この契約の重要性について語ったノッティンガム・フォレストのチーフ・フットボール・オフィサー、ジョージ・シリアノスは、ウィリアムズがロッカールームで極めて重要な存在となっている具体的な資質を強調した。「彼の信頼性、安定感、そして向上し続けようとする決意こそが、チームメートとサポーターの双方からこれほど愛される選手になった理由だ」とシリアノスは述べ、同選手のプロフェッショナルな姿勢がクラブ内で他の選手が見習うべき基準を築いていると指摘した。

クラブはプレミアリーグでの上昇基調を維持することを強く望んでおり、その目標を達成するための第一の方法は最高の才能を引き留めることだと考えている。シリアノスはさらに、ノッティンガム・フォレストの文化を理解する実績ある選手たちを軸にチームを築くというクラブの方針を改めて強調し、「クラブとして発展と成長を続けていきたい。そのプロセスの大きな部分は、トップパフォーマンスを見せている選手たちがクラブにコミットしていることを確実にすることだ」と付け加えた。