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「俺は最高に楽しかったぜ！」――マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督は、ウェンブリーのスタンドに自分の名前を冠すべきだと冗談を飛ばした。
シチズンズの監督が節目の記録を狙う
土曜日の大舞台で、グアルディオラ監督は24回目となるナショナル・スタジアムでの試合にシティを率いる。今夏の退任が噂される中でも、10年で20個目のタイトルへ強い決意を示す。シティは4年連続でFAカップ決勝に進出し、すでに制したEFLカップに続き国内カップ2冠を狙う。
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グアルディオラが自身の功績を振り返る
自身の成功が当然視されることについて問われたグアルディオラは、独特の語り口でこう語った。「10年で19のタイトルを取ったのは悪くない。僕が楽しい存在だったことは分かっているから、去るのを待つ必要はない。 俺はすごく面白かった。10年で19のタイトルを取り、20個目を目指して戦ってきた。正直、悪くないだろ。」
国立競技場への愛着
グアルディオラ監督は、今回の決勝が自身の退任につながるという憶測を否定。契約が残っており、この会場での長い歴史を強調した。
彼はこう付け加えた。「まさか（これがウェンブリーでの最後の試合になるなんて）。ありえない。契約はあと1年残っている。これほど何度もウェンブリーを訪れているのに、ペップのために（ウェンブリーが）特別な席を用意してくれないのは本当に残念だ。せめてラウンジかボックス席くらいは。もしかしたら、あと24回は行くかもしれない。
ここは特別な場所だ。1992年のバルセロナ戦、バルセロナでマンチェスター・ユナイテッドと対戦したとき、そしてここに来てからの準決勝や決勝でも訪れている。またウェンブリーに行けるのは本当に嬉しい。最高だ。」
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優勝争いと2冠が目前に
シティの当面課題は、ウェンブリーで7度目となるチェルシー戦を前に、主力MFロドリの最終調整を乗り切ることだ。FAカップ決勝後、シティは再びプレミアリーグに全力を注ぐ。現在首位のアーセナルに2点差で、残り2試合。土曜に勝てば国内2冠となり、最終週の逆転へ弾みがつく。