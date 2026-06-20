Getty Images Sport
翻訳者：
「信じ始めろ！」――ズラタン・イブラヒモビッチ、USMNTが2026年ワールドカップで優勝できると断言
米国男子代表、ワールドカップ好調を維持
米国はシアトルでのオーストラリア戦を2-0で制し、決勝トーナメント進出を決めた。序盤にキャメロン・バージェスのオウンゴールとアレックス・フリーマンのヘディングが決まり、大会2連勝とした。
USMNTがワールドカップで2連勝したのは1930年以来初めて。好スタートを切ったポチェッティーノ監督率いるチームには、大会後半への期待が高まる。イブラヒモビッチも「開催国がさらに勝ち進み、優勝争いに加わる可能性がある」と注目している。
- Getty Images Sport
イブラヒモビッチはホームチームが優勝すると予想している。
試合後、フォックス・スポーツのインタビューに応じたイブラヒモビッチは、米国代表の活躍を称え、サポーターにチームを信じるよう呼びかけた。元スウェーデン代表はまた、大会では勢いが重要だと強調した。
「まだ信じていないなら、今こそ信じてほしい」と語り、国全体が支えている限り負けるのは難しいと強調した。この日オーストラリアは脅威ではなく、チームは良いパフォーマンスを見せたという。
「以前も言ったが、ワールドカップ前の出来事はどうでもいい。重要なのは今だ。彼らが持つ勢いがすべてで、試合ごとに自信を積み重ねている。3試合目、どうなるか見てみよう。予選通過が決まった今、一部の選手を休ませることもできる。状況は良さそうだ。」
司会のレベッカ・ロウが「米国が優勝できるか、一言で答えて」と尋ねると、イブラヒモビッチは「はい」と即答した。
ポチェッティーノ監督、サポーターの応援とチームのパフォーマンスに満足
ポチェッティーノ監督は試合後、イブラヒモビッチを称え、選手たちとシアトルの観客が作り出した熱気を賛えた。米国代表を率いる彼は、その応援を母国と比べた。
「今回も素晴らしい試合だった。特に前半は良かった。手強い相手に対し、我々が試合を支配した」とアルゼンチン出身の監督は語った。「昨日も言ったが、アルゼンチンには素晴らしいファンがいる。しかし、我々もアルゼンチンに引けを取らない。我々のファンには心から感謝している。」
- AFP
グループ首位争いに注目が集まる
ノックアウトステージ進出は決定しているが、USMNTはロサンゼルスでのトルコ戦でグループ1位突破を狙う。
勝てばグループ首位が確定し、ノックアウトステージで有利な組み合わせになる可能性がある。ホームの熱狂的な声援を受け、勢いに乗るポチェッティーノ監督率いるチームは、この好調を維持し、大会後半へ臨みたい。