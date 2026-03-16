Getty Images Sport
翻訳者：
「俺が殺したわけじゃない！」――アントニオ・ルディガー、レアル・マドリード戦での敗北に際し、ヘタフェのスター選手の顔に膝蹴りを浴びせたことに対する「過剰な」反応に対し、自身を擁護した
ルディガーが批判に反論
このセンターバックは、3月2日のヘタフェ戦（0-1で敗戦）で、相手の顔面に膝を突きつけたように見えたにもかかわらず、主審から罰せられなかったことで激しい批判にさらされている。レアル・マドリードにとって重要なチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦を控えて、ルディガーは、見た目は悪かったものの、悪意は全くなかったと主張した。
ルディガーは記者団に対し、「誰もが映像を見たと思うが、それはひどいものだった。しかし、プレーそのものを見れば、反論するつもりはないが、相手を殺したわけではない」と語った。
- Getty Images Sport
誇張や意図的な行為に関する主張
批判の声が上がる中、ルディガーは世間の議論が誇張の域に達していると見ている。彼は、自分のフィジカルなプレースタイルが、ピッチの外から観戦している人々によってしばしば誤解されていると主張した。さらに、「接触を大げさに捉えるべきではないと思う。もし私が意図的にやったのなら、彼は立ち上がれなかったはずだ」と付け加えた。
元チェルシーの選手は、相手を傷つけるつもりは全くなかったと断言し、次のように述べた。「彼を傷つけるつもりは決してなかった。プレーではタフにいくのが好きだが、越えてはいけない一線はある。だからこそ、あの発言は少し大げさだと思うが、誰もがその場面を目撃しているのだから、これ以上この件を引きずるべきではない」。
外部からの圧力と審判のミス
この論争は、試合後に「立場が逆だったら自分は10試合の出場停止処分を受けていただろう」と発言したディエゴ・リコ自身によってさらに煽られた。リコは、この出来事はピッチ上で起きた以前の乱闘に続く、意図的な攻撃行為だったと主張した。 ヘタフェのディフェンダーの怒りに同調するメディア関係者も多数おり、彼らはこのタックルを「このリーグでこれまでに見た中でも最も残忍なものの一つ」と評した。その夜の審判団はプレーを続行させたものの、サンティアゴ・ベルナベウでのVAR介入がなかったことに関して、レアル・マドリードがかなりの幸運に恵まれたという見方がリーグ全体に広がった。
- Getty Images Sport
CTAの最終判断
こうした批判を裏付けるように、ラ・リーガの審判技術委員会（CTA）は最終的に誤審があったことを認めた。CTAは番組『Review Time』の中で、ピッチ上の主審とVAR室の双方が、彼らが「暴力行為」とみなした行為を正しく特定できなかったと認めた。そして、このプレーに対してルディガーには即座のレッドカードが提示されるべきだったとの結論を下した。
CTAは次のように述べた。「CTAとしては、レアル・マドリードの選手が、ボールを奪う可能性がない状況で、地面に倒れている相手選手に膝を突き出して飛び込んだため、これは暴力行為に該当する。このプレーは主審の視界に入っておらず、明白かつ明らかな誤審であったため、VARはモニターでの確認を推奨し、暴力行為として直接レッドカードによる処分を下すべきであった。」 この見解にもかかわらず、試合結果は変更されず、ルディガーはアルバロ・アルベロア監督率いるチームで引き続き出場可能である。
広告