イングランドを3－2のリードに導いたジュード・ベリンガムは、ハーフタイムの雰囲気はタッチラインでの口論ほど爆発的なものではなかったと語った。レアル・マドリードのスターは、トゥヘル監督とピックフォードの間に以前から緊張があったにもかかわらず、ロッカールームでは怒鳴り合いはなく、プロとしての集中力が保たれていたと強調した。

彼は監督の指導スタイルについて「大げさなドラマや怒鳴り散らす場面はなく、チームに必要なことだった」と説明した。 我々のチームは成熟しており、優れたリーダーたちがいる。全員が、どのレベルに達すべきか理解していた。後半のスタートは、我々にとって素晴らしい足掛かりとなった」と語った。イングランドは後半終了間際のマーカス・ラッシュフォードのゴールにより、最終的に4-2で勝利を収めた。チームは6月23日のガーナ戦に向け、この勢いを維持していきたいと考えている。