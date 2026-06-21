「俺もあそこに行くことになるだろう」――スペイン代表兼バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが、注目度の高いリオネル・メッシにちなんで予言。

ユーロ2024で輝くスターは現在、右サイドを任せられ、スピードとテクニックで引いた守備を崩している。それでも彼は、堅い守備ラインの間の「ポケット」でプレーするほうが、試合を決める能力がさらに高まると認めた。すでに時折中央で起用され、その多才さを示している。

「中央でもDFと1対1で勝負できる。ワイドより中央で方向転換したほうが、より決定的なプレーができる」とヤマルは語る。「今はワイドのほうがチームにとって良いと思う。だが、いずれ中央でより決定的なプレーができる時が来る。最終的にはそこに落ち着くだろう」



