「俺、甘やかされすぎ？」 コパ・スダメリカーナで失態を犯しブーイングを受けたサントスの試合後、ネイマールが“ぽっちゃり”ファンに反論。

ネイマールがトンネルへ向かう途中、あるサポーターを指さし容姿をからかった。自分を批判する声に反論し、献身を強調した。

「甘やかされている」と野次られたネイマールは、こう言い返した。「もっと練習すればよかったな。太ってるぞ！その通りだ…これで満足か？ 俺が甘やかされてる？ 俺はここで全力を出してる。お前にも1分間の名声を与えてやる。」

不満を言うファンの権利は認めるが、今回は一線を越えたと主張。「俺はただ反論しただけだ。あのファンが俺に言った言い方に対して言い返しただけだ」と語った。「試合を批判する気持ちは分かるが、個人攻撃は受け入れられない。 私はサッカーとクラブのために命を懸けている。それ以上のことをしているのに、こんな扱いを受ける筋合いはない」

最後に彼は、ピッチ上のパフォーマンスについては批判されても構わないが、私生活への介入は受け入れられないと線引きした。引き分け、特にレコレタのような相手との引き分けにはファンも悔しいだろうが、選手も同様だ。まるで敗北のようだ。だが、それ以上は言わない。頭を上げて前へ進むしかない。