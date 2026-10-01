Bildbyran
翻訳者：
「俺のクラブ・ワールドカップを返せ！」 元フルミネンセのフェリペ・メロ、マンチェスター・シティがFFP違反で有罪となった場合に2023年のタイトルを自分に与えるよう要求
ブラジルのベテラン選手、さかのぼってタイトル授与を要求
元フルミネンセの守備的MFは、シティが財務規則違反で有罪評決を受けたことを受け、2023年クラブ・ワールドカップのトロフィーを自分に渡すよう冗談交じりに求めた。ブエノスアイレスで行われた『Ole Summit 2026』で、ピットブルの愛称で知られるベテランは、サウジアラビアでの大一番で喫した0-4の完敗に言及。その上で、マンチェスター・シティがタイトルを剥奪される可能性に乗じ、欧州サッカーの圧倒的な資金力による覇権を皮肉った。
- AFP
「俺にクラブワールドカップをよこせ！」
イングランドの強豪に厳しい制裁が科される可能性があるとの報道を受け、この元選手は番組出演後、SNSで冗談交じりの反応を見せた。元ブラジル代表のSNSでの発言を引用し、アルゼンチン紙Oleは次のように伝えている。「マンチェスター・シティはすべてを失うべきだ。クラブ・ワールドカップのタイトルを俺にくれ！ そのトロフィーを持ってリオを車で走り回るよ。コパカバーナを下って、バーハ・ダ・チジュカを抜けてね。世界王者だ！ 全部はく奪しろ」
有罪評決が歴史的栄誉を脅かす
メロの風刺的な主張は、独立委員会の裁定に端を発している。その裁定では、マンチェスターの名門クラブが「プレミアリーグの財務規則に対する重大な違反に関するすべての告発」で有罪と認定された。
長期にわたるこの調査は、2009年から2018年にかけて行われたとされるクラブの財務会計の操作疑惑を対象としていた。もし大会当局が制裁の一環として、その期間に獲得した国内タイトルの剥奪を決定した場合、2023年にこのマンチェスターのクラブが手にした国際タイトルにも、その前例が波及するのではないかとの懸念が残っている。
- Getty Images Sport
独立委員会が正式な処分を決定
シティは現在、独立委員会による正式な制裁内容の発表を待つ不透明な状況に直面している。制裁は罰金、勝ち点剥奪、あるいはタイトル剥奪となる可能性がある。フルミネンセとブラジルの人々にとって、世界王者の称号再割り当てを巡る議論は、ヨーロッパの資金力による優位に対するせめてもの慰めにすぎない。その資金力によって、2012年にコリンチャンスがチェルシーを破って以来、同大陸が世界大会を独占してきた。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。