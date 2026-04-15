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「俺、甘やかされすぎ？」 コパ・スダメリカーナで失態を犯しブーイングを受けたサントスの試合後、ネイマールが“ぽっちゃり”ファンに反論。
ヴィラ・ベルミロで緊張が高まる
ブラジルのスターは開始4分でサントスに先制した。しかしリチャード・オルティスのPKで同点とされ、サントスはコパ・スダメリカーナ・グループEの最下位に。試合終了後、ネイマールはスタンドの野次に「シーッ」と静止を求め、サポーターと口論になった。その後、緊張した雰囲気でインタビューへ。パラグアイの初出場チームへの黒星に、ホームのサポーターは激怒した。
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ネイマールがチームのパフォーマンスを擁護
観客との緊張が高まる前、34歳の彼はチームが勝利を逃した理由をプロとして説明しようとした。サポーターの不満は認めつつ、チームのパフォーマンスはそこまで悪くなかったと主張した。
パフォーマンスと観客の激しい不満についてESPNブラジルに語ったネイマールは、次のように述べた。「ミスはあった。みんなミスをした。そういうこともある。チャンスはたくさん作れたと思う。我々はよくプレーしたし、決して悪いプレーではなかった。ファンは焦って、もっと激しくプレーするよう求めてくるが、チームはプレーし、チャンスを作っている。その不満は理解できるが、サッカーとはそういうものだと理解してもらわなければならない。時には、ボールがゴールに入らないこともあるのだ。」
「それは受け入れられない」
ネイマールがトンネルへ向かう途中、あるサポーターを指さし容姿をからかった。自分を批判する声に反論し、献身を強調した。
「甘やかされている」と野次られたネイマールは、こう言い返した。「もっと練習すればよかったな。太ってるぞ！その通りだ…これで満足か？ 俺が甘やかされてる？ 俺はここで全力を出してる。お前にも1分間の名声を与えてやる。」
不満を言うファンの権利は認めるが、今回は一線を越えたと主張。「俺はただ反論しただけだ。あのファンが俺に言った言い方に対して言い返しただけだ」と語った。「試合を批判する気持ちは分かるが、個人攻撃は受け入れられない。 私はサッカーとクラブのために命を懸けている。それ以上のことをしているのに、こんな扱いを受ける筋合いはない」
最後に彼は、ピッチ上のパフォーマンスについては批判されても構わないが、私生活への介入は受け入れられないと線引きした。引き分け、特にレコレタのような相手との引き分けにはファンも悔しいだろうが、選手も同様だ。まるで敗北のようだ。だが、それ以上は言わない。頭を上げて前へ進むしかない。
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ワールドカップを前に、調整の最終段階が迫っている。
ネイマールは6月のブラジル代表での4度目のワールドカップ出場を最優先している。そのために先日、膝の追加手術を受けた。サントスは4月19日のフルミネンセ戦、その後コリチーバとのコパ・ド・ブラジル戦と忙しい日程が続く。自信をなくしているチームにとって厳しい試合となるだろう。ネイマールは国内のプレッシャーと代表での野望のバランスを取らなければならない。