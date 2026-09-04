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「信頼性と一貫性」 ノッティンガム・フォレストのスター、ネコ・ウィリアムズがシティ・グラウンドで2030年までの新たな長期契約にサイン
フォレストのプロジェクトへのコミットメント
ノッティンガム・フォレストは、ウィリアムズとの新たな長期契約締結を正式発表した。これにより、複数ポジションをこなすこのフルバックは2030年までシティ・グラウンドに残留する。25歳の同選手は2025年夏に前回契約を延長したばかりで、その契約は2029年までとなっていたが、クラブは傑出したパフォーマンスに報いる形で、さらに大きなコミットメントを素早く示した。
ウィリアムズに新契約を与える決定は、DFにとって実に見事な2025-26シーズンを受けてのものだ。尽きることのない運動量とサイドでの質の高いプレーはフォレストのファンの目にも明らかで、同選手は正式にファン選出のシーズン最優秀選手に選ばれた。
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シリアノス、ウィリアムズの影響力を称賛
この契約の重要性について語ったノッティンガム・フォレストのチーフ・フットボール・オフィサー、ジョージ・シリアノスは、ウィリアムズがロッカールームで極めて重要な存在となっている具体的な資質を強調した。「彼の信頼性、安定感、そして向上し続けようとする決意こそが、チームメートとサポーターの双方からこれほど愛される選手になった理由だ」とシリアノスは述べ、同選手のプロフェッショナルな姿勢がクラブ内で他の選手が見習うべき基準を築いていると指摘した。
クラブはプレミアリーグでの上昇基調を維持することを強く望んでおり、その目標を達成するための第一の方法は最高の才能を引き留めることだと考えている。シリアノスはさらに、ノッティンガム・フォレストの文化を理解する実績ある選手たちを軸にチームを築くというクラブの方針を改めて強調し、「クラブとして発展と成長を続けていきたい。そのプロセスの大きな部分は、トップパフォーマンスを見せている選手たちがクラブにコミットしていることを確実にすることだ」と付け加えた。
アンフィールド発のお買い得補強
ウィリアムズは2022年7月、約1700万ポンドの移籍金でリヴァプールからフォレストに加入した。マージーサイドからミッドランズへ活躍の場を移して以降、同選手はこのリーグ屈指の安定感を誇るフルバックの一人へと成長した。シティ・グラウンドでの歩みは着実な成長に彩られており、すでにクラブ通算163試合に出場している。
ノッティンガム・フォレストでの在籍期間には、4ゴール10アシストを記録。昨季は全公式戦で53試合に出場し、今季のプレミアリーグ開幕から2試合とも先発メンバーに名を連ねている。
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フォレスト、立ち上がりの鈍さをはね返す
ノッティンガム・フォレストは失望のシーズンスタートを切った。プレミアリーグ開幕戦でリーズ・ユナイテッドにホームで敗れ、その後もシティ・グラウンドで同じ相手にカラバオカップ敗退へ追い込まれた。しかし、フォレストはその後、リヴァプールとのアウェー戦で粘り強く引き分け、現在は土曜日に行われるトッテナム・ホットスパー戦の準備を進めている。
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