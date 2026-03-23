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信頼の問題！なぜイングランド代表監督たちは、34キャップを誇るトレント・アレクサンダー＝アーノルドを無視してきたのか？マイケル・オーウェンが、レアル・マドリードのDFがなぜ影の存在のままであるかを解説する
アレクサンダー＝アーノルドは、2018年と2022年のワールドカップ代表メンバーに選出された
アレクサンダー＝アーノルドは2018年の主要国際大会でサウスゲート監督の代表メンバーに選出され、10代ながらその大会で代表デビューを果たし、2022年にも招集を受けた。しかし、彼は度々イングランド代表の序列を下げてきた。
多くの人が彼を現代のサイドバックの理想像と見なしているにもかかわらず、である。彼は常にサイドを駆け上がり、クロスを上げ、アシストを量産することに長けていた。一方、ユルゲン・クロップ監督は、リヴァプールでプレミアリーグとチャンピオンズリーグを制覇した期間中、この地元出身のスター選手に中盤でのプレーを頻繁に求めていた。
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熾烈な競争：イングランド代表の右サイドバックにおける代替候補
マドリード移籍以来、コンディションや調子の維持に苦戦しており、「ガラクティコス」の一員としての生活は、まだ計画通りに進んでいない。こうした苦戦が、トゥヘル監督の最新の招集メンバーからアレクサンダー＝アーノルドが外れた一因となっているようだ――35人の選手が招集され、チェルシーのDFリース・ジェームズが負傷で欠場しているにもかかわらず。
トゥヘル監督は、ワールドカップ予選を無敗で突破する原動力となった信頼を込めて、次のように語った。「トレントにとって、そして今のオリー・ワトキンスやルーク・ショーにとっても、これは厳しい決断だと分かっている。こうした難しい決断は、この仕事にはつきものだ。これはスポーツ的な判断だ。厳しい決断であることは承知している。 彼がビッグネームであることは承知している。彼は並外れた才能の持ち主であり、輝かしいキャリアを築く選手だと思う。しかし、私はトレントがチームに何をもたらせるかを理解しており、それでも合宿に参加していた選手たちを起用することにした。」
イングランド代表の右サイドバックのポジションを巡る競争は熾烈だ。カイル・ウォーカーの代表引退後、ジェームズ、ジェド・スペンス、ティノ・リブラメント、ベン・ホワイトのいずれもがその役割をこなせるため、アレクサンダー＝アーノルドが再び代表に復帰するのは難しいかもしれない。
なぜアレクサンダー＝アーノルドはイングランド代表のレギュラー入りを果たせずにいるのか？
アレクサンダー＝アーノルドの代表戦出場数が予想外に少ない理由について、元イングランド代表のスター選手であり、英国のプレイヤー向けに最高のオンラインカジノを紹介する信頼できる比較サイト「Casino.org」の公式英国アンバサダーを務めるオーウェンは、GOALの独占インタビューで次のように語った。「トレントのイングランド代表でのキャリアは、彼の能力を考えると、本来あるべき姿ほど順調にはいっていないのは明らかだ。
「前任の監督は、彼を本当に信頼していなかったし、信じていなかったし、高く評価していなかった――どんな言葉を使ってもいいが――そして今の監督も全く同じように感じられる。トレントがどれほど優秀かについては、誰も否定しないだろう。つまり、ここ数年、そのポジションは我々のチームにとって非常に強力なポジションだったのだ。 カイル・ウォーカーは素晴らしい活躍を見せており、ここ数年、間違いなく我々のベストプレイヤーの一人と言えるだろう。そしてもちろん、リース・ジェームズが常に怪我なくプレーできれば、おそらく世界最高の右サイドバックであることは誰もが知っている。つまり、彼は本当に一流の選手たちと競い合ってきたわけだ。しかも、これはトレンツやトリッピアー、その他の選手たちについてさらに深く掘り下げる前の話だ。
「そう、彼はここ最近、イングランド代表の監督たちからあまり評価されてこなかった。少なくとも直近の2人の監督からはね。だから、彼が代表メンバーから外されたことは、あまり良い兆候ではないと思うだろう？ あと1年あるからといって、彼が他の選手たちと息を合わせている最中というわけでもない。つまり、いよいよ本番が近づいてきているんだ。状況は芳しくないよね？」
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ワールドカップ・カウントダウン：トゥヘル監督にアピールする最後のチャンス
もしトゥヘル監督がアレクサンダー＝アーノルドを信頼せず、高く評価していないのであれば、野心あふれる27歳の選手にとって悪い知らせとなるだろう。というのも、イングランド代表の現監督は2028年までの契約延長に合意しているからだ。
次のワールドカップへのカウントダウンが本格化する中、イングランド代表は3月末までにウェンブリー・スタジアムでウルグアイと日本との親善試合を2試合行う予定だ。北米での世界制覇を目指す26人の代表メンバーが決定する前に、選手たちには印象を残す最後のチャンスが与えられている。