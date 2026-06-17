「個人的に攻撃されたと感じた」：RBライプツィヒで起きたユルゲン・クロップとオレ・ヴェルナーの騒動について、新たな詳細が判明した。

その過程で、レッドブルのDNAの核心が問われた。クロップはアグレッシブなプレス、高い強度、4バックを主張。一方、ヴェルナーは3バックを擁護した。クロップはこれを侮辱と受け止め、「個人的に攻撃された」と感じたという。

この対立はすぐに表面化した。昨年11月以降、59歳のクロップとヴェルナーの協力関係はほぼ停止。ライプツィヒの日常では生産的な連携は不可能だった。

クロップ監督は事態を重く受け止め、早期の誤解解消を要求。報道によると、彼はウィンターブレイク中と3月の2度、ヴェルナーとの即時決別を求めました。