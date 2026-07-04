AFP
翻訳者：
「俺は馬鹿じゃない！」――カルロ・アンチェロッティが批判者に反論。ブラジル代表監督は、元マンチェスター・ユナイテッド監督こそが自分に助言できる「唯一の人物」だと主張している。
アンチェロッティ、世間の批判を一蹴
ベテラン監督はヒューストンでの日本戦で5度世界王者に輝いたチームを率い、2－1で逆転勝利した。後半にカゼミーロとガブリエル・マルティネッリのゴールで勝ち進んだが、慎重すぎる采配が批判された。
普段は冷静なイタリア人監督は、次のノックアウトステージを前に指導力を問われると、珍しく防御的な姿勢を示した。やがて長いキャリアを盾に、高まる外部からの疑念をきっぱり退けた。
- Getty Images Sport
イタリア選手が歴史的な記録を守り抜く
高まるプレッシャーについて、セレサオ監督は欧州トップレベルで長く指導してきた経験が批判から自分を守ると強調した。
アンチェロッティ監督はこう語った。「イタリアでは『男は皆監督を、女は皆建築家を志す』と言われる。私がサッカーを分かっているかは分からないが、それを批判できる者はいない。確かなのは、私が1400試合以上を指揮してきたことだ。それだけでサッカーを理解できるとは限らないが、十分な経験だ。
私より多くの試合を準備したのは、2000試合以上を指揮したアレックス・ファーガソンだけだ。私は誰の助言も聞くが、本当に私にアドバイスできるのは彼だけだ。自分が天才でないことは100％確信している。同時に、愚か者でもないことも100％確信している。」
エンドリックが神に賛美を捧げる
攻撃の流動性不足にサポーターの不満が高まる一方、フロントは選手たちから依然として強い支持を得ている。ストライカーのエンドリックは、ベテラン監督の直感を強調し、全面的に支持すると語った。
エンドリックは「彼以上に適任者はいない。彼は恐れ知らずで、信念を行動に移す。まるで神が味方しているかのようにすべてがうまくいく。だから彼はインスピレーションに満ちている。指示を受けたら迷わず、ただ彼の求めることをやるだけだ」と語った。
- (C)Getty images
ベスト16進出へ、更なる向上が必要。
ブラジルは日曜、ニューヨークでノルウェーとベスト16を戦う。欧州の堅い守備を破り、早期敗退を避けるには、より流動的な攻撃が不可欠だ。プレッシャーと期待が高まる中、アンチェロッティ監督は選手起用を正当化し、準々決勝へ勢いをつけるため、チームに説得力のあるパフォーマンスを求める。
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