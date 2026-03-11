Getty Images Sport
翻訳者：
「俺ってのは本当に複雑なんだぜ！」 - サントス対ミラソル戦の引き分けを欠場したネイマール、でっち上げ報道に反論
アンチェロッティがスタンドで見守る中、ガビゴルが輝きを放つ
ネイマールの欠場タイミングは特に微妙なものだった。ブラジル代表監督のカルロ・アンチェロッティがエスタディオ・ジョゼ・マリア・デ・カンポス・マイアに足を運んでいたからだ。ネイマールの不在を埋める形でガビゴルが活躍し、アンチェロッティとCBF（ブラジルサッカー連盟）のロドリゴ・カエターノ理事が見守る中、後半終了間際に2得点を挙げてペイシェ（サントスFC）を2-2の引き分けに導いた。 アンチェロッティ監督は現在、北米ワールドカップ前の最終調整となるフランス・クロアチアとの重要親善試合に向けた最終調整を進めている。監督は「完全なコンディションの選手のみを招集する」と明言しており、今年に入ってサントスでわずか3試合しか出場していないネイマールは、国際試合の過酷さに耐えられることを証明するため、時間との戦いを強いられている。
- Getty Images
ブラジル代表10番のフラストレーションが爆発
ブラジル代表歴代最多得点者（128試合79得点）であるネイマールが、ソーシャルメディアで怒りを表明した。
「多くの人が僕について様々な憶測を飛ばしているけど、何も起きてないんだ」とネイマールはインスタグラムで述べた。「昨年言われたように怪我を抱えてプレーすれば間違い。自分のことしか考えてなければ間違い。控えめなプレーをすれば間違い。痛みや悪化させる可能性のある状態でプレーすれば間違い。複雑だろ？ 正しい選択をするのは本当に難しい。みんなを満足させるのは、本当に、本当に難しいんだ。
「最も驚くのは…いや、実は驚かないんだが、毎日私のそばにいるふりをしながら、でたらめな話をでっち上げ、あれこれ言いふらす連中だ。まるで絶対的な真実であるかのように、まるで全てを知っているかのように。私であることは本当に複雑だ、まったく。君たち全員に耐えるには、かなりの忍耐が必要だ」
3月の復帰にわずかな希望が残されている
ドラマチックな展開にもかかわらず、ネイマールにはまだ一筋の希望が残されている。報道によれば、彼はアンチェロッティ監督が3月の国際試合期間に向けて発表した大規模な暫定招集メンバーに名を連ねているという。しかし、セレソン代表チームのポジション争いはかつてないほど熾烈を極め、感情的な選考の余地は一切ない。
- Getty Images Sport
回復への長い道のり
ネイマールへの厳しい監視は、2023年10月の前十字靭帯断裂を起点とする悪夢のような負傷続きに起因する。この負傷により彼は1年以上戦線離脱を余儀なくされた。12月の膝関節鏡手術を経てサントスで復帰を果たしたが、再発防止のためクラブの医療スタッフによって出場時間が厳格に管理されている。 ブラジル代表の攻撃陣における創造性の欠如は深刻だ。特にレアル・マドリードのロドリゴが深刻な膝の負傷でワールドカップ出場を断念した後はなおさらである。
ネイマールは今週末のコリンチャンス戦という重要な一戦を、代表戦期間前の最終調整の場と位置付けている。10年以上にわたりブラジルサッカーを象徴してきた選手にとって、最後のワールドカップ出場への道程は、これまでで最も困難な挑戦となっている。
広告