「それはゲームの一部だ。選手を守らねばならない。前後で話し合い、ロドリの代理人パブロ・バルケロとも協議した。ロドリの状況は、契約条項があるハーランドとは異なる」とリケルメは語った。

この発言は、舞台裏で具体的な動きがあったことを示唆している。ただしスペインでは、クラブの選挙を前にした派手な移籍公約は「良識ある振る舞い」とされてきた。

2000年にフロレンティーノ・ペレス現会長がルイス・フィーゴを獲得した例のように、こうした発表は選挙結果を左右する。それでも多くの専門家やソシオは、リケルメの今回の発言を「実現不可能な選挙のお土産」と冷ややかに見ている。