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「信頼を取り戻す必要がある」 元マンチェスター・ユナイテッドDFがマーカス・ラッシュフォードに警鐘、意外な中盤の解決策も提示
バーズリーがユナイテッドの戦術的ニーズを分析
元ユナイテッドおよびスコットランド代表DFのバーズリーが、マイケル・キャリック監督の下におけるクラブのスカッドオプションと補強の可能性について見解を示した。バーズリーはCasinolyzeのインタビューで、ラシュフォードを巡る状況と中盤における戦術的バランスについて言及した。
元DFのバーズリーは、バルセロナへのレンタル移籍から復帰した場合のラシュフォードの役割の可能性についても語った。バーズリーは、オールド・トラッフォードでこのFWが成功できるかどうかは、最終的にはサポーターの支持を取り戻し、安定したパフォーマンスを維持できるかにかかっていると強調した。
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ラシュフォードはオールド・トラッフォードのファンから信頼を取り戻さなければならない。
ラッシュフォードの状況について、バーズリーはスペインでの在籍期間にこのアタッカーが示したクオリティーを認めた。一方で、そのパフォーマンスを継続的に再現できるかどうかが、オールド・トラッフォードでの今後を左右する決定的な要素だと警告した。
「もしマンチェスター・ユナイテッドが、昨季のバルセロナで見せたマーカス・ラッシュフォードを取り戻せるなら、すぐにでも復帰を受け入れるだろう。だが、それを継続的に見せてもらう必要がある」とバーズリーは説明した。「ラッシュフォードの問題は、一部のファンの信頼を取り戻さなければならないことだ。彼が再びチームに戻ってくることを、ファンがどう受け止めるかは分からない。ただ、もしマイケル・キャリックの下で白紙の状態からスタートできて、かつてのラッシュフォードのような姿を見せるなら、彼はユナイテッドにタイトルをもたらせる選手だ。
「もしマイケルが、彼にユナイテッドで再びサッカーを楽しませることができるなら、彼はまた一人の素晴らしい選手になる。ただ、世界最大のクラブでプレーしていて、なぜすでにサッカーを楽しめていないのかは分からない。すべては、どのマーカス・ラッシュフォードが現れるのか、そして本当にユナイテッドのユニフォームを着て現れるのかにかかっている」
コネが中盤の守備的バランスをもたらす存在として支持される
前線にとどまらず、バーズリーはユナイテッドの中盤構成にも目を向けた。創造性に優れるコビー・メイヌー、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、そしてブルーノ・フェルナンデスを補完する、守備に特化したアンカー役が現状のスカッドには欠けていると主張。その役割を埋める理想的な解決策として、レンタル移籍中の若手コネを挙げた。コネの存在によって、他のMFがより自信を持って攻撃に出られるようになるとも指摘している。
「マンチェスター・ユナイテッドは、中盤にもっと守備的なタイプの選手を獲得する必要があると思う」と同氏は付け加えた。「今はコビー・メイヌー、ユーリ・ティーレマンス、アンドレイ・サントス、ブルーノ・フェルナンデスがいる。だから今のチームには、新たなダレン・フレッチャーのような存在を見つける必要があると思う。
「セク・コネは本当にいい選手だと思う。彼はおそらく、ユナイテッドにすでにいる他の選手たちとは少し違うものをもたらせるタイプの選手だ。中盤のアンカーとして機能し、他の選手たちが前へ出てリスクを冒す自由をより持てるようにしてくれる。彼が背後で支え、激しく戦う準備ができていると分かっているからだ」
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キャリックとユナイテッド首脳陣に今後の決断が待ち受ける
キャリックがチーム編成を進める中、ラッシュフォードの再統合と中盤のバランスに関する判断が極めて重要になる。ユナイテッドが主要タイトルを争えるチーム作りを目指す中、指揮官はこれらの重要な課題を解決しなければならない。
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