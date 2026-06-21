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「俺もあそこに行くことになるだろう」――スペイン代表兼バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが、注目度の高いリオネル・メッシにちなんで予言。
メッシの進化を反映して
彗星の如く現れたヤマルは、サッカー界の注目の的だ。多くの人が彼の軌跡を、史上最高の「ブラウグラナ」と称される選手と比較する。アルゼンチンのレジェンドがウインガーから中央のプレイメーカーへ転身したように、ヤマルも将来はサイドを離れるつもりだ。
『エル・ムンド』のインタビューで彼はこう説明した。「レオも3人にマークされていた。3人が付けないのは中央だけだ。そこには選手が多く、時間が経てば僕もそこへ移る。サイドは3人で守れば簡単だが、中央ではマークできない」
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より決定的な脅威となる
ユーロ2024で輝くスターは現在、右サイドを任せられ、スピードとテクニックで引いた守備を崩している。それでも彼は、堅い守備ラインの間の「ポケット」でプレーするほうが、試合を決める能力がさらに高まると認めた。すでに時折中央で起用され、その多才さを示している。
「中央でもDFと1対1で勝負できる。ワイドより中央で方向転換したほうが、より決定的なプレーができる」とヤマルは語る。「今はワイドのほうがチームにとって良いと思う。だが、いずれ中央でより決定的なプレーができる時が来る。最終的にはそこに落ち着くだろう」
トリプルマーキングの難しさ
対戦相手は、この若手を1対1で放置すると危険だとすぐに悟った。ヤマルは複数のディフェンダーに囲まれる状況には慣れていると語り、チームメイトを効果的に活用してその網を切り抜ける冷静さを保っている。
「少なくとも3人、運が良ければ2人。1対1は絶対にない」と彼は語る。 「だから、次の展開を考える。フルバックには『ボールを渡したらこう動いて』と指示する。監督も『マークが3人いれば、フリーのチームメイトも3人いる』と教える。後ろでの連携は大切だけど、ドリブルはすべて即興。計画は立てられない。不可能だからね」
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「王位継承者」と呼ばれる
2026年W杯サウジアラビア戦を控えるスペイン代表。18歳のヤマルを取り巻く熱は最高潮だ。ライバル監督も注目する。サウジ代表のドニス監督は、彼がバルセロナでメッシの後継者として台頭していると語った。
それでもヤマルは、長期的なキャリアについては現実的だ。40歳までプレーできるかと問われると、即座に「無理だ」と繰り返した。ファンは、バルセロナの未来を象徴する彼のプレーを、いまはただ楽しむしかない。