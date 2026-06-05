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Jochen Tittmar

翻訳者：

「個人的に保証した」：レアル・マドリード出身の大統領候補が、移籍公約で注目を集めている。

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レアル・マドリードの会長選で、ダークホースのエンリケ・リケルメが、マンチェスター・シティとエルリング・ハーランド側の否定を受け、前代未聞の挑戦状を突きつけた。

リケルメは、選挙で勝利すればマンチェスター・シティのエルリング・ハーランドとロドリをスペインの首都へ招へいすると表明。これに対しクラブとハーランドの父アルフ・インゲは怒って否定した。スペインのスポーツ紙『AS』のインタビューで、リケルメは反応を示した。

  • 「それはゲームの一部だ。選手を守らねばならない。前後で話し合い、ロドリの代理人パブロ・バルケロとも協議した。ロドリの状況は、契約条項があるハーランドとは異なる」とリケルメは語った。

    この発言は、舞台裏で具体的な動きがあったことを示唆している。ただしスペインでは、クラブの選挙を前にした派手な移籍公約は「良識ある振る舞い」とされてきた。 

    2000年にフロレンティーノ・ペレス現会長がルイス・フィーゴを獲得した例のように、こうした発表は選挙結果を左右する。それでも多くの専門家やソシオは、リケルメの今回の発言を「実現不可能な選挙のお土産」と冷ややかに見ている。

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    リケルメ、移籍の約束に言及

    信頼性を疑う声に対し、リケルメが再び発言した。彼は真剣に受け止めてもらうため、自身の財産を賭けている。

    「私は個人的な評判も職業上の評判も危険にさらすつもりはない。約束を果たせなかった場合、レアル・マドリードの10万人の会員分の会費を私自身が支払うという保証、つまり個人的な保証をしており、それは公証人によって認証されている」と語った。

  • フロレンティーノ・ペレス、レアル・マドリードで大型移籍を計画

    AS』紙によると、この法的拘束力のある合意の総額は1500万ユーロに上る。 リケルメが日曜に勝利し、その後ハランドとロドリの獲得に失敗した場合、来季のシーズンチケット代と会費は全額免除され、その費用は会長が負担する。 

    一方、ペレス会長は番組『ホライズンテ』で、クリスティアーノ・ロナウド級のスターに1億5000万ユーロの史上最高オファーを提示すると予告した。

    ただしその標的はハーランドではない。ペレスは「火曜日、私はチャンピオンズリーグの強豪クラブに、マドリード史上最大の移籍となる選手へ少なくとも1億5000万ユーロのオファーを提示する」と明言した。

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードの最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ジュード・ベリンガムMFボルシア・ドルトムント2023年1億2700万ユーロ
    エデン・アザールMFチェルシーFC20191億2080万ユーロ
    ガレス・ベイルフォワードトッテナム・ホットスパー20131億100万ユーロ
    クリスティアーノ・ロナウド攻撃マンチェスター・ユナイテッド20099400万ユーロ
    オーレリアン・チュアメニMFASモナコ20228000万ユーロ
    ジネディーヌ・ジダンMFユヴェントス20017750万ユーロ
    ハメス・ロドリゲスMFASモナコ20147500万ユーロ
    カカMFACミラン20096700万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチFWアイントラハト・フランクフルト20196300万ユーロ
    ディーン・ホイセンディフェンスAFCボーンマス2024625万ユーロ