「信じ始めろ！」――ズラタン・イブラヒモビッチ、USMNTが2026年ワールドカップで優勝できると断言

試合後、フォックス・スポーツのインタビューに応じたイブラヒモビッチは、米国代表の活躍を称え、サポーターにチームを信じるよう呼びかけた。元スウェーデン代表はまた、大会では勢いが重要だと強調した。

「まだ信じていないなら、今こそ信じてほしい」と語り、国全体が支えている限り負けるのは難しいと強調した。この日オーストラリアは脅威ではなく、チームは良いパフォーマンスを見せたという。

「以前も言ったが、ワールドカップ前の出来事はどうでもいい。重要なのは今だ。彼らが持つ勢いがすべてで、試合ごとに自信を積み重ねている。3試合目、どうなるか見てみよう。予選通過が決まった今、一部の選手を休ませることもできる。状況は良さそうだ。」

司会のレベッカ・ロウが「米国が優勝できるか、一言で答えて」と尋ねると、イブラヒモビッチは「はい」と即答した。