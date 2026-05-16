「俺は最高に楽しかったぜ！」――マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、ウェンブリーのスタンドに自分の名前を冠すべきだと冗談を飛ばした。

グアルディオラ監督は、今回の決勝が自身の退任につながるという憶測を否定。契約が残っており、この会場での長い歴史を強調した。

彼はこう付け加えた。「まさか（これがウェンブリーでの最後の試合になるなんて）。ありえない。契約はあと1年残っている。これほど何度もウェンブリーを訪れているのに、ペップのために（ウェンブリーが）特別な席を用意してくれないのは本当に残念だ。せめてラウンジかボックス席くらいは。もしかしたら、あと24回は行くかもしれない。

ここは特別な場所だ。1992年のバルセロナ戦、バルセロナでマンチェスター・ユナイテッドと対戦したとき、そしてここに来てからの準決勝や決勝でも訪れている。またウェンブリーに行けるのは本当に嬉しい。最高だ。」