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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「信じ始めろ！」――ズラタン・イブラヒモビッチ、USMNTが2026年ワールドカップで優勝できると断言

アメリカ合衆国
ワールドカップ
アメリカ合衆国 対 オーストラリア
ズラタンイブラヒモビッチ

ズラタン・イブラヒモビッチは、アメリカ代表がオーストラリアを2－0で下し、1930年以来初めてワールドカップ2連勝を達成したことを受け、同代表を支持すると表明した。元LAギャラクシーのストライカーは、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるチームが、勢い、自信、ホームの支援を兼ね備え、サッカー界最大のタイトルを争えると確信している。

  • 米国男子代表、ワールドカップ好調を維持

    米国はシアトルでのオーストラリア戦を2-0で制し、決勝トーナメント進出を決めた。序盤にキャメロン・バージェスのオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングが決まり、大会2連勝とした。

    USMNTがワールドカップで2連勝したのは1930年以来初めて。好スタートを切ったポチェッティーノ監督率いるチームには、大会後半への期待が高まる。イブラヒモビッチも「開催国がさらに勝ち進み、優勝争いに加わる可能性がある」と注目している。

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  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    イブラヒモビッチはホームチームが優勝すると予想している。

    試合後、フォックス・スポーツのインタビューに応じたイブラヒモビッチは、米国代表の活躍を称え、サポーターにチームを信じるよう呼びかけた。元スウェーデン代表はまた、大会では勢いが重要だと強調した。

    「まだ信じていないなら、今こそ信じてほしい」と語り、国全体が支えている限り負けるのは難しいと強調した。この日オーストラリアは脅威ではなく、チームは良いパフォーマンスを見せたという。

    「以前も言ったが、ワールドカップ前の出来事はどうでもいい。重要なのは今だ。彼らが持つ勢いがすべてで、試合ごとに自信を積み重ねている。3試合目、どうなるか見てみよう。予選通過が決まった今、一部の選手を休ませることもできる。状況は良さそうだ。」

    司会のレベッカ・ロウが「米国が優勝できるか、一言で答えて」と尋ねると、イブラヒモビッチは「はい」と即答した。

  • ポチェッティーノ監督、サポーターの応援とチームのパフォーマンスに満足

    ポチェッティーノ監督は試合後、イブラヒモビッチを称え、選手たちとシアトルの観客が作り出した熱気を賛えた。米国代表を率いる彼は、その応援を母国と比べた。

    「今回も素晴らしい試合だった。特に前半は良かった。手強い相手に対し、我々が試合を支配した」とアルゼンチン出身の監督は語った。「昨日も言ったが、アルゼンチンには素晴らしいファンがいる。しかし、我々もアルゼンチンに引けを取らない。我々のファンには心から感謝している。」

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    グループ首位争いに注目が集まる

    ノックアウトステージ進出は決定しているが、USMNTはロサンゼルスでのトルコ戦でグループ1位突破を狙う。

    勝てばグループ首位が確定し、ノックアウトステージで有利な組み合わせになる可能性がある。ホームの熱狂的な声援を受け、勢いに乗るポチェッティーノ監督率いるチームは、この好調を維持し、大会後半へ臨みたい。

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