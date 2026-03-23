アレクサンダー＝アーノルドの代表戦出場数が予想外に少ない理由について、元イングランド代表のスター選手であり、英国のプレイヤー向けに最高のオンラインカジノを紹介する信頼できる比較サイト「Casino.org」の公式英国アンバサダーを務めるオーウェンは、GOALの独占インタビューで次のように語った。「トレントのイングランド代表でのキャリアは、彼の能力を考えると、本来あるべき姿ほど順調にはいっていないのは明らかだ。

「前任の監督は、彼を本当に信頼していなかったし、信じていなかったし、高く評価していなかった――どんな言葉を使ってもいいが――そして今の監督も全く同じように感じられる。トレントがどれほど優秀かについては、誰も否定しないだろう。つまり、ここ数年、そのポジションは我々のチームにとって非常に強力なポジションだったのだ。 カイル・ウォーカーは素晴らしい活躍を見せており、ここ数年、間違いなく我々のベストプレイヤーの一人と言えるだろう。そしてもちろん、リース・ジェームズが常に怪我なくプレーできれば、おそらく世界最高の右サイドバックであることは誰もが知っている。つまり、彼は本当に一流の選手たちと競い合ってきたわけだ。しかも、これはトレンツやトリッピアー、その他の選手たちについてさらに深く掘り下げる前の話だ。

「そう、彼はここ最近、イングランド代表の監督たちからあまり評価されてこなかった。少なくとも直近の2人の監督からはね。だから、彼が代表メンバーから外されたことは、あまり良い兆候ではないと思うだろう？ あと1年あるからといって、彼が他の選手たちと息を合わせている最中というわけでもない。つまり、いよいよ本番が近づいてきているんだ。状況は芳しくないよね？」