「俺のひどいミスだ！」バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーは歴史的ミスを反省しつつも、自分を褒めた。

「あの場面は難しかった。右サイドのスタニ（ヨシップ・スタニシッチ）にパスを出そうとしたが、まったくうまく蹴れなかった。 「あのパスは、単に俺が放ったクソみたいなボールだった」とノイアーは試合後、ミックスゾーンで語った。同時に、「レアル・マドリード戦では何が起こってもおかしくない」と現実を突きつけられたとも述べた。「最悪のスタートだが、乗り越えていつも通りプレーし続けるしかない」

1-2の失点場面でも、ギュラーのフリーキックに対しノイアーの動きは鈍かった。ボールに気づくのが遅れたのか、それともシュートが完璧だったのか問われると、ベテランGKは「あのシュートは素晴らしかった。スピードもね」と語った。 DAZNのインタビューでは「不運なボール」と振り返り、ギュラーの左足について「強烈な勢いがあった。彼らしい」と称えた。

スポーツディレクターのマックス・エベルは4-3の勝利後、DAZNのインタビューで「結果は想定外だった。サッカーではヒーローの次の瞬間にミスで非難されることもある」と語った。 第1戦では好セーブ連発で2-1勝利の立役者となりUEFAからMOMに選ばれたが、ビルドアップの精度には課題が残った。