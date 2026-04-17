「俺は完璧な男だ」――クリスタル・パレス元共同オーナーのジョン・テクスター氏が、ブンデスリーガのクラブを買収すると明かした。

フロリダ州の自宅で語ったテクストール氏は、フランクフルトとの個人的な絆を強調し、それが自分を同クラブにとって理想的な買収候補者だと確信していると述べた。彼は、サッカーへの情熱と家族の歴史が、自分を単なる外国人投資家以上の存在にしているとの見解を示した。

同紙の取材に、彼はこう語った。「私はアイントラハトのファンだ。ドイツへの投資を心から望む、情熱的な人物としてこれ以上ないほどふさわしい。言葉は話せない。だが父は言った。『お前はドイツ人だ』と。だから、私はドイツ人なのだ。」