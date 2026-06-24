カリフォルニア州アーバイン発――「最初の質問、当ててみてもいいですか？」

アーバインに集まった報道陣に微笑みかけたクリスチャン・プリシッチ。ここ2週間の苦難にも表情は明るかった。その苦難こそ皆が聞きたいことだった。そして会見は、彼が予想した通りの質問で始まった。

「体調はどうですか？」

フィジカルは？「いいよ」。メンタルは？「それ以上によい」。ワールドカップ初戦で出場時間を制限され、2戦目は欠場したけがにもかかわらず、米国代表のスターは笑顔だ。この10日間は苛立つ状況だったはずだが、彼は落ち着いている。

それでも米国代表は、プリシッチが45分しか出場しなかったパラグアイ戦とオーストラリア戦に勝利し、すでに決勝トーナメント進出を決めた。その45分では輝かしいプレーを見せたが、再発したふくらはぎの怪我で途中交代した。

それでもオーストラリア戦後の象徴的な場面の一つは、彼自身だった。シアトルの観客が歌う中、ウォームアップ用トップスを着たままのプリシッチは『カントリー・ロード』の合唱に加わり、満面の笑みを浮かべた。ピッチに立てなかった悔しさは、その瞬間は微塵も感じさせなかった。代わりに、彼は喜びを感じていた。

「ワールドカップは本当に特別だ。初戦で2勝し、次のラウンドに進んだ瞬間は最高だった。みんなが知る曲が流れ、言葉にできないほどだった。プレーできなくても、このチームの一員でいられることがただ楽しい」

「正直、これ以上の経験は人生でできない。だからただ楽しんでいる」

木曜のトルコ戦に出場する可能性もある。リスクを冒す価値があるのかはマウリシオ・ポチェッティーノ監督が判断するが、プリシッチは起用されればいつでもプレーできると明言している。

「もちろんワクワクしているよ」と彼は語った。「ワールドカップに出場しているのに、前回の試合を欠場してしまった。当然、チームの一員でありたい。ピッチに立って、できる限りの方法でチームを助けたいんだ。」

オーストラリア戦前も気持ちは同じだった。ただタイミングが合わなかっただけだ。