ラッシュフォードの状況について、バーズリーはスペインでの在籍期間にこのアタッカーが示したクオリティーを認めた。一方で、そのパフォーマンスを継続的に再現できるかどうかが、オールド・トラッフォードでの今後を左右する決定的な要素だと警告した。

「もしマンチェスター・ユナイテッドが、昨季のバルセロナで見せたマーカス・ラッシュフォードを取り戻せるなら、すぐにでも復帰を受け入れるだろう。だが、それを継続的に見せてもらう必要がある」とバーズリーは説明した。「ラッシュフォードの問題は、一部のファンの信頼を取り戻さなければならないことだ。彼が再びチームに戻ってくることを、ファンがどう受け止めるかは分からない。ただ、もしマイケル・キャリックの下で白紙の状態からスタートできて、かつてのラッシュフォードのような姿を見せるなら、彼はユナイテッドにタイトルをもたらせる選手だ。

「もしマイケルが、彼にユナイテッドで再びサッカーを楽しませることができるなら、彼はまた一人の素晴らしい選手になる。ただ、世界最大のクラブでプレーしていて、なぜすでにサッカーを楽しめていないのかは分からない。すべては、どのマーカス・ラッシュフォードが現れるのか、そして本当にユナイテッドのユニフォームを着て現れるのかにかかっている」