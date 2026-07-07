その抱擁は、2022年W杯決勝後にアルゼンチンの祝勝会に乱入し世界から笑われたヌスレット・ゴクチェ（通称「ソルト・ベイ」）を思い出させた。クラウチは、元トッテナムチームメイトと祝勝中に同じ失態を犯したことに気づいた。

彼は熱気に流されたと冗談交じりに語った。「はっとした。俺も新しい“ソルト・ベイ”だ！完全にソルト・ベイ化してしまった。ユニフォーム姿のバカがやるようなことだった。 「ユニフォームを着直してチームの一員を装うべきだった」とまで語った。この比較が話題になるのは、カタールでの祝賀会でリオネル・メッシに詰め寄ろうとした件でソルト・ベイの評判がまだ底にあるためだ。