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「俺の言う通りにしろ！」――ワールドカップのクロアチア戦勝利後、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が主力選手に激怒し、ピッチ上で怒声を上げた。
トゥヘル監督、ピックフォードに激怒
ダラス・スタジアムで行われたグループLの初戦。トゥヘル監督にとって初のW杯試合は、開始17分で思わぬ展開を迎えた。1－0でリードしていたものの、元チェルシー指揮官はGKジョーダン・ピックフォードのパス選択に怒った。
『ザ・サン』紙によると、フォックス・ニュースのピッチサイド記者ジェフ・シュリーブス氏はこの場面を目撃。ピックフォードが左に重心をかけた際にバランスを崩し、指示された右SBではなく別のパスを選択したため、トゥヘルは怒ってテクニカルエリアの端まで歩み寄った。
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「言った通りにしなさい！」
ピッチサイドのマイクが捉えたこの一幕を、シュリーブス氏が伝えた。ピックフォードが反論すると、トゥヘル監督は即座に「右バックに出せ、左に行くのは禁止だ」と怒鳴り、議論を制した。 タッチラインに駆け寄ったトゥヘル監督は「右サイドバックにパスを出せ。あっちへ行くんじゃない」と指示。ピックフォードが少し反論すると、監督は怒り、「やるべきことは分かっている。私の指示に従え！」と命じた。
ハーフタイムのITVインタビューでアシスタントコーチのアンソニー・バリーは、チームが「臆病なプレーパターン」を示し、序盤のロングパスとショートパスの切り替えに苦慮していたと語り、監督の苛立ちを裏付けた。
ケインがハーフタイムの立て直しを説明する
前半はハリー・ケインのゴールとクロアチア代表マルティン・バトゥリーナ、ペタル・ムサの得点が生まれ2－2の引き分け。しかし後半、イングランドは別チームのようだった。この試合でゲイリー・リネカーのW杯代表得点記録に並んだケインは、ハーフタイムにトゥヘル監督が集中力を取り戻させるチームトークを行ったと明かした。
ケインは監督の言葉についてこう語った。「彼は『自由になれ、落ち着いて、行こう』と言った。『最悪何が起こる？ 世界に見せよう、私たちがどんなチームか』とも言ってくれた。 後半は最初から全開で攻め、相手は対応できなかった。リード後も危なげなく、カウンターで追加点を取った。3〜4点取ってもおかしくない時間帯もあった。初戦で強豪に勝てたのは全員の功績だ」
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ベリンガムには波乱なし
イングランドを3－2のリードに導いたジュード・ベリンガムは、ハーフタイムの雰囲気はタッチラインでの口論ほど爆発的なものではなかったと語った。レアル・マドリードのスターは、トゥヘル監督とピックフォードの間に以前から緊張があったにもかかわらず、ロッカールームでは怒鳴り合いはなく、プロとしての集中力が保たれていたと強調した。
彼は監督の指導スタイルについて「大げさなドラマや怒鳴り散らす場面はなく、チームに必要なことだった」と説明した。 我々のチームは成熟しており、優れたリーダーたちがいる。全員が、どのレベルに達すべきか理解していた。後半のスタートは、我々にとって素晴らしい足掛かりとなった」と語った。イングランドは後半終了間際のマーカス・ラッシュフォードのゴールにより、最終的に4-2で勝利を収めた。チームは6月23日のガーナ戦に向け、この勢いを維持していきたいと考えている。