バイエルンのFWケインも試合後、相手のトリピッチを「ファウルをもらうのがうまく、転げ回って時間を使う、抜け目のない選手」と評した。トリピッチは肋骨に打撃を受け、古傷が悪化したため、一時ベンチに戻って鎮痛剤を服用する必要があったとVGに明かした。それでも、ミックスゾーンで報道陣に応じたウインガーは笑顔を見せていた。

オリーズをはじめ、スターぞろいのバイエルンの選手たちをいら立たせることができたと認めたトリピッチは、記者団にこう語った。「彼は大したことをしていなかった。おそらく少しいら立っていたと思うし、僕たちは彼を挑発できた。ほとんどの人に怒られたよ。ユニフォームを頼みにバイエルンのロッカールームへ行く勇気はなかった」

実力差を埋めるための駆け引きに関するケインの発言を受け、トリピッチはさらに語った。「ケインが僕に言及してくれたのは楽しいね。彼自身もそれがものすごくうまいし、必要なしたたかさを分かっている。バイエルンに楽な試合をさせれば、実力差が大きすぎる。僕たちは彼らを楽にさせるつもりはなかったし、その一線をうまく見極められた」

ヴィキングのビャルテ・ルンデ・オースハイム監督は、キャプテンが恐れずにチーム全体へ前向きなエネルギーを広げたことを称賛し、記者会見で語った。「彼は我々にとって極めて重要だ。我々には、恐れを知らず、先頭に立ち、世界最高のチームの一つをいら立たせるキャプテンがいる」

「そのエネルギーはチームに広がる。このレベルで成功したいなら、ある程度のしたたかさが必要だ。それは恐れずに、自分がどれほど優れているかを証明したいという姿勢の表れだと思う」