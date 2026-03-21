ヴィタリティ・スタジアムでの試合の大部分において、ユナイテッドはキャリック監督の下でまたしても勝ち点3を獲得する勢いを見せていた。60分、ブルーノ・フェルナンデスがPKを決めてユナイテッドが先制し、さらにジェームズ・ヒルがコーナーキックをオウンゴールにしてしまったことで、キャリック率いるチームはチャンピオンズリーグ出場権獲得への道をさらに固めるかに見えた。

しかし、その後、試合後のインタビューでヘッドコーチが激怒した原因となった問題が発生した。 後半、アマド・ディアロがエリア内でアドリアン・トルフェールに押し倒された。このプレーは、今シーズンすでに判定されたファウルと同等の強さに見えたが、主審のスチュアート・アットウェルはこれを無視した。VARも主審の判断を支持し、PKを認めるほどの接触ではなかったと示唆した。ピッチの一端で起きたまさにそのプレーから、ボーンマスがカウンターを仕掛け、ライアン・クリスティが同点ゴールを決めた。

「我々はリードを奪い、もう少し余裕を持って試合を進められるだけの力があったと思う」とキャリックはスカイ・スポーツに語った。「ゴールを決めたし、もう1つPKをもらうべきだった。 一つが認められるなら、もう一つも認められるべきだ。僕にはほぼ同じに見える。両手で掴んでいる。どちらにせよ、彼は一つを誤っている。一方を認めて、もう一方を認めないなんて、到底理解できない。狂っているよ。そのせいで相手は逆サイドに攻め込み、ゴールを決めて、その後は本当に大混乱になったんだ。」