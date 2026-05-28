試合後の雑務に複雑な心境を明かしたウォートンは、試合を振り返り、今後の予定を語った。試合終了のホイッスルが鳴った後、彼はこう話した。「昨年はFAカップの祝賀会に出られなかったので、今回は必ず埋め合わせをする。言葉にできないほど嬉しいし、ファンにとってどれほど大きい意味かは明らかだ。

相手は守備が堅く、崩すのが難しいと分かっていた。彼らは組織力が高く、ハードワークを惜しまないラ・リーガ屈指のチームだ。序盤は慎重だったが、徐々にペースを掴み、スペースを活用できた。 もう1点取れていれば自分たちにもファンにも楽だったけど、任務は果たせたし、良いパフォーマンスだった」

欧州での歴史的勝利の祝いかたを問われると、彼は「盛大に祝う。去年FAカップを逃したので、その分も楽しみたい。ドーピング検査が少し邪魔だが、早く終わらせてビールを楽しみたい」と笑った。