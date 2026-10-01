メロの風刺的な主張は、独立委員会の裁定に端を発している。その裁定では、マンチェスターの名門クラブが「プレミアリーグの財務規則に対する重大な違反に関するすべての告発」で有罪と認定された。

長期にわたるこの調査は、2009年から2018年にかけて行われたとされるクラブの財務会計の操作疑惑を対象としていた。もし大会当局が制裁の一環として、その期間に獲得した国内タイトルの剥奪を決定した場合、2023年にこのマンチェスターのクラブが手にした国際タイトルにも、その前例が波及するのではないかとの懸念が残っている。