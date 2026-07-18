「俺に何が分かるって？」――ドナルド・トランプ氏も、イングランド代表のワールドカップ敗退を受け、トーマス・トゥヘル監督が「ゴルフ仲間」のハリー・ケインを「ディフェンス」として起用したことを批判した。

トゥヘル監督はチームの守備とキャプテンの役割を擁護し、トランプ氏の発言を一蹴した。フランスとの3位決定戦前会見で彼はこう語った。「ドナルド・トランプ氏を証人として呼ぶのか？ ただ尋ねただけだ。

ハリーがいつ深すぎる位置でプレーしたと言うのですか？ 最後の30分間ですか？ いいえ、我々はディープブロックで守備をしていました。ブロックで守るなら、全員がそうします。我々は十分には前へ出られず、ディープブロックから抜け出せませんでしたが、それでも全員がディープブロックで守ります。それがチームスピリット、団結力、メンタリティです。

10人でも11人でも、全員が一体となって守る。ディープブロックまで下がれば、ハリーもそこで守る。前半のいくつかの場面では実際にそうしていた。違うのは、我々が押し戻された後も前に踏み出し、抜け出すきっかけを見つけた点だ。すべてはチームとして一体となって行っている。

「このチームが6週間半で築いた精神力と団結力は疑いなく、守備でも表れていた。最後の30分は受け身になりすぎ、ボールも奪えず1対1も作れなかった。次はそこを踏み出し、前進する。」