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「俺は完璧な男だ」――クリスタル・パレス元共同オーナーのジョン・テクスター氏が、ブンデスリーガのクラブを買収すると明かした。
テクスター、ドイツでの事業拡大を視野に入れる
米投資家テクストール氏はドキュメンタリー『Inside Football – Who is buying the game?』で、長年アイントラハトに関心があると語った。 同氏は長年にわたりブンデスリーガの同クラブを標的にし、クリスタル・パレスで元アイントラハト監督オリバー・グラスナーを獲得したこともこの戦略の一環だったと示唆した。しかしアイントラハト経営陣は、複数クラブ所有がドイツサッカーの健全性に与える影響を懸念し、依然として懐疑的な姿勢を保っている。
- AFP
理想的な候補者
フロリダ州の自宅で語ったテクストール氏は、フランクフルトとの個人的な絆を強調し、それが自分を同クラブにとって理想的な買収候補者だと確信していると述べた。彼は、サッカーへの情熱と家族の歴史が、自分を単なる外国人投資家以上の存在にしているとの見解を示した。
同紙の取材に、彼はこう語った。「私はアイントラハトのファンだ。ドイツへの投資を心から望む、情熱的な人物としてこれ以上ないほどふさわしい。言葉は話せない。だが父は言った。『お前はドイツ人だ』と。だから、私はドイツ人なのだ。」
複数クラブモデルは却下された。
アイントラハト首脳は慎重で、取締役会スポークスマン、アクセル・ヘルマン氏は、テクストール氏が率いる複数クラブ所有構造を批判した。同グループはリヨン、ボタフォゴ、RWDMブリュッセルの株を既に保有。ヘルマン氏は、このネットワークが不公正な優位を生むと主張し、移籍市場の健全性維持のため、より厳格な規制導入を強調した。
ヘルマン氏は「投資家がクラブを買収し、選手をAからBへ簡単に移籍させないルールが必要だ。芽のうちに摘み取らなければならない」と語った。
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ライプツィヒでの決戦が待ち受けている
アイントラハトは土曜、ブンデスリーガ第30節でRBライプツィヒをホームに迎える。29試合で42ポイントを獲得し7位だが、CL出場圏のライプツィヒとはまだ14ポイント差がある。
クラブは過半数株式取得に反対しており、所有権を巡る議論が続く中、欧州大会出場へ望みを繋ぐためにもチームは好結果が不可欠だ。