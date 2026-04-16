ドイツの最多優勝クラブの主将は、開始35秒で致命的なパスミスを犯し、相手へ最速CL先制点を献上した。この得点は、バイエルンにとってクラブ史上最速のCL失点となった。
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「俺のひどいミスだ！」バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーは歴史的ミスを反省しつつも、自分を褒めた。
「あの場面は難しかった。右サイドのスタニ（ヨシップ・スタニシッチ）にパスを出そうとしたが、まったくうまく蹴れなかった。 「あのパスは、単に俺が放ったクソみたいなボールだった」とノイアーは試合後、ミックスゾーンで語った。同時に、「レアル・マドリード戦では何が起こってもおかしくない」と現実を突きつけられたとも述べた。「最悪のスタートだが、乗り越えていつも通りプレーし続けるしかない」
1-2の失点場面でも、ギュラーのフリーキックに対しノイアーの動きは鈍かった。ボールに気づくのが遅れたのか、それともシュートが完璧だったのか問われると、ベテランGKは「あのシュートは素晴らしかった。スピードもね」と語った。 DAZNのインタビューでは「不運なボール」と振り返り、ギュラーの左足について「強烈な勢いがあった。彼らしい」と称えた。
スポーツディレクターのマックス・エベルは4-3の勝利後、DAZNのインタビューで「結果は想定外だった。サッカーではヒーローの次の瞬間にミスで非難されることもある」と語った。 第1戦では好セーブ連発で2-1勝利の立役者となりUEFAからMOMに選ばれたが、ビルドアップの精度には課題が残った。
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ノイアーが自らを称賛――契約延長のオファーはまだない
エベルルは55分、ノイアーがキリアン・ムバッペのシュートを止めた場面を称賛し、「2－4にされるのを防いだ。これは忘れてはいけない」と語った。 ノイアー本人も「あれが決定的だった。トレント（アレクサンダー＝アーノルド）の素晴らしいクロスから、相手がボレーで打ち、高く上がったボールを私が止めた。私の定番セーブだ」と語った。
ただ、エベルは「1回のミスで40歳の彼の将来が決まるわけではない。FCバイエルンらしくない」と強調。正GKの契約は今季限りで満了する。
ヨハン・クリスティアン・ドレーゼン会長は、来季もバイエルンのゴールを守るかどうかはノイアーの意思次第だと説明。ただ、エベルは「まだ正式オファーは出ていない」と明かした。 マヌは4月の試合に出場し、そこでフィジカルと精神の状態、もう1年プレーしたい意欲を示したいと語った。彼がその意思を示せば、条件を照らし合わせ、解決策を見出せるはずだ。ただし、要求が非現実的でない場合に限る。もちろん、そういう可能性もあるが、今は想像できない」
ニューアーの契約延長は「可能性が高い」とみられ、ウルビックにはより多くの出場機会が与えられる見込み。
火曜日の第2戦前記者会見で、ノイアーは「決心して決断を下すまで、そう長くはかからない」と述べ、近いうちに結論を公表し、その後クラブと話し合う意向を示した。一方、『Sport Bild』は、ノイアーの契約がさらに1年延長される可能性が「高い」と報じている。 その代わり、2014年W杯優勝メンバーのノイアーは来季出場機会が減る見込みだ。控えのヨナス・ウルビグはより多く実戦を経験し、「ポスト・ノイアー」時代への準備を進める。22歳のウルビグは今季20試合に出場すると報じられている。
ウルビッグは今季14試合に出場。年明けにノイアーが筋肉系の怪我で1ヶ月近く離脱したことも、出場機会増加の要因となった。
3月末の代表戦期間前後にも筋断裂で4試合を欠場したが、4月初めのフライブルク戦で復帰し、レアル・マドリードとの一戦に臨んだ。 これによりCL先発は136、137試合となり、リオネル・メッシ（136試合）を抜いた。トップは依然としてレアル・マドリードのレジェンド、イケル・カシージャスの149試合だ。
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マヌエル・ノイアーの今シーズン成績とデータ
ゲーム 33 失点 33 無失点試合 11