批判の声が上がる中、ルディガーは世間の議論が誇張の域に達していると見ている。彼は、自分のフィジカルなプレースタイルが、ピッチの外から観戦している人々によってしばしば誤解されていると主張した。さらに、「接触を大げさに捉えるべきではないと思う。もし私が意図的にやったのなら、彼は立ち上がれなかったはずだ」と付け加えた。

元チェルシーの選手は、相手を傷つけるつもりは全くなかったと断言し、次のように述べた。「彼を傷つけるつもりは決してなかった。プレーではタフにいくのが好きだが、越えてはいけない一線はある。だからこそ、あの発言は少し大げさだと思うが、誰もがその場面を目撃しているのだから、これ以上この件を引きずるべきではない」。