代表）」のパフォーマンスを称えました。 スペインの優勝は当然であり、心から祝福する」とマルティネス監督は結んだ。
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批判者に挑発的な警告を送った
マルティネス監督のメッセージで最も印象的だったのは、アルゼンチンがタイトル防衛に失敗したことを喜ぶかもしれない人々に向けた鋭い一言だった。コパ・アメリカ2連覇の間に2022年ワールドカップでも優勝したこのチームは、少なからぬ批判にさらされてきた。マルティネス監督は、謎めきながらも力強い言葉でその問題に直接言及した。
「国民の皆さん、結果だけで私たちの旅を判断しないでほしい。逆境に立ち向かい、不可能を可能にし、言い訳ではなく前進する理由を探し続けた」とマルティネスは語った。
私たちはピッチの外でも国旗を守り、家族と、そしてすべての人々の支援を感じながら代表として忘れられない瞬間を分かち合いました。皆さんを代表できることは、いつまでも誇りです。『偉大なる者の転落は、凡庸なる者の喜びである』ことを忘れないでください。本当にありがとう。私たちの国を大切にしましょう。愛してるよ、アルゼンチン！」
ニュージャージーでの辛い一夜を振り返って
2026年W杯決勝は、延長戦でフェラン・トーレスが挙げた1点を守り切ったスペインが1－0で勝利。アルゼンチンは2大会連続優勝を逃し、深い失望に包まれた。試合中盤にはエンツォ・フェルナンデスが退場し、試合後にはレアンドロ・パレデスとガヴィが乱闘する場面も。
マルティネスは44分に負傷し、オタメンディと交代した。
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チームにおける重要な人物
マルティネスの大会統計は、彼がアルゼンチン代表に不可欠であることを示している。8試合中7試合に先発し、欠場したのはグループステージ最終戦のヨルダン戦（休養）だけだった。ベスト32のカーボベルデ戦では延長戦で1ゴール1アシストを記録した。 決勝の後半に負傷したことは、スカローニ監督の戦術にも大きな痛手だった。彼のパスレンジと積極的な守備は、チームがバックラインから攻撃を組み立てる上で不可欠だからだ。
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