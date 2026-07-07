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「俺が新しい“ソルト・ベイ”だ！」――ピーター・クラウチは、ハリー・ケインとの感情的な抱擁に気まずさを感じた。メキシコとのワールドカップでの劇的勝利後、元イングランド代表ストライカーは「完全なバカ」と化してしまった。
クラウチがアステカの祝賀会に乱入
2度のW杯出場経験を持つクラウチは、イングランドがメキシコに3－2で劇的勝利を収めた直後、ネットを騒がせた。ベスト16の試合終了の笛が鳴ると、元トッテナムFWは冷静さを失い、キャプテン・ケインに駆け寄り抱きついた。その場面は瞬く間にSNSで拡散した。
クラウチはメキシコシティでのこの感動的な場面を振り返り、感情が溢れたと認めた。 Prime Videoのポッドキャストで、6フィート7インチのストライカーはこう語った。「ハリーが駆け寄って来て、今までで一番大きなハグをしてくれた。僕たちは踊りながら、僕は彼への愛情を伝えた。周りを見回すと、それは僕とハリーだけの瞬間だったはずなのに、何千人ものカメラマンがいた」。
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「ソルト・ベイ」との比較
その抱擁は、2022年W杯決勝後にアルゼンチンの祝勝会に乱入し世界から笑われたヌスレット・ゴクチェ（通称「ソルト・ベイ」）を思い出させた。クラウチは、元トッテナムチームメイトと祝勝中に同じ失態を犯したことに気づいた。
彼は熱気に流されたと冗談交じりに語った。「はっとした。俺も新しい“ソルト・ベイ”だ！完全にソルト・ベイ化してしまった。ユニフォーム姿のバカがやるようなことだった。 「ユニフォームを着直してチームの一員を装うべきだった」とまで語った。この比較が話題になるのは、カタールでの祝賀会でリオネル・メッシに詰め寄ろうとした件でソルト・ベイの評判がまだ底にあるためだ。
アステカの熱気に包まれて
イングランドの勝利は順風満帆ではなかった。ジャレル・クアンサが退場し、トーマス・トゥヘル監督率いるチームは守りに追われた。試合の熱気は試合後の祝賀会にも及び、クラウチは現役選手たちと即興で歌うよう誘われ、危うくピッチに引きずり込まれそうになった。
「あの熱気に完全に飲まれた。ある瞬間、アンソニー・ゴードンが『ワンダーウォール』を一緒に歌おうと僕をピッチに呼び込んだんだ。本当に歌いそうになったよ！ やらなくてよかった。称賛を受けるべきは選手たちだからね。便乗しているみたいだ！でも、あの状況全体に本当に興奮してしまったんだ」とクラウチは付け加えた。気まずい場面ではあったが、彼はこう強調した。「ハリーとのあの抱擁は本物のものだと感じたよ。彼とチームを心から誇りに思っている。」
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ケインが先頭に立って突き進む
ピッチ外ではクラウチが笑いを提供した一方、ピッチ上ではケインが再び実力を示し、決勝点となるPKでイングランドの準々決勝進出を決めた。この勝利でノルウェーとの注目の一戦が実現したが、イングランドは出場停止のクアンサを欠く。
ケインとクラウチには長い因縁がある。スリー・ライオンズのキャプテンであるケインのキャリア初期、二人はホワイト・ハート・レーンでチームメイトだったからだ。年上のストライカーであるクラウチは今や解説者の道に進んでいるが、現在のスリー・ライオンズのスターたちとの絆は依然として明らかだ――たとえ、世界で最も有名なスタジアムで、少し気まずい写真撮影になることがあっても。
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