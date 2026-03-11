「俺ってのは本当に複雑なんだぜ！」 - サントス対ミラソル戦の引き分けを欠場したネイマール、でっち上げ報道に反論

ブラジル代表歴代最多得点者（128試合79得点）であるネイマールが、ソーシャルメディアで怒りを表明した。

「多くの人が僕について様々な憶測を飛ばしているけど、何も起きてないんだ」とネイマールはインスタグラムで述べた。「昨年言われたように怪我を抱えてプレーすれば間違い。自分のことしか考えてなければ間違い。控えめなプレーをすれば間違い。痛みや悪化させる可能性のある状態でプレーすれば間違い。複雑だろ？ 正しい選択をするのは本当に難しい。みんなを満足させるのは、本当に、本当に難しいんだ。

「最も驚くのは…いや、実は驚かないんだが、毎日私のそばにいるふりをしながら、でたらめな話をでっち上げ、あれこれ言いふらす連中だ。まるで絶対的な真実であるかのように、まるで全てを知っているかのように。私であることは本当に複雑だ、まったく。君たち全員に耐えるには、かなりの忍耐が必要だ」