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「信じられない……正気じゃない！」――マンチェスター・ユナイテッドの引き分け試合で、ボーンマスのPK判定にマイケル・キャリックが激怒
レッド・デビルズ、サウス・コーストで敗れる
ヴィタリティ・スタジアムでの試合の大部分において、ユナイテッドはキャリック監督の下でまたしても勝ち点3を獲得する勢いを見せていた。60分、ブルーノ・フェルナンデスがPKを決めてユナイテッドが先制し、さらにジェームズ・ヒルがコーナーキックをオウンゴールにしてしまったことで、キャリック率いるチームはチャンピオンズリーグ出場権獲得への道をさらに固めるかに見えた。
しかし、その後、試合後のインタビューでヘッドコーチが激怒した原因となった問題が発生した。 後半、アマド・ディアロがエリア内でアドリアン・トルフェールに押し倒された。このプレーは、今シーズンすでに判定されたファウルと同等の強さに見えたが、主審のスチュアート・アットウェルはこれを無視した。VARも主審の判断を支持し、PKを認めるほどの接触ではなかったと示唆した。ピッチの一端で起きたまさにそのプレーから、ボーンマスがカウンターを仕掛け、ライアン・クリスティが同点ゴールを決めた。
「我々はリードを奪い、もう少し余裕を持って試合を進められるだけの力があったと思う」とキャリックはスカイ・スポーツに語った。「ゴールを決めたし、もう1つPKをもらうべきだった。 一つが認められるなら、もう一つも認められるべきだ。僕にはほぼ同じに見える。両手で掴んでいる。どちらにせよ、彼は一つを誤っている。一方を認めて、もう一方を認めないなんて、到底理解できない。狂っているよ。そのせいで相手は逆サイドに攻め込み、ゴールを決めて、その後は本当に大混乱になったんだ。」
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マグワイアの退場がマンチェスター・ユナイテッドの苦境に拍車をかける
PKの判定漏れに続いて起きた出来事は、マンチェスター・ユナイテッドにとって、すでに厳しい状況をさらに悪化させるものとなった。ハリー・マグワイアがペナルティエリア内でエヴァニルソンを抱え込んで退場処分を受けた。キャリックはこの判定に一定の正当性があったことを認めつつも、それ以前にボーンマスのペナルティエリア内での判定が見逃されていたことを考えると、なおさら悔しい思いをしたと語った。
彼は次のように語った。「一体どこから話せばいいんだ？ まあ、もし彼がハリーを抜いていて、それが正しい判定なら、そう判断されたのも仕方ない。 「特に異論はない。正直なところ、映像で確認していないが、もし彼がハリーを抜いてゴールに向かっていたのなら、その判定は理解できる。だから、我々がすべてを正当に得るべきだったとは言わない。だが、あれは起こるべきではなかった。我々はもう1つのPKを得るべきだったし、そうすれば試合は全く違った展開になっていただろう」
ジュニア・クルーピがPKを決めて2-2の同点とし、ユナイテッドは10人で試合の終盤を乗り切ることになった。
キャリック：VARの判定には首を傾げた
キャリックの主張は極めて単純だった。彼は、あるファウルがPKに値するなら、もう一方も同様であるべきだと考えている。ペナルティエリア内での同様の接触だったという事実が、主審の判定をさらに受け入れがたいものにしていた。まさにこうした物議を収めるために導入されたVARが介入しなかったことに対し、キャリックは不満を隠せなかった。
「ペナルティの判定について言えば、片方は与えてもう片方は与えないなんて、どう考えても理解できない。正気の沙汰じゃない」と彼は語った。「重大だ。本当に重大なことだ。VARはまさにそのためにあるはずだ。判定を明確にし、一貫性を保つために。彼らがどう考えていようと、一度与えられたなら、それが最初のファウルと同じだと判断できる人は十分にいるはずだ。2つの異なる判定が出ているのだから、正直言って少し不可解だ。」
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マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
悔しい結果ではあったが、キャリック監督は、1点を死守したチームの粘り強さを称賛した。
彼は次のように語った。「リードしていたのに勝てなかったことは残念だが、10人での戦いが続いた状況下で、久しく見なかったような追加タイムのような時間が設けられたにもかかわらず、我々はそれを本当にうまく乗り切った。選手たちが試合を締めくくったやり方には満足している。試合を逃してしまうのは簡単だ。彼らは冷静さを保ち、勝ち点1を手にした。結局のところ、我々はそれを受け入れ、前に進むだけだ。」
ユナイテッドはプレミアリーグで3位につけており、次の試合は4月13日、代表戦中断明けにリーズがオールド・トラッフォードを訪れるまでない。4位のアストン・ヴィラに4ポイントの差をつけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道筋は維持されている。この成果により、キャリックがレッドデビルズの監督に正式に就任する可能性も出てくるだろう。
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