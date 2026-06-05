リケルメは、選挙で勝利すればマンチェスター・シティのエルリング・ハーランドとロドリをスペインの首都へ招へいすると表明。これに対しクラブとハーランドの父アルフ・インゲは怒って否定した。スペインのスポーツ紙『AS』のインタビューで、リケルメは反応を示した。
Getty Images
翻訳者：
「個人的に保証した」：レアル・マドリード出身の大統領候補が、移籍公約で注目を集めている。
「それはゲームの一部だ。選手を守らねばならない。前後で話し合い、ロドリの代理人パブロ・バルケロとも協議した。ロドリの状況は、契約条項があるハーランドとは異なる」とリケルメは語った。
この発言は、舞台裏で具体的な動きがあったことを示唆している。ただしスペインでは、クラブの選挙を前にした派手な移籍公約は「良識ある振る舞い」とされてきた。
2000年にフロレンティーノ・ペレス現会長がルイス・フィーゴを獲得した例のように、こうした発表は選挙結果を左右する。それでも多くの専門家やソシオは、リケルメの今回の発言を「実現不可能な選挙のお土産」と冷ややかに見ている。
- Getty Images
リケルメ、移籍の約束に言及
信頼性を疑う声に対し、リケルメが再び発言した。彼は真剣に受け止めてもらうため、自身の財産を賭けている。
「私は個人的な評判も職業上の評判も危険にさらすつもりはない。約束を果たせなかった場合、レアル・マドリードの10万人の会員分の会費を私自身が支払うという保証、つまり個人的な保証をしており、それは公証人によって認証されている」と語った。
フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリードで大型移籍を計画
『AS』紙によると、この法的拘束力のある合意の総額は1500万ユーロに上る。 リケルメが日曜に勝利し、その後ハランドとロドリの獲得に失敗した場合、来季のシーズンチケット代と会費は全額免除され、その費用は会長が負担する。
一方、ペレス会長は番組『ホライズンテ』で、クリスティアーノ・ロナウド級のスターに1億5000万ユーロの史上最高オファーを提示すると予告した。
ただしその標的はハーランドではない。ペレスは「火曜日、私はチャンピオンズリーグの強豪クラブに、マドリード史上最大の移籍となる選手へ少なくとも1億5000万ユーロのオファーを提示する」と明言した。
- Getty Images Sport
レアル・マドリードの最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023年 1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル フォワード トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ FW アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 625万ユーロ