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翻訳者：
「俺たちは彼を挑発できた」バイキング主将ズラトコ・トリピッチが「嫌なヤツのようにプレー」し、マイケル・オリーズのレッドカードを誘発。バイエルン・ミュンヘンの選手たちを激怒させた経緯
ノルウェー人主将が大陸に混乱を巻き起こす
ホームチームの主将トリピッチはバイエルンを挑発し、オリーズの軽率な退場を招いた。舞台となったのは、リーセ・アレーナで計6ゴールが生まれた熱戦だ。トリピッチの挑発を受けたバロンドール候補のオリーズは、トリピッチの顔面にボールを直接投げつけ、73分に立て続けに2度の警告を受けた。一方、トリピッチはヤッタヴァーゲンの人工芝ピッチでの挑発行為にとどまらず、ボールを持った場面でも重要な役割を果たした。開始わずか70秒でジャンニ・ステンスネスの先制点をアシストし、90分にはヘルマン・ハウゲンの同点弾をお膳立てした。
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激怒するアウェーチーム、手痛い代償を招いた挑発を悔やむ
ホームチームはステンスネスの得点とピーター・クリスチャンセンのカウンター攻撃からの得点で2点を先行したが、ハリー・ケインの2得点とルイス・ディアスのゴールで逆転された。ケインはチャンピオンズリーグで9試合連続得点という記録を樹立した。しかし、相手キャプテンは巧みな挑発でバイエルンの選手たちの集中力を乱すことに成功し、一晩を通して自身は一度も警告を受けなかった。
試合後、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エーベルは、相手の心理戦が奏功したことについて『Sky Sport Germany』にこう語った。「彼［トリピッチ］はピッチ上でろくでなしのようにプレーした。勝ちたいと思っていたし、我々は挑発に乗ってしまった。彼の思いどおりになった」
相手キャプテンとの身体的な衝突や、この日の主審の判定に不満を抱くバイエルンのMFコンラート・ライマーも、『ビルト』の報道によると、こう語った。「彼が手で僕の頭を叩いたと感じた。明らかにカードが出るべきだと思った。でも主審は結局、好きなように笛を吹いていた。それはまた別の話だけどね」
恐れ知らずのベテラン、打算的な戦い方を受け入れる
バイエルンのFWケインも試合後、相手のトリピッチを「ファウルをもらうのがうまく、転げ回って時間を使う、抜け目のない選手」と評した。トリピッチは肋骨に打撃を受け、古傷が悪化したため、一時ベンチに戻って鎮痛剤を服用する必要があったとVGに明かした。それでも、ミックスゾーンで報道陣に応じたウインガーは笑顔を見せていた。
オリーズをはじめ、スターぞろいのバイエルンの選手たちをいら立たせることができたと認めたトリピッチは、記者団にこう語った。「彼は大したことをしていなかった。おそらく少しいら立っていたと思うし、僕たちは彼を挑発できた。ほとんどの人に怒られたよ。ユニフォームを頼みにバイエルンのロッカールームへ行く勇気はなかった」
実力差を埋めるための駆け引きに関するケインの発言を受け、トリピッチはさらに語った。「ケインが僕に言及してくれたのは楽しいね。彼自身もそれがものすごくうまいし、必要なしたたかさを分かっている。バイエルンに楽な試合をさせれば、実力差が大きすぎる。僕たちは彼らを楽にさせるつもりはなかったし、その一線をうまく見極められた」
ヴィキングのビャルテ・ルンデ・オースハイム監督は、キャプテンが恐れずにチーム全体へ前向きなエネルギーを広げたことを称賛し、記者会見で語った。「彼は我々にとって極めて重要だ。我々には、恐れを知らず、先頭に立ち、世界最高のチームの一つをいら立たせるキャプテンがいる」
「そのエネルギーはチームに広がる。このレベルで成功したいなら、ある程度のしたたかさが必要だ。それは恐れずに、自分がどれほど優れているかを証明したいという姿勢の表れだと思う」
- AFP
出場停止の問題でバイエルンの選手層が試される
終了間際に勝利を逃したドイツの強豪バイエルンは、今週末の国内リーグ戦に向けて、チームの冷静さという課題に早急に対処しなければならない。オリーズの出場停止も、来週水曜日に控えるアーセナルとのリーグフェーズ次戦を前に、攻撃陣の選手起用に大きな痛手となる。
一方、ヴィキングのメディカルスタッフは、トリピッチの肋骨の負傷を注意深く見守る。クラブ史に残る一夜に名を刻んだ主将が、引き続きチームを率いられる状態を保つためだ。
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