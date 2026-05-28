AFP
翻訳者：
「俺のパーティーが台無しだ！」――アダム・ウォートンはクリスタル・パレスの祝賀会が遅れたことに落胆。カンファレンスリーグ制覇後、早く「ビールを飲みたい」と待ちきれない中盤のスター選手。
MFの検査が延期に
ウォートンは、UEFAのランダムなドーピング検査に選ばれ、ライプツィヒでの試合後の祝賀を中断した。クリスタル・パレスはレッド・ブル・アリーナでレイオ・バジェカーノを1-0で下し、クラブ史上初の欧州タイトルを獲得。後半にジャン＝フィリップ・マテタが決勝点をマークした。前シーズンのFAカップ優勝を怪我で逃した若きプレイメーカーは、チームに合流しようとしたが、係員に止められその場を離れた。
- Getty Images Sport
ウォートンは台無しになったパーティーを嘆く
試合後の雑務に複雑な心境を明かしたウォートンは、試合を振り返り、今後の予定を語った。試合終了のホイッスルが鳴った後、彼はこう話した。「昨年はFAカップの祝賀会に出られなかったので、今回は必ず埋め合わせをする。言葉にできないほど嬉しいし、ファンにとってどれほど大きい意味かは明らかだ。
相手は守備が堅く、崩すのが難しいと分かっていた。彼らは組織力が高く、ハードワークを惜しまないラ・リーガ屈指のチームだ。序盤は慎重だったが、徐々にペースを掴み、スペースを活用できた。 もう1点取れていれば自分たちにもファンにも楽だったけど、任務は果たせたし、良いパフォーマンスだった」
欧州での歴史的勝利の祝いかたを問われると、彼は「盛大に祝う。去年FAカップを逃したので、その分も楽しみたい。ドーピング検査が少し邪魔だが、早く終わらせてビールを楽しみたい」と笑った。
プレイメーカーが退任する監督を称賛
欧州制覇は、3つ目のタイトルで歴史的任期を締めくくったオリバー・グラスナー監督に最高の別れを告げた。イングランド代表W杯メンバー落選の悔しさを胸に、ウォートンのシュートが跳ね返り、マテタが決勝点を奪った。
退任する監督への敬意を示し、ウォートンは「彼がもたらした変化は信じられない。3つのタイトル、クラブ史上初となる3つのタイトル、そして初の欧州タイトル。彼は間違いなくクリスタル・パレス史上最高の監督の一人だ」と語った。
- Getty Images Sport
イーグルス、監督交代に直面
60試合にわたる過酷なシーズンを終え、クリスタル・パレスはグラスナー監督の離任により組織再編の時期を迎えている。歴史的な欧州での勝利で来シーズンのヨーロッパリーグ・グループステージ出場権を確保し、プレミアリーグ15位に終わった国内シーズンの混乱は影を潜めた。クラブ首脳陣は、この欧州での勢いをさらに発展させられる後任監督を夏の移籍市場で迅速に確保しなければならない。