トッテナムは2020-21シーズン、チャンピオンズリーグ出場権を逃した。モウリーニョは、経営陣が「トップ4入りが絶対条件で、リーグカップ決勝より重要」と伝えていたと振り返る。

「決勝に向けて準備はできていた。その週、サウサンプトン戦の前に決勝に集中していた。だから、あの結果は衝撃だった。

その一因は、私の集中力がサウサンプトン戦ではなく決勝に向かっていたからだ。クラブ（ファンではなくオーナーたち）にとって、財政面からCL出場権のほうが重要だった。だからサウサンプトン戦も大一番だった。

私にとって重要なのは決勝でした。メダルもトロフィーも、ファンへの喜びもかかっていました。ハリー・ケインは負傷中で起用が不透明でした。もし間に合わなければ、ストライカーはソンしかいません。ソンとケインがいない決勝を想像してください！

だから監督が「サウサンプトン戦をどうする？」と尋ねたとき、私は「勝ちたいし勝つために全力を尽くす。でもハリーがいないならソンはベンチに残す」と答えました。クラブにとってはCL圏内が最優先でしたが、私や選手たちにとっては決勝こそがすべてでした。