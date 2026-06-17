ザクセン州のサッカー方針を巡る意見の相違が、2人の決裂につながった。昨夏、内部でヴェルナーの獲得を強く推していたクロップは、元ブレーメンの監督から予想外の抵抗に遭った。
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「個人的に攻撃されたと感じた」：RBライプツィヒで起きたユルゲン・クロップとオレ・ヴェルナーの騒動について、新たな詳細が判明した。
その過程で、レッドブルのDNAの核心が問われた。クロップはアグレッシブなプレス、高い強度、4バックを主張。一方、ヴェルナーは3バックを擁護した。クロップはこれを侮辱と受け止め、「個人的に攻撃された」と感じたという。
この対立はすぐに表面化した。昨年11月以降、59歳のクロップとヴェルナーの協力関係はほぼ停止。ライプツィヒの日常では生産的な連携は不可能だった。
クロップ監督は事態を重く受け止め、早期の誤解解消を要求。報道によると、彼はウィンターブレイク中と3月の2度、ヴェルナーとの即時決別を求めました。
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デミケリスがヴェルナーの後任となる見込み
監督がシーズン最後までベンチに留まれたのは、内部の反対があったからだ。スポーツディレクターのマルセル・シェーファーとレッドブルCEOのオリバー・ミンツラフがシーズン途中の解任を阻止し、決定はシーズン終了まで先送りされた。
期限は過ぎ、決定はヴェルナー監督に不利だったという。別れの兆しが見えている。
後任探しではクロップが中心的な役割を担い、最有力候補にはブンデスリーガでおなじみのマルティン・デミチェリスが挙げられている。
デミケリス獲得には、ライプツィヒが移籍金を支払う必要があるようだ。
元バイエルン選手とレッドブル陣営の間に熱い交流が生まれている。クロップはマヨルカ・カントリークラブ（サンタ・ポンカ）でアルゼンチン人監督と知り合った。
2人はそこで定期的にパデルを楽しんでおり、クロップの息子マルクもこのクラブの常連だ。ドイツ紙『Bild』によると、クロップは数週間前からデミチェリスの将来について打診していたという。
ただしRBにとって理想的なこの解決策は安くない。デミチェリスは現所属RCDマヨルカとの契約を2028年まで延長したばかりだが、契約には解除条項があるという。
合意至れば、数百万ユーロの移籍金がバレアレス諸島に支払われる見込みだ。