Getty
翻訳者：
「信じられなかった」――ジョゼ・モウリーニョが語る。リーグカップ決勝直前にトッテナムから解任された理由と、ソン・フンミンのベンチ入り脅威が運命を決定づけた背景。
トッテナムは決勝の数日前にモウリーニョ監督を解任した
元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッド監督のモウリーニョは、2019年11月、トッテナムからオファーを受けプレミアリーグに復帰した。彼はハリー・ケインらと共に、長期にわたるタイトル渇望に終止符を打とうとした。
そのチャンスはマンチェスター・シティとのリーグカップ決勝で訪れたが、試合4日前に解任され、モウリーニョはウェンブリーでグアルディオラと対戦する機会を逃した。
- GOAL
スパーズの決定にモウリーニョは愕然とした
その衝撃的な判定は、本人にとっても驚きだった。モウリーニョ監督はポッドキャスト「Beast Mode On」でアデバヨ・アキンフェンワの独占インタビューに応じ、退場の経緯を語った。「信じられなかった。決勝のウェンブリーはほぼ無観客だったから…… マンチェスター・シティのファンは数千人で北側か南側に分散し、トッテナムも同程度だった。そのためウェンブリーは空っぽで、独特の雰囲気はなかった。それでも決勝戦だった。
当時、トッテナムは無冠だった。今はヨーロッパリーグを制したが、当時は何もなかった。ハリー・ケインもソン・フンミンもウーゴ・ロリスも、クラブではタイトルなしだった」
モウリーニョ、解任前にレヴィに何と言ったか明かす
トッテナムは2020-21シーズン、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。モウリーニョは、経営陣が「トップ4入りが絶対条件で、リーグカップ決勝より重要」と伝えていたと振り返る。
「決勝に向けて準備はできていた。その週、サウサンプトン戦の前に決勝に集中していた。だから、あの結果は衝撃だった。
その一因は、私の集中力がサウサンプトン戦ではなく決勝に向かっていたからだ。クラブ（ファンではなくオーナーたち）にとって、財政面からCL出場権のほうが重要だった。だからサウサンプトン戦も大一番だった。
私にとって重要なのは決勝でした。メダルもトロフィーも、ファンへの喜びもかかっていました。ハリー・ケインは負傷中で起用が不透明でした。もし間に合わなければ、ストライカーはソンしかいません。ソンとケインがいない決勝を想像してください！
だから監督が「サウサンプトン戦をどうする？」と尋ねたとき、私は「勝ちたいし勝つために全力を尽くす。でもハリーがいないならソンはベンチに残す」と答えました。クラブにとってはCL圏内が最優先でしたが、私や選手たちにとっては決勝こそがすべてでした。
- AFP
モウリーニョ、監督と会長は団結すべきと説明
トッテナムはその後シティに1-0で敗れた。タイトル獲得の呪いが解けたのは2025年のヨーロッパリーグ制覇だった。その頃にはモウリーニョはすでにチームを去り、ローマ、フェネルバフチェ、ベンフィカを率いた後、今夏3年契約でレアル・マドリードに復帰した。
ベルナベウで再びフロレンティーノ・ペレスとタッグを組むことになり、彼は監督、会長、サポーターの結束の重要性を強調した。 選手やファンと良好な関係があっても、去就を決めるのは彼らだ。それが肝心だ。
「チェルシーで初めて解任された時を覚えている。スタンフォード・ブリッジのオフィスで退団手続きをしていた際、窓の外を見ると多くのファンが『ジョゼ、愛してる。残ってくれ』と書いた横断幕を掲げていた。だが、決めるのはこの男（オーナー）なのだ。」
トッテナム、新型コロナのパンデミックで苦戦
新型コロナウイルス感染症が世界的に流行した時期、モウリーニョはトッテナムを率いていた。63歳の彼は、試合観戦が禁止されたことでファンと絆を深められなかったことを失望していると語った。
彼は「トッテナムといえばコロナだった。ファンとのつながりを感じられなかった。僕はファンと一体になるのが大好きだ。しかし思い出せるのはコロナ前のウェストハム戦だけ。その後は空っぽのスタジアムだった。あのつながりを恋しく思ったのはトッテナムだけだ」と語った。
ホセ・モウリーニョをゲストに迎えた「Beast Mode On」ポッドキャストの全編をご覧ください
「Beast Mode On」ポッドキャストの全エピソードは、公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。
Spotifyでも全エピソードを配信中。
ジョゼ・モウリーニョはコカ・コーラとの提携で同ポッドキャストに出演。コカ・コーラの「Jose vs Mourinho」プロジェクトでは、AIで再現された2体のモウリーニョがワールドカップ決勝トーナメント期間中、毎日大会の話題を熱く議論しています。