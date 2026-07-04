高まるプレッシャーについて、セレサオ監督は欧州トップレベルで長く指導してきた経験が批判から自分を守ると強調した。

アンチェロッティ監督はこう語った。「イタリアでは『男は皆監督を、女は皆建築家になりたがる』と言われる。自分がサッカーを理解しているかは分からないが、それを批判できる者はいない。確かなのは、私が1400試合以上を指揮してきたことだ。それだけでサッカーを理解できるとは限らないが、十分な経験だ。

私より多くの試合を準備したのは、2000試合以上を指揮したアレックス・ファーガソンだけだ。私は誰のアドバイスも聞くが、本当に私に助言できるのは彼だけだ。自分が天才でないことは100％確信している。同時に、愚か者でもないことも100％確信している。」