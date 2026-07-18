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翻訳者：
「俺に何が分かるって？」――ドナルド・トランプ氏も、イングランド代表のワールドカップ敗退を受け、トーマス・トゥヘル監督が「ゴルフ仲間」のハリー・ケインを「ディフェンス」として起用したことを批判した。
トゥヘル、思いがけない批判者に直面
ワールドカップ準決勝でイングランドがアルゼンチンに敗れ、トゥヘル監督の戦術に批判が集まった。意外にもトランプ米大統領も采配を疑問視した。 アンソニー・ゴードンの先制でイングランドは優位に立ったが、トゥヘルが5バック（終盤は6バック）に切り替えたことでアルゼンチンが終盤を支配。リオネル・メッシの2アシストでエンツォ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスが得点し、南米勢が2－1で逆転した。
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トランプ氏、戦術的なミスを指摘
トランプタワーでのイベントで、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長と登壇したトランプ氏は、ケインとゴルフをした縁に触れ、その起用法に疑問を呈した。
トランプ氏は「イングランドには私がゴルフをしたことのある素晴らしい選手、ハリーがいます。彼をディフェンダーにしたのはおそらく間違いだった」と述べた。
サッカーのことはよく知らないが、リードしていたのに最高の選手をDFに下げたのは疑問だ。もっと攻撃的にいくべきだった。コーチングは専門外だが、珍しい采配だ。それでもハリーは素晴らしい男だ」
マネージャーが弁護側の主張を退ける
トゥヘル監督はチームの守備とキャプテンの役割を擁護し、トランプ氏の発言を一蹴した。フランスとの3位決定戦前会見で彼はこう語った。「ドナルド・トランプ氏を証人として呼ぶのか？ ただ尋ねただけだ。
ハリーがいつ深すぎる位置でプレーしたと言うのですか？ 最後の30分間ですか？ いいえ、我々はディープブロックで守備をしていました。ブロックで守るなら、全員がそうします。我々は十分には前へ出られず、ディープブロックから抜け出せませんでしたが、それでも全員がディープブロックで守ります。それがチームスピリット、団結力、メンタリティです。
10人でも11人でも、全員が一体となって守る。ディープブロックまで下がれば、ハリーもそこで守る。前半のいくつかの場面では実際にそうしていた。違うのは、我々が押し戻された後も前に踏み出し、抜け出すきっかけを見つけた点だ。すべてはチームとして一体となって行っている。
「このチームが6週間半で築いた精神力と団結力は疑いなく、守備でも表れていた。最後の30分は受け身になりすぎ、ボールも奪えず1対1も作れなかった。次はそこを踏み出し、前進する。」
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FAの支持は依然として揺るぎない
イングランドは、土曜日のワールドカップ3位決定戦でフランスと戦うため、早く気持ちを切り替えなければならない。準決勝敗退で批判もあるが、ESPNによるとトゥヘル監督の地位は揺らぎず、イングランドサッカー協会（FA）は2028年のユーロまで彼を支える。
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