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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

「信じるに越したことはない」――クリスチャン・プリシッチは怪我で出遅れたが、米国代表の無敗スタートは止まらず、彼は自分の役割を果たす準備ができている。

Analysis
クリスティアン・プリシッチ
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このアメリカ人ウインガーはふくらはぎの怪我で直近の1試合半をベンチから観戦したが、今週はチームメイトとトレーニングを行っている。

カリフォルニア州アーバイン発――「最初の質問、当ててみてもいいですか？」

アーバインに集まった報道陣に微笑みかけたクリスチャン・プリシッチ。ここ2週間の苦難にも表情は明るかった。その苦難こそ皆が聞きたいことだった。そして会見は、彼が予想した通りの質問で始まった。

「体調はどうですか？」

フィジカルは？「いいよ」。メンタルは？「それ以上によい」。ワールドカップ初戦で出場時間を制限され、2戦目は欠場したけがにもかかわらず、米国代表のスターは笑顔だ。この10日間は苛立つ状況だったはずだが、彼は落ち着いている。

それでも米国代表は、プリシッチが45分しか出場しなかったパラグアイ戦とオーストラリア戦に勝利し、すでに決勝トーナメント進出を決めた。その45分では輝かしいプレーを見せたが、再発したふくらはぎの怪我で途中交代した。

それでもオーストラリア戦後の象徴的な場面の一つは、彼自身だった。シアトルの観客が歌う中、ウォームアップ用トップスを着たままのプリシッチは『カントリー・ロード』の合唱に加わり、満面の笑みを浮かべた。ピッチに立てなかった悔しさは、その瞬間は微塵も感じさせなかった。代わりに、彼は喜びを感じていた。

「ワールドカップは本当に特別だ。初戦で2勝し、次のラウンドに進んだ瞬間は最高だった。みんなが知る曲が流れ、言葉にできないほどだった。プレーできなくても、このチームの一員でいられることがただ楽しい」

「正直、これ以上の経験は人生でできない。だからただ楽しんでいる」

木曜のトルコ戦に出場する可能性もある。リスクを冒す価値があるのかはマウリシオ・ポチェッティーノ監督が判断するが、プリシッチは起用されればいつでもプレーできると明言している。

「もちろんワクワクしているよ」と彼は語った。「ワールドカップに出場しているのに、前回の試合を欠場してしまった。当然、チームの一員でありたい。ピッチに立って、できる限りの方法でチームを助けたいんだ。」

オーストラリア戦前も気持ちは同じだった。ただタイミングが合わなかっただけだ。

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    最初の怪我

    ワールドカップ開幕戦で途中交代したプリシッチは、試合前から軽度の怪我をしていた。練習でふくらはぎを蹴られ、試合直前まで痛みが気になっていたという。そこで質問が飛んだ。「誰が蹴ったの？」

    「言わないよ」と彼は笑いながら答えた。

    パラグアイ戦前にはほぼ回復していたが、試合中に相手のディフェンダーに同じ場所を蹴られ、痛みが再発。それでも前半は耐え、2アシストを記録してハーフタイムに退いた。

    「前半は調子が良かった。でも徐々に痛みが出た。アドレナリンで乗り切ったが、ひどい打撲か肉離れだったと思う」

    その後1週間は調整トレーニングに専念したが、オーストラリア戦を前に「出場するのか」という憶測が渦巻いた。結局、出場は見送られ、彼は2-0で勝って決勝トーナメント進出を決めたチームをベンチから見た。

    「試合前には複雑な気持ちだった」と彼は認めた。「でも、チームを応援できただけで十分だった。チームメイトがまた素晴らしい勝利を収めてくれたので、気持ちも楽になった。彼らは後半、驚くほどよくプレーした。チームが勝っていると、何でも楽になる。応援するのはただ楽しかったよ」

    シアトルでの勝利で第3戦の重圧は和らいだが、ピリシッチの復帰意欲は衰えなかった。

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「私は毎日欠かさず仕事をしてきました」

    プリシッチは、最近の欠場は本当の休みではなく、過去2週間は復帰調整に励んだと語った。

    「2週間も休んだなんてとんでもない。毎日トレーニングを続けてきた」と語った。

    「調子はいい。数日前からチームに合流し、気分も良く、前向きだ。明日、出場できると思う」

    ただし、ポチェッティーノ監督が重要な試合でないのに主力FWを起用するリスクは高い。米国代表にもトルコ代表にも勝点や順位を争う意味はない。

    それでもプリシッチがピッチに立つとすれば、準々決勝を見据えて実戦感覚を取り戻すためだろう。最終決定権はポチェッティーノにあるが、本人はいつ出番が来ても対応できると語っている。

    「このくらいの休みで鋭さを失うことはない。毎日ボールに触れ、練習も積んだ。準備はできている」

    ここ数週間、チームメイトたちは彼の体調を聞かれてきたが、プリシッチ本人も「順調だ」と同意している。

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    「それは特別な絆だ」

    USMNTの合宿は活気に満ちている。オーストラリア戦後、プリシッチは満面の笑みでこう語った。「チームメイトが力を発揮する姿を見るのは喜びだ。試合後に一緒に祝えたことが何よりも嬉しい」。

    「ベンチでチームと一緒にいられるだけで楽しかった」と彼は語った。「まだワールドカップの余韻に浸っていたかった。チームメイトが状況を乗り切る姿を見て、これ以上ないほど幸せで誇りに思う。彼らを信じていたし、やってくれると分かっていた。このチームの一員でいられるのは本当に素晴らしいし、その体験を楽しんだ」

    今回の大会は出場国が増え、試合間隔も長いため、チームメイトや家族、ポチェッティーノ監督と過ごす時間が増えた。

    プリシッチは、ポチェッティノが最近覚えたアメリカ流の表現について「彼は確実に多くのことを学んでいる」と語る。「アメリカの文化は独特だ。ミーティングで誰かが彼にアメリカン・スラングで話しかけると、彼は『えっ？』という顔をする。それがとても面白い」。

    彼は本当にその文化に馴染んでいるように感じる。昨日、彼のオフィスに行ったら、カントリーミュージックを聴いていたんだ。それを見るのは面白いけど、一方で彼はアルゼンチンの文化も持ち込んでいる。スタッフもアルゼンチンのものを私たちに見せてくれる。間違いなく、チーム内には独特な絆が生まれているよ。」

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    「私たちならできる」

    勝利はチームの士気を高める。

    米国男子代表（USMNT）はワールドカップをほぼ完璧なスタートを切った。チームの最大のスター選手にとって大会の展開が必ずしも順調ではなかったとしてもだ。クリスチャン・プリシッチは、木曜日のトルコとのグループステージ最終戦を皮切りにさらに大きな試練が待ち受けていることを踏まえ、その状況に問題はないと断言している。大局的に見れば、この一戦が状況を一変させることはないかもしれない。 それでもチーム内では勢いを維持したいと考えており、この試合は依然として重要だ。

    「直前の試合に勝てば、次の試合へ少し良い気分で臨める」と彼は語る。「勝者のメンタリティは心に残る。ノックアウトステージへ進むためにも、その感覚は大切だ。勝てば気分も上がる。だから、勝利へ全力を尽くす」。

    「これはチャンスだ。素晴らしいチャンスだ。必ずしも勝たなければならないわけではないが、ワールドカップの試合であり、我々は皆、ベストを尽くして良いプレーをしたいと思っている。」

    それが続けば自信はさらに高まる。ポチェッティーノ監督率いるチームはすでに世界中に「なぜできない？」と問いかけている。もう1勝すればその声はもっと大きくなるだろう。木曜のピッチに立つ選手たちは、その確信を育むことだけを目指す。

    「僕はいつも、何でも可能だと信じている」とプリシッチ。「ワールドカップで勝ち進むのに奇跡は必要ない。僕たちは良いチームだ。勝てる信じている。他のチームと同じように、運も必要だが、信じる方がずっと良い」

    今後も試練は続くが、プリシッチは心身ともに準備万端だ。

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